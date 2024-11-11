É½·×»»¥½¥Õ¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤­¤ëÀÅ²»¥Æ¥ó¥­ー¤òÈ¯Çä

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-36185005196d5799904e-0.jpg ]¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡ÛÉÊÌ¾¡§É½·×»»¥Æ¥ó¥ーÉÊÈÖ¡§NT-27UBK¡ÊÍÀþ¡Ë/NT-BT27BK¡ÊBluetooth¡Ë/NT-WL27BK¡Ê2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ËÉ¸½à²Á³Ê¡§5,940±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 5,400±ß¡Ë～9,020±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 8,200±ß¡ËÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=NT-27UBKExcel¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ー¤òÅëºÜ¤·¤¿É½·×»»¥Æ¥ó¥ー°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¥ó¥ー¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ー¤Ë²Ã¤¨¡¢Excel¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ー¤òÅëºÜ¤·¤¿É½·×»»¥Æ¥ó¥ー¤Ç¤¹¡£¡ÖESC¡×¡ÖF2¡ÊÊÔ½¸¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ë¡×¡ÖF4¡ÊÄ¾Á°¤ÎÁàºî¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¡Ë¡×¡ÖÈ¾³Ñ/Á´¡×¡ÖAlt¡×¡ÖCtrl¡×¡ÖShift¡×¡ÖTab¡×¡Ö¡Ê¡×¡Ö¡Ë¡×¡Ö¡á¡×¡Ö,¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥³¥Ôー¡×¡ÖÅ½¤êÉÕ¤±¡×¡Ö¸¡º÷¡×¤â¥Æ¥ó¥ー¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-f33e0fa9df17b6dccaae-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-96163ddceb01436dbd35-2.jpg ]¥³¥Ôー¡¦Å½¤êÉÕ¤±¡¦¸¡º÷¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÆþÎÏ¡ª¥³¥Ôー(Ctrl¡ÜC)¡¢Å½¤êÉÕ¤±(Ctrl¡ÜV)¡¢¸¡º÷(Ctrl¡ÜF)¤¬£±¤Ä¤Î¥ー¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-1cbfea0d5b3df8b4b0c8-3.jpg ]¼ê¸µ¤Ç¥»¥ë°ÜÆ°¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë½½»ú¥ー¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥»¥ë°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-8dabced037739cf917c7-4.jpg ]ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÅ²»¥ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Ç¤âÆþÎÏ²»¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-5014e43739bdace4d253-5.jpg ]ÆþÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙÆþÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤·¹¼Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ë¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-a7c2462910a7451b2c94-7.jpg ]·Ú²÷¤Ê²¡¤·¿´ÃÏ¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¥ー¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¥ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ê²¡¤·¿´ÃÏ¤Ç¡¢¥ー¤ÎÃ¼¤ò²¡¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤ËÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-80e72cec915faff4a670-7.jpg ]¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë»ÅÍÍ¥ー¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÄÞ¤Î°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥×¥ß¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-43578eea987c2a1412f5-8.jpg ]¥±ー¥Ö¥ëÄ¹80cm¤ÎÍÀþ¥¿¥¤¥×¡ÖNT-27UBK¡×ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤ÍÀþ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-9664ec65d143acda0c47-9.jpg ]Bluetooth 5.0¤ËÅ¬¹ç¡ÖNT-BT27BK¡×¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎUSB¥Ýー¥È¤òºÉ¤¬¤º¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëBluetooth¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Bluetooth 5.0¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓ¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î¸íºîÆ°¤òËÉ¤°ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤¤Ç¤¹¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-686f9cfdce0ffc11e00d-10.jpg ]2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÖNT-WL27BK¡×¥±ー¥Ö¥ë¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÅÅÃÓ¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î¸íºîÆ°¤òËÉ¤°ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤¤Ç¤¹¡£[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/11495/5049/resize/d11495-5049-b716b82a7819835488ce-11.jpg ]---------------------------------------------------------------¥Æ¥ó¥ーhttps://www.sanwa.co.jp/product/input/tenkey/index.html¥Æ¥ó¥ーÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èhttps://www.sanwa.co.jp/product/input/tenkey/info.htmlÀÅ²»¥ー¥Üー¥É¡¦ÀÅ²»¥Æ¥ó¥ーÆÃ½¸https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_keyboad/index.html¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö°Â¿´¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¤ò¡ª¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¥µ¥×¥é¥¤https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/office/index.html¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/NT-27UBKhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/NT-BT27BKhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/NT-WL27BK¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ WEB¥µ¥¤¥Èhttps://www.sanwa.co.jp/¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Xhttps://twitter.com/sanwainfo¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP¢£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttp://sanwa.jp/youtube---------------------------------------------------------------