世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)』は、創刊25周年を記念し、11月9日(土)から10日(日)までの2日間、麻布台ヒルズアリーナを中心に体験型スペシャルイベント「VOGUE STATION 25」を開催しました。

1999年の創刊号から最新号まで、 25年間の『VOGUE JAPAN』の圧巻のクリエーションを振り返るヴィジュアル展示や、25周年スペシャルエディションの表紙を飾った冨永愛のトークセッションなどを含む25のコンテンツを展開し、会場は大いに盛り上がりました。

「VOGUE STATION 25」には連日多くの人が来場!

麻布台ヒルズアリーナには、駅舎に見立てた「VOGUE STATION」が2日間限定で出現。VOGUE駅舎を拠点に、過去と現在、そして未来をつなぐ展示やトークセッションなど25周年にちなんだ25のコンテンツが展開されました。

11月10日(日)にはモデルの冨永愛が来場し、 『VOGUE JAPAN』ヘッド・オブ・エディトリアル・コンテントのティファニー・ゴドイとともにトークセッションを実施。ファッションの現在と未来について語り合いました。また、11月9日(土)には美容家の神崎恵をゲストに迎え、自分を愛しむビューティーをテーマに資生堂「ファンデ美容液」を紹介しトークを繰り広げました。

そのほか、今年目覚ましい活躍をみせたアイコニックな人々を讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2024」の受賞者のヴィジュアル展示や、ハローキティが『VOGUE JAPAN』の撮影で着用した衣装展示を一目見ようと多くの人が詰めかけました。

THE ONES TO WATCH Poster

『VOGUE JAPAN』12月号に掲載された「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者の撮り下ろしビジュアルが特大サイズになって登場しました。

KITTY’s Look

「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者のハローキティが『VOGUE JAPAN』の撮影で着用した衣装が特別に展示されました。doubletによるデザインで、赤いニットの2Dリボンが300個あしらわれた世界に一着だけのオートクチュールドレスです。

Chronology of VOGUE

1999年の創刊号から『VOGUE JAPAN』25周年スペシャルエディションまで、時代を象徴する撮り下ろしヴィジュアルを展示しました。

Station Bench

「VOGUE STATION 25」らしいアイコニックな“駅のベンチ”が登場。路線図をモチーフに、イベントのコンテンツラインナップを紹介しました。

VOGUE STATION 25 Shop

『VOGUE JAPAN』25周年スペシャルエディションや最新号のほか、『VOGUE』ロゴのTシャツやスウェットが人気の「VOGUE Collection」をラインナップしたポップアップショップが展開されました。

VOGUE JAPAN Archives

『VOGUE JAPAN』の創刊から最新号まで、過去25年分のアーカイブを実際に閲覧できるスペースが登場しました。

UNDERCOVER 「Kosmik Coffee」

『VOGUE JAPAN』 25 周年スペシャルエディションの付録、UNDERCOVERによるトートバッグに描かれたモチーフ「Kosmik Coffee」がリアルに再現されました

The Day of the Dead Special Bar by Don Julio

メキシコの祝祭、“The Day of the Dead(死者の日)”をテーマにしたスペシャルバーが登場しました。

LEXUS LBX-My Premium Casual -

LEXUS LBXの多様なライフスタイルに応える3つの「世界観」 “Cool” “Relax” “Elegant” を体感できる展示が芝生広場で行われました。

SHISEIDO & MAQuillAGE Foundation Serum Booth

資生堂「ファンデ美容液」の特設ブースが登場し、タッチ&トライが展開されました。

「THE ONES TO WATCH」について

さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において『VOGUE JAPAN』読者をインスパイアしたヴォーグな女性たちを『VOGUE JAPAN』が選出し、メディア向け記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型のアニュアル企画「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR(WOTY)」(2006-2020)の後継プロジェクトとして2021年にスタート。

「WOTY」のジェンダーフリー版ともいえる本企画では、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえたアスリートなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えます。

【VOGUE】

『VOGUE』のリーダーシップと権威の礎は、世界中の読者に向けた文化のバロメーターとしてのブランド独自の役割にあります。『VOGUE』は、ファッションを文化や私たちの住む世界に位置づけ、私たちがどのように服を着、暮らし、人々と交流し、何を食べ、何を聞き、何を見るか、誰が私たちをリードし、インスパイアするかということを発信しています。『VOGUE』はファッションを満喫し、常に読者を次に起こることへと導いていきます。思考力を刺激し、適切で常に影響力のある『VOGUE』は、ファッションという文化を定義づけているのです。

【コンデナストについて】

コンデナストは、『VOGUE』『GQ』『AD(アーキテクチュラル・ダイジェスト)』『コンデナスト・トラベラー』『ヴァニティ・フェア』『WIRED』『ザ・ニューヨーカー』『グラマー』『アリュール』『ボナペティ』『セルフ』など、アイコニックなブランドを有するグローバルメディア企業です。ニューヨークとロンドンに本社を置き、あらゆるプラットフォーム向けに賞を獲得したジャーナリズム、コンテンツ、エンターテインメントを制作。中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、スペイン、イギリス、アメリカ、台湾など世界32の市場で事業を展開しています。

