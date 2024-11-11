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Cathay Pacific Airways Limited[²èÁü: https://prtimes.jp/i/79915/98/resize/d79915-98-e8a5d1506083f6abcb74-0.jpg ]Ì¾¸Å²°¡Ê¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡Ë¤ò¸áÁ°¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëCX563ÊØ¤ÎÉüÊØ¡Ê2024Ç¯10·î28Æü¤«¤é¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹á¹ÁµÚ¤Ó¹á¹Á°Ê±ó³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¹¤¯ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¥ã¥»¥¤¤ÏºåµÞ¸òÄÌ¼Ò¤ª¤è¤Ó¡¢HIS¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢Ãæµþ·÷¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³¤³°Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤ò¸áÁ°¤ÎÁá¤¤»þ¹ï¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¹á¹Á¤Ë¸á¸åÅþÃå¤¹¤ëCX563ÊØ¡Ê½µ3ÊØ¡Ë¤ÎÉüÊØ¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¹Á¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥°¥ìー¥¿ー¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¢¨¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¤ò±ä¤Ð¤·°×¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¹á¹Á·ÐÍ³¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÎ¹¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤é¤Ï¸á¸åÈ¯ÊØ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½µ17ÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ç¤¹¡£¢¨¹°è´Ñ¸÷¤ÎÂ¥¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¤Î9ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢³ÆÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤äÎ¹¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³Æ¼Ò¤ÎSNS¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢SNSÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥»¥¤¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»æÈô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¥²ー¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¥ã¥»¥¤¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë～ 23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°È¯¸áÁ°ÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹á¹Á¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÊØÍø¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¹ð¤ò¥µ¥«¥¨¥Á¥«¥Ò¥í¥Ð¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤ÇÎ¹¹Ô·ô¤ä¥»¥ó¥È¥ì¥¢¾¦ÉÊ·ô¡¢¥¥ã¥»¥¤¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¥ã¥»¥¤¤Ç¹Ô¤¯ ¹á¹Á¡õÀ¤³¦¤ÎÎ¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ú³µÍ×¡Û¡ü Æü¡¡»þ¡§11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¡¡10»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬¡¡¡ü ¾ì¡¡½ê¡§¥µ¥«¥¨¥Á¥«¡¡ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹ÝPhenix¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3ÃúÌÜ4-6Àè¡Ë¡ü Æâ¡¡ÍÆ¡¦ºåµÞ¸òÄÌ¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾¤ËÎ¹¹Ô·ô1Ëü±ß¤ò¡¢5Ì¾¤Ë¥»¥ó¥È¥ì¥¢¾¦ÉÊ·ô¤ò³Æ¡¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¡¦HIS¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢LINEÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤äSNS¥Õ¥©¥íー¤ÇÃêÁª¤Ë¤è¤ëÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥¥ã¥»¥¤¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Öー¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿Êý¤Ø¡¢»æÈô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥²ー¥à¤Ë¤Æ¥¥ã¥»¥¤¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥»¥¤¤Ïº£¸å¤âÎ¹¹Ô¶È³¦¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³¤³°Î¹¹Ô¤Î¼ûÍ×´µ¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html¡Ú¥¥ã¥»¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¥¥ã¥»¥¤¤ÏÎ¹¤ÈÆü¾ï¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹á¹Á¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥»¥¤¡¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥íー¥³¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¡¢²ßÊªÀìÌç¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥¨¥¢¥Û¥ó¥³¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅìµþ¡ÊÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄ¡Ë¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤Î5ÅÔ»Ô6¶õ¹Á¤«¤é¹á¹Á¤ØËèÆü16ÊØ°Ê¾å¡¢A350-900/1000¤äA330¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html¡¡¡¡¸ø¼°Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP¡¡¡¡¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/gSwA0GH¡¡