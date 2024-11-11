¹â±ß»û¤Ç¡ØËÜ¤ÎÄ¹²°¥Õ¥§¥¹¡¦½©¡Ùº£·î17 Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¡Ö¸¸¤Îºî²È¡×¤òÉÁ¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥È±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÎøÊª¸ì¡Ù¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤è¤ê
¹â±ß»û¤Î¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹¡ÖËÜ¤ÎÄ¹²°¡×¡Ê¿ùÊÂ¶è¹â±ß»ûËÌ3-8-13¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯4 ·î¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¡ÖËÜ¤ÎÄ¹²°¥Õ¥§¥¹¡¦½©¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¡¢¹â±ß»û¡¢¾¼ÏÂ½½¸ÞÇ¯¡£¤½¤·¤Æ¥æー¥é¥·¥¢¤Ø¡×¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÎøÊª¸ì¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾å±Ç¤ò¼´¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¹â±ß»û¤ò·Ð¤Æ¤Ï¤ë¤«¥æー¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤È·Ò¤¬¤ë¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿²Í¶õ¤ÎÎ¹¤òÄó¼¨¡£Å¸¼¨²ñ¡¢¥Èー¥¯¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÏ¢Æü¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖËÜ¤Î³¹¡¦¹â±ß»û¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ØËÜ¤ÎÄ¹²°¥Õ¥§¥¹¡¦½©¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d116200-5-aaf88c91322c43cc04d9dcafe122d00e.pdf
¡Ò³«ºÅÍ½Äê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ó
¡ÖËÜ¤ÎÄ¹²°¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹â±ß»û¤Î³Æ½ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼çºÅ¼Ô°¸¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Èー¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÛÄ°¤¯¡¢ÃÎ¤ë¡¢ÆÉ¤à¡¡ËÌ¥¤¥ó¥É¸ÅÅµ²»³Ú¤ÎÀ¤³¦Vol.1
11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～11¡§30¡¡¡÷ËÜÅ¹¡¦ËÜ¤Î¼Â¸³¼¼
ÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë³Ø¤Ö¥¤¥ó¥É²»³Ú¡£¥·¥¿ー¥ëÁÕ¼Ô¡¦ÅÄÃæÍª±§¸ã¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤È¥Èー¥¯¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¡§ÅÄÃæÍª±§¸ã¡Ê¤ªÏÃ¤È¥·¥¿ー¥ë¡Ë¡¡¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡õ¥ª¥ì¥ª¥ì¥é¥ó¥¿ー¥Ê¡¡
»²²ÃÈñ¡§2000±ß¡¡¿½¹þ¤ß¡§andoadv@gmail.com
¡ÚÅ¸¼¨¡Û¹â±ß»û¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯¡£
11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë～28Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00-17:00¡ÊËÜ¤ÎÄ¹²°±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡Ë¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°2³¬
·úÃÛ»Ë²È¤Î¥È¥·¥·¡¦Æ£¸¶¸¼ÌÀ»á¤Ë¤è¤ë¹â±ß»û¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯¤ÎÉ÷·ÊÅ¸¼¨¡£
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡¡´ÑÍ÷ÌµÎÁ
¡Ú½ÐÅ¹¡Û¿·´©°ÜÆ°½ñÅ¹¥Ï¥ê½ñË¼¥³¥é¥Ü¡¡
11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë～28Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00-17:00¡ÊËÜ¤ÎÄ¹²°±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡Ë¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°£±³¬
ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Î¸ø±à¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢¿·´©°ÜÆ°½ñÅ¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê½ñË¼¤µ¤ó¤¬ËÜ¤ÎÄ¹²°¤ËÆÃÊÌ½ÐÅ¹¡ª
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡õ¤ï¤¿¤·½ñË¼
¡Ú¥Èー¥¯¡ÛÂæÏÑ¸¶½»Ì±¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¡¢¤½¤Î¸½ºßÃÏ
11·î18Æü¡Ê·î¡Ë19:00-20:30¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°1³¬
ÂæÏÑ¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤ÎÅÁ¾µ²Î¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¥ó¥¬ー¡¢Eri Liao¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÊ¸²½¹ÖºÂ¡£²Î¤Î¼Â±é¤â¤¢¤ê¡ª
½Ð±é¡§Eri Liao¡Ê²»³Ú²È¡Ë¡¡Ê¹¤¼ê¡á°ÂÆ£À¿¡ÊËÜ¤ÎÄ¹²°¡Ë
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡õ¥ª¥ì¥ª¥ì¥é¥ó¥¿ー¥Ê¡¡»²²ÃÈñ¡§1000±ß¡¡¿½¹þ¤ß¡§andoadv@gmail.com
¡Ú¾å±Ç²ñ¡Û¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÎøÊª¸ì¡Ù
11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00-20:30¡¡¡÷¥«¥Õ¥§ ¥¢¥ó¥ê¡¦¥Õ¥¡ー¥Ö¥ë ¡ÊºÂ¡¦¹â±ß»û2³¬¡Ë
ÂæÏÑ¤ÎÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿ºî²È¡¢²§ò©¡Ê¥ª¥ó¥É¥¦¡¢1908-1940¡Ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤òÆüËÜ½é¾å±Ç¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯½Ð±é¡§ÎÓ·¯Úã¡¦黃Ë®îô¡Ê¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÎøÊª¸ì¡Ù´ÆÆÄ¡Ë
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡Í½ÌóÉÔÍ×
¡Ú¾å±Ç²ñ¡õ¥é¥¤¥Ö¡Û¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÎøÊª¸ì¡Ù¾å±Ç¡õ²¦榆îâ¥é¥¤¥Ö
11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë18:00-20:00¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°1³¬
¾å±Ç²ñ¤ÎÂè2²ó¤ò¡ÖËÜ¤ÎÄ¹²°¡×¤Ç³«ºÅ¡£ÂæÏÑ¤Ç³èÌö¤¹¤ë²»³Ú²È¡¦²¦榆îâ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯½Ð±é¡§ÎÓ·¯Úã¡¦黃Ë®îô¡Ê¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÎøÊª¸ì¡Ù´ÆÆÄ¡Ë¼íÌî½Ó¡Ê¥³¥¯¥Æ¥¤¥ë½ñË¼¡Ë±ÊÂìÌ¡ÊÍ»Ö¼Ë¡Ë
¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¡§²¦榆îâ¡Ê²»³Ú²È¡Ë
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡¡»²²ÃÈñ¡§1500±ß¡¡¿½¹þ¤ß¡§eventkoenjihonnonagaya@gmail.com
¡Ú¥Èー¥¯¡Û¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤ËÜ²°¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡Ê²¾¡Ë
11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00-19:30¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°1³¬
¥Ï¥ê½ñË¼¤µ¤ó¤ËÈ¡Å¹¼ç¡Ø¤ï¤¿¤·½ñË¼¡Ù¤ÎÅÏÊÕ¤¬ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¼ÁÌä¤¹¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡õ¤ï¤¿¤·½ñË¼
»²²ÃÈñ¡§°ìÈÌ1000±ß¡¢È¡Å¹¼ç500±ß¡¢ÆÃÊÌ½ÐÅ¹´ü´ÖÃæ¡ØËÜ¤ÎÄ¹²°¡Ù¤Ç¥Ï¥ê½ñË¼½ñÀÒ¤ò3000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡ØËÜ¤ÎÄ¹²°¡Ù¤Ç3000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÏÌµÎÁ ¿½¹þ¤ß¡§eventkoenjihonnonagaya@gmail.com
¡Ò11·î°Ê¹ß¤Î¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ó
¡Ú¥Èー¥¯¡Û¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¨¤ë¸ÅËÜÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖÆüËÜ¤Î¸ÅËÜ²°¡×¤È¡ÖÃæ¤Î¿Í¡×¤Î¤Ê¤¤¤·¤ç¤ÎÆâÎØ¤Ê¤ªÏÃ¤·²ñ
11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00-17:30¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°1³¬
¸Å½ñÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖÆüËÜ¤Î¸ÅËÜ²°¡×¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÆâÎØ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¡§À¡ÅÄ´î¹(¸ÅËÜ¤è¤ß¤¿²°) ÆüËÜ¤Î¸ÅËÜ²°XÃæ¤Î¿Í¡¡Ê¹¤¼ê¡á¼íÌî½Ó¡Ê¥³¥¯¥Æ¥¤¥ë½ñË¼¡Ë
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡¡»²²ÃÈñ¡§1000±ß¡Ê25Ì¾¸ÂÄê¡Ë¡¡¿½¹þ¤ß¡§eventkoenjihonnonagaya@gmail.com
¡Ú¥Èー¥¯¡ÛREAD THE BEATLES! Æ£ËÜ¹ñÉ§¤Î¡Ö¥Óー¥È¥ë¥º¤òÆÉ¤à¡×Vol.6¡¡～¥ª¥«¥Ã¥Ñ¤¯¤º¤·¤ÎÆæ¤È»ÍÃ«¤ÎÌë～
12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë17:30-19:30¡¡¡÷ËÜ¤ÎÄ¹²°1³¬
¹¥É¾¤Î¥·¥êー¥ºÂè6²ó¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ Â¼À¾¤È¤ª¤ëÅÁ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ËÜ¶¶¿®¹¨»á¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¡§Æ£ËÜ¹ñÉ§¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡ËËÜ¶¶¿®¹¨¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë
¼çºÅ¡§ËÜ¤ÎÄ¹²°¡õ¥ª¥ì¥ª¥ì¥é¥ó¥¿ー¥Ê¡¡»²²ÃÈñ¡§2500±ß¡Ê25Ì¾¸ÂÄê¡Ë¡¡¿½¹þ¤ß¡§andoadv@gmail.com
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢½ç¼¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤¢¤ê¡£Æü»þ¡¦¾ì½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¼çºÅ¼Ô¤¢¤Æ¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¤ÎÄ¹²°¤È¤Ï¡Û
È¡¤´¤È¤ËÅ¹¼ç¤Î¤¤¤ë¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£½½¿Í½½⾊¤ÎÈ¡Å¹¼ç¤Ï¡¢¼«¤éÁª¤ó¤ÀËÜ¤òÁª¤ÓÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤âÈ¡Å¹¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÎÁ¶â¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÌä¹ç¤»¡¢HP ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡üËÜ¤òÇÞ²ð¤Ë¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ÆÉ½ñ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç°î¤ì¤ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ ¤³¤ì¤¬ËÜ¤ÎÄ¹²°¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£ ¿Í¤ÈËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÎ¹Î©¤Æ¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¡£ ËÜ¤ÎÄ¹²°¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃÛ£±£°£°Ç¯¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ä¤É¤¦
´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¡¢²¼Ä®¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ÎÄ¹²°¤â·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÔÆâ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÃÛÉ´Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¸ÅÌ±²È¤Ç¤¹¡£ ¸Å¤¤Êª¤ò²õ¤··ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÀ¸¤·³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÄ¹²°¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤º¡¢º£¤â¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸Å¤¤Êª¤ò°¦¤·ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¹²°¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë
ËÜ¤Ï»þ¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ ¥×¥é¥È¥ó¤Î¡Ö¶Â±ã¡×¤òÆÉ¤ß´¶Æ°¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥¢¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤³¤Î¹ñ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¡¢¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥È¥ó¤Î»×¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¸¤À¸¤¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡£ °Â°×¤Ë»È¤ï¤ì¡¢ÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦åºÎï¤´¤È¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¥ó¤Ï·õ¤è¤ê¶¯¤·¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òº£¤³¤½³è¤«¤·¤¿¤¤¡£ ËÜ¤ÎÄ¹²°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜ¤ÎÄ¹²°³°´Ñ
ËÜÅ¹¡¦ËÜ²°¤Î¼Â¸³¼¼³°´Ñ