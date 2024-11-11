¶¿ÅÚ·ÝÇ½¸ø±é -²Æì»ÔÊ¸²½·Ý½Ñº×2024-
12·î01Æü¡ÊÆü¡Ë²Æì»ÔÌ±²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¶¿ÅÚ·ÝÇ½¸ø±é¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
²Æì¸©Æâ¤Î9¤Ä¤Î¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤¬Âç½¸¹ç¡£
ºòÇ¯¤ÏÃæ¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤ò¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤Îº×Åµ¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð±éÃÄÂÎ¡Û
²Æì»Ô·ÝÇ½ÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ
Ë¢À¥µþÂÀÏºÊÝÂ¸²ñ
¸Õ²°Ãç½¡º¬¶¿Í§²ñ
¼óÎ¤¥¯¥§ー¥ÊÊÝÂ¸²ñ
»ÖÂ¿ÇìÅÁÅýÊ¸²½ÊÝÂ¸²ñ
ÂôÖ®¥¢¥Þ¥¦¥§ー¥ÀÆ±¹¥²ñ
ÃÎÌ¾ÀÄÇ¯²ñ
¿·ºîÉñÍÙ·à¡Ö±ÛÍè¿¿ÄáÉ±¡×
Î°µåÉñÍÙ¿¿¶Ì¾ËÜÎ® ¹¬°¦¤Î²ñ
¡Ú»Ê²ñ¡Û
ËôµÈ¶³Ê¿
¾ë´Ö¤ä¤è¤¤
¡Ú¶¿ÅÚ·ÝÇ½¸ø±é -²Æì»ÔÊ¸²½·Ý½Ñº×2024-¡Û
ÆüÄø¡§2024Ç¯12·î01Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ë13»þ / ³«±é14»þ
²ñ¾ì¡§²Æì»ÔÌ±²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë
½»½ê¡§²Æì¸©²Æì»ÔÈ¬½ÅÅç1-1-1
¥Á¥±¥Ã¥È¡§°ìÈÌ 1,000±ß / ¹â¹»À¸°Ê²¼500±ß
¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡§098-800-1949
¼çºÅ¡§²Æì»Ô
À©ºî¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êNPO¥³¥¶¤Þ¤Á¼ÒÃæ
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://okinawacity-cultureartfes2024.com/kyoudogeinou/