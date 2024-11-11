2024 Ç¯¡¢Ä¹¹¾¥Ç¥ë¥¿ G60 ²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥Ð¥ìー¤Î¶¶ÅÏ¤·²ñµÄ¤¬³«Ëë
ÄÄ³¤Ê¸¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëG60²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É²óÏ
2024Ç¯11·î9Æü¡¢Ä¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤ÎG60²Ê³Øµ»½Ñ¡ÊS&T¡Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìー¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×Í×ÁÇ¶¶ÅÏ¤·²ñµÄ¤¬¡¢¹ñ²È²ñÅ¸¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè7²óÃæ¹ñ¹ñºÝÍ¢ÆþÇîÍ÷²ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
G60²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìー¤Î9¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤¬¡¢¡ÖÄ¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤Î²¼¡¢²ñµÄ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êñ³çÅª¤Ê²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÏG60¥Ð¥ìー¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Åý¹ç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è´Ö¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Èµ»½Ñ³×¿·¤È»º¶È³×¿·¤Î¿¼¤¤Åý¹ç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìー¤ÈÃæ¹ñ¤Î¼çÍ×¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Î³«È¯¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤ÎG60²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìー¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¸»¤Î¼«Í³¤ÊÎ®¤ì¤È¸úÎ¨Åª¤ÊÇÛÊ¬¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁ¼ÃÖ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À©ÅÙ³×¿·¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¹¾¥Ç¥ë¥¿G60²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìーESGÈ¯Å¸Ï¢ÌÁ¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·¤·¤¤¶¨ÎÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤âÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£BRICSµ»½Ñ°ÜÅ¾¥»¥ó¥¿ー¤ÎG60¶¨ÎÏ´ðÃÏ¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥é¥ÖG60¶¨ÎÏÈ¯Å¸¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¤Î¸ø¼°Ë¬ÌäµòÅÀ¤¬À®Î©¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¤Ê¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å³¤»Ô¾¾¹¾¶è¤Ï¡¢G60²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìーÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£2016Ç¯5·î24Æü¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢G60¥Ð¥ìー¤Ï¥Ðー¥¸¥ç¥ó1.0¡Ö¾¾¹¾È¯¡×¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó2.0¡Ö²Å¶½¡¦¹º½£Ï¢·ë¡×¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó3.0¡Ö9ÅÔ»Ô¶¦Æ±·úÀß¡×¤Î3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¹¾¥Ç¥ë¥¿ÃÏ°èÅý¹çÈ¯Å¸·×²è³µÍ×¡×¤ä¡ÖÂè14¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Ê¤É¤Î²è´üÅª¤Ê·×²è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤ÊÆ°¤¤È¤·¤Æ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¾Ê¡¢¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¡¢¹©¶È¾ðÊó²½¾Ê¤ò´Þ¤à6¤Ä¤Î¹ñ²Èµ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤Ç¡ÖG60²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ìー·úÀß·×²è¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¶¨Ä´Åª¤ÊÃÏ°è³«È¯¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¡¢G60¥Ð¥ìー¤òÄ¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë¼Á¤Î¹â¤¤Åý¹ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£