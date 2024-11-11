¡Ú¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå¡Ë¡Û½é¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤ò·Ð¤Æ¡¢12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖAll Day Dining REMONE¡Ê¥ê¥â¥Í¡Ë¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ÃæÀî ÃÒ»Ò¡Ë¤Î¡ÖAll Day Dining REMONE¡×¤¬¡¢2011Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß½é¤á¤ÆÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¡¢2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖREMONE¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤Ï¡¢Restaurant Mix Old&New¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊÁ¤äÅÁÅý¿§¡ÊOld¡Ë¤ò¿·¤·¤¤ÁÇºà¤ä¼êË¡¡ÊNew¡Ë¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊMix¡Ë¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
¡¡ÆüËÜÄí±à¤ËÌÌ¤·¤¿Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¹¤¯ÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥½¥Õ¥¡¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÀÊ¤ä¥«¥Õ¥§ÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜÄí±à¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÏÁýÀÊ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñÀÊ¤ä¤´²ÈÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸Ä¼¼¤Ê¤É¡¢TPO¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥â¥Í¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¶õ´Ö¡Ö¥é¡¦¥í¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¡È±ßÉñ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾¾ÎÄÌ¤ê¤Î±ß·Á¶õ´Ö¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤Î³°¤Ë¤ÏÎÐ¤ÎÆüËÜÄí±à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¤¬»ý¤Ä½¾Íè¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÁëÂ¦¤Î¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤äÃæ±û¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤É¿©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï¥Ðー¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂßÀÚ¥Ñー¥Æ¥£²ñ¾ì¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¤¥áー¥¸
¥é¡¦¥í¥ó¥É¥¤¥áー¥¸
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ëÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ÎÁÍýÄó¶¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä«¿©¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥¤¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡¦¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ê¤É¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥â¥Í¡×¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖAll Day Dining REMONE¡×³µÍ×
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Û All Day Dining REMONE¡Ê¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥ê¥â¥Í¡Ë¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥¤¥ó¥°1³¬
¡Ú¥ªー¥×¥óÆü¡Û 2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 11:00～
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 6:30～21:30¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー21:00¡Ë Ç¯ÃæÌµµÙ
¡ã¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡ÖAll Day Dining REMONE¡× TEL.06-6441-1056¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/remone
¡ã¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ä
https://www.rihga.co.jp/osaka
Facebook¡§https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka
Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official