¤«¤Ê¤¬¤ï¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à£Ð£ÒÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

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¿ÀÆàÀî¸©[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Az_6XbV1gYk ][Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=7zrKXXwIj0o ]£±¡¡£Ð£ÒÆ°²è¤ÎÆÃÄ§¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Æ°²èºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êý¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Î´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥É¥íー¥ó±ÇÁü¡¢³¤¤ä»³¤Ê¤É¤Î¼«Á³´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££²¡¡£Ð£ÒÆ°²è¤Î³èÍÑ¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÄ®Â¼¤ä´ë¶È¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎÅù¤ËÄó¶¡¤·¡¢»æÇÞÂÎ¡¢£Ó£Î£Ó¡¢Âç²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Éý¹¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ã·ÇºÜ¥µ¥¤¥È¡ä¡¡¢¨ËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡¦¡¡¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¿ÀÆàÀî¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¡×URL¡§https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/sports_tourism/kanagawa.html¡Ê¸©¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤Ê¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¡¦¡¡¸©¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ö´Ñ¸÷¤«¤Ê¤¬¤ï£Î£Ï£×¡×URL¡§https://www.kanagawa-kankou.or.jp/features/videos£³¡¡º£¸å¤ÎºîÀ®Í½Äê£Ð£ÒÁÇºà¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç£¸¼ïÌÜºîÀ®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ°²è¤Î¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¤ä¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¡ã£Ð£ÒÁÇºà¤ÎºîÀ®»þ´ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä[²èÁü: https://prtimes.jp/i/108051/779/resize/d108051-779-fc5d613f9a476e527656-5.png ]¡Ê»²¹Í¡Ë£Ð£ÒÆ°²è¤ò¥¦¥¤¥ó¥É¥µー¥Õ¥£¥ó¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÊü±ÇÃæ¤Ç¤¹¡ªÎáÏÂ£¶Ç¯11·î12Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÄÅµ×°æÉÍ³¤´ß¡Ê²£¿Ü²ì»ÔÄÅµ×°æ£±ÃúÌÜ¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖANA¥¦¥¤¥ó¥É¥µー¥Õ¥£¥ó¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×²£¿Ü²ì¡¦»°±ºÂç²ñ2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥µー¥Õ¥£¥ó¡×¤ÎÆ°²è¤òÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êü±Ç¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤ËÅ¬µ¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìä¹ç¤»Àè ¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É¥¹¥Ýー¥Ä²Ý»²»ö·ó²ÝÄ¹¡¡ÌðÅç¡¡ ÅÅÏÃ045-285-0791´ë²è¥°¥ëー¥×¡¡µÈß·¡¡ ÅÅÏÃ045-285-0798