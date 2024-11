¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û¡ÖSBTs for Nature¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ ～¼«Á³´ØÏ¢ÌÜÉ¸¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ～¡×¤ò11/21¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社(本店:東京都台東区、代表取締役社長執行役員:高橋 努)は、無料オンラインセミナー「SBTs for Natureの最新動向 ~自然関連目標の導入に向けて~」を11月21日(木)に開催します。

近年、人間活動による負荷を原因とする、自然環境の急速な劣化が懸念されています。この状況を改善するには、企業が事業活動に伴う自然への負荷を回避・低減し、同時に自然回復に取り組むことが不可欠です。その実現に向けた目標設定の枠組みとして「Science-Based Targets for Nature(SBTs for Nature)」の開発が進められています。

SBTs for Natureは、2023年7月に公表されたガイダンスを通じて、Freshwater(淡水)およびLand(土地利用)に関する目標設定手法が示されました。さらに、2023年5月から約1年間にわたり17社のパイロット企業による目標設定と検証が試行され、その成果や洞察をもとに、2024年7月には洞察をまとめたレポートの発行やガイダンスがアップデートされています。また、同年9月には新たにOcean(海洋)に関するドラフトガイダンスが公開され、海洋資源の保護や乱獲回避に向けた目標設定手法が提案されました。

本セミナーでは、パイロット企業の試行から得られた成果や洞察のほか、ガイダンスのアップデートによる変更点やOceanの概要など、SBTs for Natureの理解と導入に役立つ最新動向をご紹介します。

下記のような課題を感じる企業の担当者さまにおすすめです- SBTs for Natureの認定取得、またはSBTs for Natureに沿った目標設定を目指したい- 自然分野への取り組みでリーダーシップを発揮したい- SBTs for Natureの最新動向を把握したい- 自然分野の先進的な取り組みやSBTs for Natureにご興味のある方

開催概要

セミナー名:SBTs for Natureの最新動向 ~自然関連目標の導入に向けて~

日時:2024年11月21日(木)11:00 ~ 11:50

主催:八千代エンジニヤリング株式会社

会場:オンライン(Zoom)

参加費:無料

タイムテーブル:

11:00~11:05

主催者挨拶

八千代エンジニヤリング株式会社 本田 雄暉

11:05~11:40

「SBTs for Natureの最新動向 ~自然関連目標の導入に向けて~」

八千代エンジニヤリング株式会社 コンサルタント 佐藤 怜

11:40~11:50

質疑応答

参加方法:11月20日(水)までに以下フォームよりお申し込みください。

https://sustainability-navi.com/seminar/033/

※個別面談は随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお申し込みください

※同業者の方のお申し込みはご遠慮いただいております。ご了承ください

講演者経歴

八千代エンジニヤリング株式会社

コンサルタント 佐藤 怜

大学院では水文学を専攻。

入社後、地方自治体の水資源保全計画策定のコンサルティングに従事。現在は、TNFDやSBTs for Natureの他、水リスク評価、水目標設定、環境方針策定、GHG算定などの支援を中心に、チームをリード。

SBTN開発プログラムやTNFDフォーラムに弊社代表として参加。

セミナーに関するお問い合わせ

八千代エンジニヤリング(株) サステナビリティNavi

03-5822-6800 | sustainability-navi@yachiyo-eng.co.jp

サステナビリティNaviとは

企業のサステナビリティ問題をまとめて解決するサービス「サステナビリティNavi」

URL:https://sustainability-navi.com

サステナビリティに関する主な支援テーマは、気候変動、水リスク、生物多様性、資源循環です。これらの各テーマに対し、調査・評価、方針・戦略策定、情報開示を中心にご支援します。また、これらに加え、調査結果を踏まえた企業ブランディングや企業・地域・行政の連携支援など、課題やニーズに合わせ、さまざまなご支援を行っています。