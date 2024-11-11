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¥ê¥ó¥°¡§Pear Shape Diamond Ring (Center 10.09cts / Other 1.89cts)
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡§Pear Shape Diamond Earrings (Total 15.13cts)
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡§Pear Shape Diamond Double Row Line Bracelet (19.11cts)
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