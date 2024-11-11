¡Ú¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡ß»°É©ÃÏ½ê¡ÛÁí¹ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHOMETACT¡×¤òÃæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥çー¥ëー¥à¤ò¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçµµ Íµµ®¡¢°Ê²¼¡Ö¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç ÆÆ¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©ÃÏ½ê¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿Áí¹ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHOMETACT(¥Ûー¥à¥¿¥¯¥È)¡×¤ÎÂåÍýÅ¹ÈÎÇä¤òÃæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¹©Ì³Å¹¸þ¤±¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ä¡¢¡ÖHOMETACT¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®Åù¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¾¾»³ËÜ¼ÒÆâ¤Ë¥·¥çー¥ëー¥à¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHOMETACT¡×¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼è°·¾¦¼Ò¤ª¤è¤Ó¼è°·¹©Ì³Å¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ³ÆþÊª·ï¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Áí¹ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHOMETACT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°É©ÃÏ½ê¤¬³«È¯Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖHOMETACT¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ä¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¾ÈÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¥áー¥«ー¤ÎÉý¹¤¤IoTµ¡´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÁàºî¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ëÁí¹ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤ËÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2021Ç¯11·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×Æâ³°¤ÎÊª·ï¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¾¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¡¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó¶¡¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHOMETACT¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://hometact.biz/
¡¡
¡¡2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Þー¥È¼Ò²ñ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËICTÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ëMMÁí¸¦Âç¾Þ2023¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÊ¬Ìî¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖHOMETACT¡×¼è°·³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å
¡¡¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¤Ï½»Âð´ØÏ¢»ñºà¤Î²·Çä»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö½»Âðµ¡´ï´ØÏ¢»ö¶È¡×¤òÁÄ¶È¤È¤·¤Æ°¦É²¸©¤ÇÁÏ¶È¡¢Åö³º»ö¶È¤Ï¸½ºß¤Ç¤Ï¼çÎÏ»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»Í¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¹©Ì³Å¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÎÇäÀè¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖHOMETACT¡×¤ÎÈÎÇä£²¼¡ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¹©Ì³Å¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó°Æ¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¿·µ¬½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢¸Í·ú½»Âð¤Î·úÃÛ¡¦ÈÎÇä¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¹©Ì³Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë½»Âð¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHOMETACT¡×¤Ï½»Âð¶È³¦¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥À¤äÍøÊØÀ¡¢Æ³Æþ¤Ë¤è¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢ÅìËÌ¡¢Ãæ¹ñ¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë»ö¶È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHOMETACT¡×¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú½»Âð¤ä½»¤Þ¤¤¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à²½¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î½»Âð´ØÏ¢¾¦ºà¤Ë¤ª¤±¤ë¹â²Á³ÊÂÓ²½¤ä¡¢IoT*ÂÐ±þ¾¦ÉÊ¤Ê¤É¼þÊÕ¾¦ºà¤Î³ÈÈÎ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ËÜ¼Ò¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖHOMETACT¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¤ò³«Àß
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊIoTµ¡´ï¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼«Âð¤ËIoTÆ³Æþ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Éý¹¤¤IoTµ¡´ï¤òÊñ³ç¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¤«¤éÉáµÚÎ¨¤ÏÄã¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢IoT¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ä¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î½»Âð¤¬º£¸å¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à²½¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ»½Ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¦ÃÎ¼±¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£¸å¡¢½»¶õ´Ö¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÂÖ¡¦´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»°É©ÃÏ½ê¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡ÖHOMETACT¡×¤ÎÍøÊØÀ¤ò¼ÂÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÃÎ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¾¾»³ËÜ¼ÒÆâ¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»ÔÈþÂô1-9-1¡Ë¤Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¹©Ì³Å¹¸þ¤±¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ò³«Àß¤·¡¢Å¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ ¾¾»³ËÜ¼ÒÆâ¡¦¥·¥çー¥ëー¥à¡ä
¡ã¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ ¾¾»³ËÜ¼ÒÆâ¡¦¥·¥çー¥ëー¥à¡ä
*IoT¤È¤Ï¡§¡Ö¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¢¤ê¡¢Internet of Things¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÆ±»Î¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï½»Âð¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿§¡¹¤Êµ¡´ï¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¡¢¡ÖÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¾õÂÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÀ¸³è´Ä¶¤òÊØÍø¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/100161/table/4_1_c264c0b82822ed04bc7d4c2224cda254.jpg ]
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/100161/table/4_2_c74dcd34757536a995466b7110511c97.jpg ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹
£±.¡ÖHOMETACT¡×¤Î¤ª¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ ½»µ¡±Ä¶È¿ä¿ÊÅý³çÉô
¡¡E-Mail¡§axis-faq4@daiki-axis.com
£².Åê»ñ²ÈÍÍ¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹ ·Ð±Ä´ë²èÉô
¡¡E-Mail¡§ir@daiki-axis.com
¢£»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô
¡¡TEL¡§03-3287-5200