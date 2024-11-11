¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿ー¥Äー¥ë solv ¤¬ Mainnet-Beta v2 ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÂÐ±þ

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¥ê¥êー¥¹¥Îー¥È (solv v4.7.3): https://github.com/EpicsDAO/solv/releases/tag/%40epics-dao%2Fsolv%404.7.3
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Validators DAO: https://dao.validators.solutions/ja/
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