»ô¤¤¼ç¤È¤Í¤³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¹¬¤»¤Ê½»¤Þ¤¤¤È¤¯¤é¤·¤ò±þ±ç¡ª¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤ÎÁêÃÌ¼¼～¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á～¡×11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë 20:00～ YouTubeÇÛ¿®·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹Ó°æÀµ¾¼¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËYouTubeÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤ÎÁêÃÌ¼¼～¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á～¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»ô¤¤¼ç¤È¤Í¤³¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½»´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´¼ÁÌä¤ä¤´ÁêÃÌ¤Ë¡¢¤Í¤³¤È¤Í¤³¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë4¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼ÁÌä¡¦¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤Û¤«¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë»ëÄ°¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤ÎÁêÃÌ¼¼～¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á～¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®³µÍ×
¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤ª¤¦¤Á¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Í¤³¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Í¤³¤Î¹¬¤»¤¬¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¡ª¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼çÍÍ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Í¤³¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Í¤³¤Î¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Í¤³¤Î¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¡Ö¤Í¤³¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÉÔ°Â¡¦¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»ô¤¤¼çÍÍ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤òÂçÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¤Í¤³¤È»ô¤¤¼ç¤Î¹¬¤»¤Ê½»´Ä¶¤ò±þ±ç¤¹¤ë4¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ä¡¢¼ýÏ¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»öÁ°¤Ë³Æ´ë¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤äSNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡¦Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»öÁ°¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»ô¤¤¼ç¤È¤Í¤³¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½»´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤ÎÁêÃÌ¼¼～¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á～¡×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë20:00～
ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê@openhouse-ch¡Ë
ÇÛ¿®¥Úー¥¸URL¡§https://youtube.com/live/I4crE0hBAQQ?feature=share
½Ð±é¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È ·úÀß»ö¶ÈÉô ÂçÌî¼·³¤
³ô¼°²ñ¼ÒCarelogy ¼èÄùÌòCTO /°å»Õ ²ÏËÜ Ä¾¼ù »á
Äëµþ²Ê³ØÂç³Ø À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê ¶µ¼ø ´ä²ÖÎÑÀ¸ »á
¥ê¥Ý¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò Ç¥«¥Õ¥§MOCHA SV °ÃÁ° Åí»Ò »á
¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤òÂçÊç½¸¡ªÁêÃÌ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¸ÂÄê10Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»ëÄ°¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÅöÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
»öÁ°¤Ë¤´¼ÁÌä¡¦¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼ýÏ¿²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇ¥«¥Õ¥§MOCHA¡×ÍÍ¤Î¤´¾·ÂÔ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Ë»ëÄ°¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤Î±þÊçÊýË¡¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±. ¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤µ¤ó¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¡Ê@openhouse_group(https://x.com/openhouse_group)¡Ë
¡¡¢¨ÅöÁªDMÁ÷ÉÕ¤Î¤¿¤á¥×¥ì¥¼¥ó¥È´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
£². ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Í¤³¤Î¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¡Ö¤Í¤³¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÉÔ°Â¡¦¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¤òÅê¹Æ
£³. ±þÊç´°Î»
£´. ¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡ÖÇ¥«¥Õ¥§MOCHA¡×¤Î1Æü¤´¾·ÂÔ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¡Ö¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤Ï¤·¤¿¤¤¤¬Åê¹Æ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢DM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¤´±þÊç¡¦¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
Åö¼Ò¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤ÎÁêÃÌ¼¼～¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á～¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÇØ·Ê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¶¨²ñ¤Î¡ÖÁ´¹ñ¸¤¤Í¤³»ô°é¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2014Ç¯¤Ë¸¤¤È¤Í¤³¤Î»ô°éÆ¬¿ô¤¬µÕÅ¾¡¢¤½¤Î¸å¤½¤Îº¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤Î»ô°éÆ¬¿ô¤ÏÌó6,844ÀéÆ¬¡¢¤Í¤³¤Î»ô°éÆ¬¿ô¤ÏÌó9,069ÀéÆ¬¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Í¤³¤Î»ô¤¤Êý¤âÆÃ¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¼¼Æâ»ô°é¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¶¦Æ¯¤À¤Âå¤ÎÁý²Ã¤ä¤Í¤³¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅÔ¿´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¸Í·ú¤Æ¥Ó¥ë¥ÀーNO£±¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤Í¤³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¹¬¤»¤Ê½»¤Þ¤¤¤È¤¯¤é¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Î¤Í¤³¤ÎÁêÃÌ¼¼～¤¢¤Ö¥Ë¥ã¥¤¡ª¤ª¤¦¤Á¤Î¥¢¥¦¥Á～¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£ËÜÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤Í¤³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¹¬¤»¤Ê½»¤Þ¤¤¤È¤¯¤é¤·¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Äëµþ²Ê³ØÂç³Ø À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê ¶µ¼ø ´ä²ÖÎÑÀ¸ »á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½Ã°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¸¦µæ¡¢³Ø½Ñ¡¢³«È¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸¦µæ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë´ôÉìÂç³ØÏ¢¹çÂç³Ø±¡½Ã°å³Ø¸¦µæ²Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌôºÞÂÑÀ¤Î¸¦µæ¤ÇÇî»Î¹æ¤ò½¤ÆÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Äëµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¦´áÆ°Êª´Ç¸î»Õ¤Î°éÀ®¤Ë½¾»ö¤·¡¢Æ°ÊªÌôÍý³Ø¡¢Æ°ÊªÎ×¾²¸¡ºº³Ø¡¢À¸²½³Ø¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ°Êª¤Î¤¤¤¿¤ß¡×¤Ë¤¤¤«¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í¤ÈÆ°Êª¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒCarelogy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç¤ÎSOS¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢ÀºÅÙ95%°Ê¾å¤ÇÇ¤ÎÄË¤ß¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ëAI¡ÖCatsMe!¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³ØÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉô½Ã°å³Ø²Ê¡¦Æ°Êª¤Î¤¤¤¿¤ß¸¦µæ²ñ¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¡¢¥ê¥êー¥¹¤è¤êÌó1Ç¯¤ÇÀ¤³¦50°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç24Ëü¥æー¥¶ー¡¢Îß·×70Ëü²ó°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡ÖÇ¤ÎSOS¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÈá·à¤òµ¯¤³¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Ç¤È»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ´ë¶È³µÍ× ¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCarelogy
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-15-10, ¶äºÂ¥À¥¤¥ä¥Ó¥ë1012
ÀßÎ©¡§2021Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ºê²¬¹ë
´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://carelogy-japan.com
¢£¥ê¥Ý¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Ç²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖÇ¥«¥Õ¥§MOCHA¡×Âè1¹æÅ¹¤È¤·¤ÆÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤éËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦Í§¿Í¤È²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¥«¥Õ¥§¤ÏÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÇ¥«¥Õ¥§MOCHA¡×¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤ØÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ò°¦¤·¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÇ¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã ´ë¶È³µÍ× ¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ê¥Ý¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äºê¹¯Æó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-31-5
´ë¶È¥µ¥¤¥È URL¡§https://www.re-pot.com/
¤Í¤³¥«¥Õ¥§ MOCHA Web¥µ¥¤¥È URL¡§https://catmocha.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹µÚ¤Ó´Ø·¸³Æ¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤ò½ã¿è»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¸Í·ú´ØÏ¢»ö¶È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¼ý±×ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁÏ¶È¤Î¼óÅÔ·÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾¸Å²°·÷¡¢´ØÀ¾·÷¡¢Ê¡²¬·÷¤Ø¤È³ÈÂç¡¢¹¹¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ä¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¸Í·ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¤«¤é¡¢·úÃÛ¡¢ÈÎÇä¤Þ¤ÇÀ½ÈÎ°ìÂÎ¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢ÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤«¤Ä¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ë¿¦½»¶áÀÜ¤·¤¿Î©ÃÏ¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë´ë²èÅù¡¢¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤¿¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë½»¤Þ¤¤¤Î¤´Äó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥× Web ¥µ¥¤¥È URL¡§https://openhouse-group.co.jp/
¡ã ´ë¶È³µÍ× ¡ä
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©100-7020 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ 2-7-2 JP¥¿¥ïー20³¬¡ÊÁí¹ç¼õÉÕ¡Ë¡¦21³¬
ÁÏ¶È¡§1997Ç¯9·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹Ó°æ Àµ¾¼
»ñËÜ¶â¡§201²¯5,690Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§5,828Ì¾¡Ê2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë