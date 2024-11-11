¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍî¹ç±ØÅÌÊâ£±Ê¬¡Û¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡Ø¤«¤¿¤®¤ê½Î Íî¹çÅ¹¡Ù¤¬£²£°£²£µÇ¯£±·î¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡ª
caname³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/60073/308/resize/d60073-308-50e15312b6473d07dee9-0.png ]¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë£±¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬À¸³¶Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤Ê´¶Æ°¤Èµò¤ê½ê¤òÆü¡¹Äó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à±¿±Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Êー»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¼Á¡¦¹ü³Ê¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤äÃ£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡Û[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=v-MGPKe8pz4 ]¤«¤¿¤®¤ê½Î Íî¹çÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/308_1_6c238746aee985ee2f480fe3e361e500.jpg ]¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÎÁ¶â°ÆÆâ[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/308_2_4d3e1d6207c3033c2d0e858219d95a97.jpg ]¡öÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ö¥Ú¥¢¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ê¤É¤È£²Ì¾¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¾ðÊó¢¡ ´°Á´¸Ä¼¼¢¡ ¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー´°È÷¢¡ ¥¿¥ª¥ë¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¦¥§¥¢ÌµÎÁÂß½Ð¢¡ ¥×¥í¥Æ¥¤¥óÌµÎÁÄó¶¡¢¡ ¥³¥í¥ÊÂÐºöÅ°Äì[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/60073/308/resize/d60073-308-74aed101148078121c81-0.jpg ]±Ä¶È»þ´Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤«¤¿¤®¤ê½Î Íî¹çÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/308_3_f86109e6d5346e71cfe432c97235ccd7.jpg ]¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤¹´°Á´¸Ä¼¼¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥È¥ìー¥Êー¤È£±ÂÐ£±¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¡ Áé¤»¤¿¤¤¤¬£±¿Í¤ÇÁé¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¢ª £²¿Í£³µÓ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¢¡ ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡ÖåºÎï¡×¤ËÁé¤»¤¿¤¤¢ª¡ØÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤À¤«¤éÊÑ¤ï¤ë åºÎï¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¢¡ ²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¿ÈÂÎ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¢ª Íý³ØÎÅË¡»Î´Æ½¤¤Î»ØÆ³¢¡ ¸úÎ¨ÎÉ¤¯ºÇÃ»¤Ç¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¢ª µ¡Ç½²òË¶³Ø¤ä±ÉÍÜ³Ø¤ËÎ©µÓ¢¡ ÍýÁÛ¤Î¶ÚÆù¤Î¤Ä¤Êý¤¬¤¢¤ë¢ª¡ØË¾¤à¤À¤±¡¢¶ÚÆù¤òÈþ¤·¤¯¡£¡Ù¢¡ ¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÁé¤»¤¿¤¤¡¦ÃÃ¤¨¤¿¤¤¢ª ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¢¡ Âç½°¥¸¥à¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¢ª ½Î¤ËÄÌ¤¦½¬¤¤»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¢¡ Âç½°¥¸¥à¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Äñ¹³¤¬¤¢¤ë¢ª ¥¸¥à¤È¥È¥ìー¥Êー¤òÆÈÀê¢¡ Âç½°¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¥³¥í¥Ê¤¬ÉÔ°Â[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/60073/308/resize/d60073-308-4d8eea6d62d7334be045-0.jpg ]¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¹âÉÊ¼Á¡×¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¾Íè¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â³Û¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢¡Ö£²¥ö·î¤Ç－10kg¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»´ü´Ö¤ÇµÞ·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡ØåºÎï¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀÜµÒ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤¿¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤è¤ê¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿»ØÆ³¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢åºÎï¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤òÀßÄê¤·¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Î£±²ó¤¢¤¿¤ê4,950±ß～¡Ê·î8²ó¥Ú¥¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Êー¿Ø¤Î¡Ö¿Æ¤·¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥Ú¥¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·î¤ËÄÌ¤¦²ó¿ô¤ò²ó¿ô·ô¤ÇÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤éËè·î¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ËÄ´À°¤·Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¹©É×¤â¤¢¤ê¡¢½ÎÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ÑÂ³·î¿ô¤¬1Ç¯¤ò±Û¤¨¤ÆÄÌ¤¦¿Í¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥È¥ìー¥Êー¤«¤é´°Á´¸Ä¼¼¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç261Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤«¤¿¤®¤ê½Î¤Î¥µー¥Ó¥¹ËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡ã¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤«¤¿¤®¤ê½Î Íî¹çÅ¹¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä▶︎https://katagirijuku.jp/gyms/ochiai/²ñ¼Ò³µÍ×[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/60073/308/resize/d60073-308-3e8733b82f53d8977cd8-0.jpg ]caname³ô¼°²ñ¼Ò¢©151-0071ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èËÜÄ®4-12-7ÀôÀ¾¿·½É¥Ó¥ë4F¢¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£·ò°ìÏº¢¡ ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î¢¡ »ñËÜ¶â¡§1000Ëü±ß¢¡ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://caname.co.jp