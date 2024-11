WEMADE JAPAN¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌóÄù·ë

株式会社Wemade Japan

■「ファンタスティックベースボール:日米プロ対戦(仮)」サービス予定…Round1 Studio開発

■NPBとMLB、MLB Players, inc.の公式ライセンスを同時に使用した史上初の野球ゲーム

■高品質の実写風グラフィック、豊富なカメラ演出、彩りのコンテンツで日本市場を攻略

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役CEO:Park KwanHo、以下WEMADE)の日本法人WEMADE JAPANは、日本プロ野球(Nippon Professional Baseball、以下NPB)を運営している一般社団法人日本野球機構(Nippon Professional Baseball Organization)と公式ライセンス契約を締結したことを発表した。

WEMADEはWEMADE JAPANが締結したNPBライセンスを基に日本の野球ファンの心をくすぐる新作野球ゲーム「ファンタスティックベースボール:日米プロ対戦(仮)」を正式サービス予定だ。野球ゲーム開発経験と技術力が豊富なRound1 Studioと共に2025年1四半期中に正式リリースを目指して準備している。

本作は日本ゲーム史上初でNPBとMLB(Major League Baseball)、MLB Players, inc.の公式ライセンスを同時に使用する。NPB 12球団とMLB 30球団及び選手が登場し、従来の野球ゲームと差別化された楽しさを提供する予定。

また、「ファンタスティックベースボール:日米プロ対戦(仮)」は選手の顔と動作を高品質実写風グラフィックで再現する。豊富なカメラ演出が実際の野球中継を見ているような迫力と没入感を高め、利用者位置情報連動コンテンツを通じて新鮮なユーザー体験を提供する。

「ファンタスティックベースボール:日米プロ対戦(仮)」に関するさらに詳しい情報は順次公開する予定だ。

【参考サイト】

・WEMADE公式サイト: https://www.wemade.com/main/En

【権利表記】

一般社団法人日本野球機構承認

(TM)/(C) 2024 MLB

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.

(C) Wemade Co., Ltd. & Round1Studio Corp. All rights reserved.

(C) Wemade Japan Co., Ltd. All rights reserved