¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¡¢¿·¤·¤¤5G Advanced¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼·ÅÀ¤òÈ¯É½

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Advancedhttps://www.ericsson.com/en/5g/5g-for-service-providers/5g-advanced/solutionsEricsson Reduced Capability (RedCap) https://www.ericsson.com/en/ran/5g-redcap¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤Î¹âÀÇ½¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢ËèÆü²¿½½²¯¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤Ï150Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¿®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³«È¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ä´ë¶È¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤ÏÌ¤Íè¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ https://www.ericsson.com/en¥¨¥ê¥¯¥½¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¦¥Ö¥í¥°¤Î¹ØÆÉÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é https://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription https://foryou.ericsson.com/blog-subscription-center.html¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Õ¥©¥íー¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹X¡§ https://x.com/ericsson Facebook¡§https://www.facebook.com/EricssonJapan/ LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/ericsson¾ÜºÙ¾ðÊó¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à https://www.ericsson.com/en/newsroom