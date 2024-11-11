Ã¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡¢Ã¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
¥Õ¥§¥ê¥«¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ç¼Â¼Å¯Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃ¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙÅö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾·¼²ð¡Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼°æÍº»Ê¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçß·²Â²Ã¡Ë¤È¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖÃ¸Ï©»ÔÃÏ°èDXÆ³Æþ»Ù±ç¶ÈÌ³¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢Ã¸Ï©»Ô¤È°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½»Ì±¤È´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î11Æü¤è¤ê¡¢Ã¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÃ¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¤«¤é´ÊÃ±¤ËÃ¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÁ«°Ü¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ïµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ÈÃ¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ÏÊÌ¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Ã¸Ï©»Ô¤ÎDX²½¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ÈÃ¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Û
¡ÚÃ¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¡Û
ÃÏ°è¶¦ÄÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¤¬¤¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤òÃù¤á¤ë¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è½»Ì±¤ÈÅ¹ÊÞ¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¸Ï©»Ô¾¦¹©²ñ-¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¼è°·²ÃÌÁÅ¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥óµ¡Ç½¤äÅ¹ÊÞ¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¡¡
Ã¸Ï©»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥× ¸ø¼°HP¡¡https://www.awaji-digitalmap.com/
¡Ú¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡¡
App Store¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%B8%82%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A-%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1641819362?ign-mpt=uo%3D4)¡Ë
Google Play¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hyogo.awaji&hl=en_US)¡Ë
¡Ú¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê(R) ¡ÊRSA¡Ë ¤È¤Ï¡Û
RSA¤È¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤«¤éÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤è¤à¤¹¤Ó(R)¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÄÌ²ß¡¦ÃÏ°è¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î·èºÑµ¡Ç½¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Îµ¡Ç½¤ò¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤Ç¤¤ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£RSA¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯¤äSDGs¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤ò¡¢¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤è¤à¤¹¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yomsubi.com/
Åö¼Ò¤Ï¡¢°èÆâ¤Î·ÐºÑ½Û´ÄµÚ¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°èÄÌ²ß¡¦ÃÏ°è¥Ý¥¤¥ó¥È»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥³¡¢SDGs¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¤ä»ö¶È±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¡Ö¤è¤à¤¹¤Ó(R)¡×¤äRSA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¡¦½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ò¡Ö±ß¤è¤ê±ï¡×¤Ç·ë¤Ó¡¢Ë¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹»ñÎÁ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡Û
https://prtimes.jp/a/?f=d82883-74-3404b5d051d34b3185131a6c20fcd408.pdf
¢¨App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£