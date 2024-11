11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò100¤ÈMer¼Ò¡¢Bizibl¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤ÎCRM/MA¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤Î¤«¡£¸½¾ì¤ÇÂ¨»î¤»¤ë²þÁ±¥¬¥¤¥É¡×¤ËÅÐÃÅ

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)の取締役の遠藤祐太朗が、マーケティング自動化(MA)とCRMの運用における改善ポイントを解説するBizibl主催のイベント「なぜあなたのCRM/MAは無駄なのか。現場で即試せる改善ガイド」に登壇します。本イベントは、2024年11月26日(火)から28日(木)にわたってオンラインで開催されます。

現在、多くの企業が高額なコストをかけてCRMやMAツールを導入していますが、以下のような課題が見受けられます。

- 導入目的が不明瞭でそのままなんとなく運用している- データ品質が悪く使い物にならない- 使えるメンバーが限られている- 何ができるのかそもそもよくわかっていない

これらの課題に対し、本イベントではCRM/MAの「無駄」な使い方を改善するための具体的なアプローチと、即実践できるガイドラインを提供します。株式会社100と株式会社Merがそれぞれの専門知識を活かし、CRM/MAを効果的に活用する方法について解説します。また、Bizibl Technologiesがモデレーターを務め、参加者と同じ目線で進行します。

このような方におすすめのウェビナーです

- CRMやMAを導入したが、活用しきれていないと感じている方- データ品質の低さや運用効率の課題に悩んでいる方- CRM/MAの効果を最大限に引き出したいと考えている方

株式会社100は、長年のHubSpot導入・運用支援の実績を基に、企業のデータ活用をあらゆる面でサポートしてまいりました。今回のウェビナーでは、CRM/MAを最大限に活用するための具体的な改善ポイントを提供いたします。ぜひご参加いただき、貴社のビジネス成長に役立つ実践的なノウハウをお持ち帰りください。

ウェビナー概要

タイトル:なぜあなたのCRM/MAは無駄なのか。現場で即試せる改善ガイド

開催日時:2024年11月26日(火)15:00 ~ 16:00

録画配信:2024年11月27日(水)~ 28日(木)

開催場所:オンライン(Bizibl)

参加費:無料

申し込みページ:https://attendee.bizibl.tv/sessions/seX2vJZivsKK(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seX2vJZivsKK?utm_campaign=100)

登壇者紹介(株式会社100)

株式会社100 取締役 COO

遠藤 祐太朗



RevOpsコンサルタントとして、HubSpotの思想に基づいたマーケティング、セールス、CS組織の戦略・プロセス設計および実行支援まで一気通貫で担当している。お客様のビジネス成長を前提とした+αのコンサルティングを得意とする。グローバル企業や海外市場へのビジネス支援も担当する。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本