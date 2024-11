Lemino¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ&Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ3ºîÉÊ¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡ªµ®½Å¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)の映像配信サービス「Lemino(R)」において、話題の韓国ドラマ「グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~。」「コネクション」がいよいよ最終回、人気急上昇中恋愛バラエティ「乗り換え恋愛3」がついに最終回を迎えました。また、この度3作品の最終回を記念して、プレゼントキャンペーンを開始いたしました。

(C)SBS(C)SBS(C)SBS

最終回を迎える1作目は、韓国でも高視聴率を獲得し、回を重ねるごとにファンを増やしている「グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~」。

脚本を実際の離婚弁護士が手掛けたことによるリアリティを感じながら、是非お楽しみください!

最終回まで“グッド・パートナー”の行方が見逃せません!

「グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~」視聴ページ

https://bit.ly/3YYkvSz

(C)SBS(C)SBS(C)SBS

2作目は、近年の韓国サスペンスドラマの中でも群を抜いて評判の高い「コネクション」。

チソン演じる麻薬捜査官のエースとチョン・ミド演じる“クズ記者”。最終回の最後の最後まで目が離せません!

回が進むごとに加速度的に面白くなっていく本作は、韓国では最終回が本ドラマの中で最高視聴率を獲得しました。

「コネクション」視聴ページ

https://bit.ly/3CejTz6

(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

3作目は、元恋人たちが共同生活をする斬新なコンセプトで人気の恋愛リアリティ「乗り換え恋愛3」。

様々な理由で別れたカップルたちが同じ家で共同生活し、新しい愛に出会うのか、それとも元恋人との愛を取り戻すのか…。

最終カップルは誰なのか、Leminoで是非ご確認ください!

「乗り換え恋愛3」視聴ページ

https://bit.ly/3O0gre4

Leminoでは最終回を迎える3作品のプレゼントキャンペーンを実施中です!

この機会に、貴重なキャストサイン入りグッズに是非ご応募ください!

ご応募はこちらから

キャンペーンページ :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000076/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202411_nr-hanryucplp-1111

【キャンペーン詳細】

■キャンペーン名

「グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~」 サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

■キャンペーン概要

Leminoプレミアム会員で「グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~」をご視聴いただいた方の中から抽選でキャストサイン入りグッズをプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2024年11月11日(月)正午~2024年12月10日(火)23:59

■ プレゼント詳細

キャストサイン入りプレスシート(チャン・ナラ、ナム・ジヒョン、キム・ジュンハン、ピョ・ジフン(P.O))6名さま

サイン入りポラロイド(キム・ジュンハン) 4名さま

サイン入りポラロイド(ピョ・ジフン) 4名さま

■キャンペーン名

「コネクション」サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

■キャンペーン概要

Leminoプレミアム会員で「コネクション」をご視聴いただいた方の中から抽選でキャストサイン入りグッズをプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2024年11月11日(月)正午~2024年12月10日(火)23:59

■ プレゼント詳細

キャストサイン入りプレスシート6名さま

サイン入りポラロイド(チソン)4名さま

サイン入りポラロイド(チョン・ミド)4名さま

■キャンペーン名

「乗り換え恋愛3」サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

■キャンペーン概要

Lemino 韓流・アジア公式Xのアカウント(@Lemino_K)をフォロー&キャンペーン投稿を引用リポストした方の中から抽選で6名さまにサイン入りグッズをプレゼントいたします。

■キャンペーン期間

2024年11月11日(月)正午~2024年12月10日(火)23:59

■ プレゼント詳細

ジャン・ハオ (ZEROBASEONE) サイン入り色紙

イム・スルオン(2AM)サイン入り色紙

ロイ・キム サイン入り色紙

ジャン・ハオ (ZEROBASEONE) サイン入りポスター

イム・スルオン(2AM)サイン入りポスター

ロイ・キム サイン入りポスター

【「Lemino」概要】

ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。