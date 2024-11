Åì¥¢¥¸¥¢½é¤Î¥×¥é¥¤¥É¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡ª¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±ç¡¦¶âÂô¥×¥é¥¤¥É¥Ñ¥ìー¥É±þ±ç ¥ß¥Ë¡¦¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡×¤ÇÉý60m¡ß½Ä10m¤ÎµðÂç¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬Ìë¶õ¤Ë½Ð¸½

株式会社ドローンショー・ジャパン2024年10月19日 東アジア初のプライドドローンショーを石川県金沢市のしいのき緑地で実施

日本唯一のドローンショー専用機体を開発し、国内ドローンショー実績No.1※1 の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、「金沢プライドウィーク2024」へ特別協力としてサポートを行い、しいのき緑地(石川県金沢市)にて東アジア初※2 となるLGBTQ+支援を盛り込んだドローンショー「能登復興支援・金沢プライドパレード応援 ミニ・ドローンショー」を、2024年10月19日に開催いたしました。

能登復興支援・金沢プライドパレード応援 ミニ・ドローンショー 概要

開催日

2024年10月19日(土)※約5分間

開催場所

しいのき緑地(石川県金沢市広坂)

ドローンショー内容

ドローン100機の低空飛行によるドローンショーで、以下2つのメッセージを夜空に描きました。

能登復興支援

石川県が展開する能登応援ロゴマークを再現。赤いハートの上に、金色の能登半島のシルエットを描き、地域の復興への願いを表現。

LGBTQ+コミュニティへの支援

世界的に認知されているプライドフラッグ(6色レインボー)を夜空に投影し、多様性の尊重とインクルージョンな世界を目指す願いを表現。

一般社団法人 金沢レインボープライド 共同代表 松中 権(Gon Matsunaka)氏 コメント

金沢レインボープライド 共同代表 松中 権 氏

LGBTQ+等の性的マイノリティに対する知識や理解をひろげるために、2021年に開始した「金沢プライドウィーク」&「金沢プライドパレード」は4回目の実施となります。

令和6年能登半島地震を受け、今年は「You Are Not Alone. あなたは、ひとりじゃない。」というテーマを掲げ、金沢だけでなく、能登、そして北陸地域で孤独感を感じながら暮らしているかもしれない当事者にも、メッセージを届けたいと企画を進めてきました。

今回、ご縁をいただき、株式会社ドローンショー・ジャパン様には特別協力として、タイトなスケジュールの中で、素晴らしいドローンショーを翌日のプライドパレードの会場である、しいのき緑地にて実施いただきました。

夜空に輝く能登復興応援マークとプライドフラッグを観た瞬間、大きな歓声がわきあがりました。あたたかい想いは夜風に乗って、北陸各地に勇気を届いてくれたと思います。また、こうして、金沢から生まれた企業様と連携の機会をいただけたことを、本当に嬉しく思っております。

ご尽力いただきましたスタッフの皆さん、関係者の皆さんに、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。

一般社団法人 金沢レインボープライド 共同代表 松中 権

金沢レインボープライドについて

一般社団法人 金沢レインボープライドは、LGBTQ+(性的マイノリティ)への理解促進を通じて、金沢そして北陸全体が多様性を大切にし、誰もが安心して暮らせる地域となることを目指して活動しています。

2021年7月1日、LGBTQ+当事者やアライ(支援者)のメンバーによって、金沢レインボープライドを一般社団法人として登記しました。この日は「金沢市パートナーシップ宣誓制度」が始まった記念すべき日でもあります。そして、これまでのそれぞれの活動をさらに一歩進め、持続可能なものとするために、多様性を祝福するムーブメントとして北陸初となる「金沢プライドパレード2021」を開催しました。今では、地元の企業、行政、PTAの方々からも多様性に関する問い合わせを多くいただいています。

これからも、いろんな方が安心できるコミュニティづくりやさまざまな情報発信や支援活動を通して、一人ひとりを尊重し、お互いを受け入れ、より住みやすく、訪れやすく、親しみやすいまちを目指していきます。

「金沢プライドウィーク2024」は10月18日(金)から20日(日)にかけて開催され、当社のドローンショーは、翌日20日(日)の「金沢プライドパレード2024」を盛り上げる特別企画として19日(土)に実施しました。

金沢レインボープライド公式ウェブサイト

https://www.kanazawarainbowpride.com/

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博1年前をPRする「くるぞ、万博。1 year to go. スペシャルドローンショー(2024年5月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 408

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1丁目6-8号 ドローンショービル

<大阪Show Room>

大阪府大阪市中之島6丁目1番38号

・Web

https://droneshow.co.jp/

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp