グラフダイヤモンズジャパン株式会社

2024年11月8日(金) - 21 世紀のキング オブ ダイヤモンドと評され、歴史に名を残す極上のダイヤモンドの数々を生み出し続けている「グラフ」のエクスクルーシブなハイジュエリーイベントに、476カラットの歴史的ダイヤモンド原石「メヤ プロスペリティ」からグラフがカット&ポリッシュした102.38カラットの希少なペアシェイプ ダイヤモンドがセットされたハイジュエリーネックレスを纏ったグラフのブランドアンバサダーを務める世界的ガールズグループのTWICE SANA が登場しました。

ブランドのダイヤモンドに対する情熱と豊富な専門知識、サヴォアフェールを象徴するこのイベントは、グラフの旗艦店であるグラフ銀座本店のオープン3周年を記念して開催され、歴史的ダイヤモンド原石「メヤ プロスペリティ」のメインストーンが世界に初めて公開されました。

トータル205カラットを超える極上のダイヤモンドが贅沢にあしらわれたこのネックレスは、グラフで最高の評価を得ている著名なマスタークラフツマンの手によって、何百時間もの時をかけて丹念に仕上げられました。

SANAが纏うネックレスの中央で輝く「メヤ プロスペリティ ダイヤモンド」を支えるように、ペアシェイプとマーキースカットダイヤモンドが考え抜かれた角度で芸術的にレイヤードされる事で、センターストーンがモダンかつ、より一層の輝きに包まれるデザインになっています。このエレガントなセンターピースが、中央に向けて徐々に豊かさを増すネックレスのシンプルなラインとインビジブルに繋がる事で、ネックレス全体から艶やかな輝きと最高峰の煌めきが放たれます。

グラフの最高経営責任者、フランソワ・グラフは次のようにコメントしています。

「メヤ プロスペリティのプリンシパル ダイヤモンドのお披露目は、グラフにとって大切な瞬間です。このお披露目をするのは日本にとって特別な節目である、本日のこの場以上に最適なタイミングは考えられませんでした。」

「このハイジュエリーのマスターピースが完成したとき、私はすぐにこの特別なアニバーサリー セレブレーションに合わせて、このダイヤモンドをSANAに着けてもらうべきだと思いました。これは日本を含めたアジア地域のお客様が私たちのダイヤモンドやジェムストーンの美しさや希少性を愛し続けてくださることへの、我々の心からの感謝の気持ちを表すものです。」

東京 銀座の中心に位置するグラフのフラッグシップショップはラグジュアリーかつ優美な世界へと誘う特別な空間となっており、その細部には精緻なデザインが施され、印象的な螺旋階段で2つのフロアに分かれています。この極上の輝きを放つ空間で、グラフが誇る息をのむようなハイジュエリー、ブライダルジュエリー、アイコニックなコレクションアイテムをご覧いただけます。

TWICE SANAは2023年7月よりグラフのブランドアンバサダーを務めています。

■「メヤ プロスペリティ」について

2017年、グラフが476カラットの「メヤ プロスペリティ」を入手したとき、この比類ないダイヤモンド原石は史上29番目の大きでした。シエラレオネのメヤ鉱山での一番最初の採掘スタート直後に採掘された事からも、当時奇跡の発見として知られていました。

102.38カラットを誇るペアシェイプを施された「メヤ プロスペリティ ダイヤモンド」は、米国宝石学会(GIA)からエクセレント ポリッシュとエクセレント シンメトリーの鑑定を受けています。同原石からは更に26個のサテライト ダイヤモンドが産出され、全てのダイヤモンドには、Graff、Meya Prosperity、そして固有のGIAナンバーが刻まれ、グラフとGIAによる鑑定書が添えられます。

メヤ プロスペリティ原石 476カラットメヤ プロスペリティ原石よりグラフがカット&ポリッシュした102.38カラット ペアシェイプダイヤモンド

■SANA着用ジュエリー詳細

ネックレス:Pear Shape Diamond Necklace with 102.38cts Pear Shape Diamond Pendant Drop from the Meya Prosperity(Necklace total 205.83cts)

リング:Pear Shape Diamond Ring (Center 10.09cts / Other 1.89cts)

イヤリング:Pear Shape Diamond Earrings (Total 15.13cts)

ブレスレット:Pear Shape Diamond Double Row Line Bracelet (19.11cts)

■グラフについて

ロンドン、ニューボンドストリートに本店を構える究極のダイヤモンドジュエラー「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラーとして世界にその名を知られています。創業者 兼 現会長のローレンス・グラフOBEは「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」の異名のとおり、ダイヤモンドを見極める天賦の才とビジネスセンスを持ち合わせ、1960年にグラフを創業すると王族を始めとする大富豪や石油王など一流の顧客の信頼を得て、この世のものとは思えない極上のジュエリーの数々を手がけてきました。現在ではフランソワ・グラフCEOのもと、世界に60店舗あまりを展開。原石の買い付けからカッティング、研磨、ジュエリー制作に至るまで一貫して自社で手掛ける真のダイヤモンドカンパニーとして、現在日本国内では10店舗にて日常使いのアイテムから、ブライダルコレクション、ハイジュエリーに至るまで幅広く展開しています。

グラフダイヤモンズジャパン クライアントサービス 0120-663-687

https://www.graff.com