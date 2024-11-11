¡ùÂçºå¾ë¥¤¥ë¥ß¥Êー¥¸¥å2024¡¡³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡ù
ÍºÂç¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸Ø¤ëÂçºå¾ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ ¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¡¢Âçºå¾ë¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢º£ Ç¯¤Î¥¤¥ë¥ß¥Êー¥¸¥å¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ÈÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤¿Âçºå¾ë¤ò À¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÇ§ÃÎ¤È´Ø¿´¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î Âé¸ïÌ£¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Âçºå¾ë¤ÎÎò»ËÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç ¥ó¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î»þÂå¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤Ï¡¢³õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¿È¤Î»øÉð¼Ô¤äÅö»þ¤ÎÁ¥¤ò´Þ¤á¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸¼¨ ¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤ë¤ÇÀï¹ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÁÇÀ² ¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¿ôË¬¤ì¡¢ Âçºå¾ë¤È¤½¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âçºå¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÂçºå ¥¤¥ë¥ß´Ñ¸÷ÃÏ¥·¥êー¥º¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÅ·³Õ¡¢»û±¡¡¢»Ô¾ì¤Ê¤É¡¢Âçºå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë Ì¾½êµìÀ×¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ»ÆÜËÙ¤ä¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢¹ñÆâ³° ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬ ³Ú¤·¤á¤ëÆø¤ä¤«¤Ç¿Æ¤·¤ß¿¼¤¤Âçºå¤Î¾ð·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆîÈÚËÇ°×Á¥
Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³¤Ø¤Î¹â¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥¤¥ë¥ß¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ®¸ù¤òÆ§¤Þ ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¼Ä®»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë ¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¹Ò¤·¤¿¡ØÆîÈÚÁ¥¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó Á¥¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Á¥Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢ Á¥ Æâ¤òÊâ¤²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ ±è´ß¤ò¹Ò³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ÆîÈÚÁ¥¤¬ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò·ë¤ó¤Ç³èÌö¤·¤¿Îò»Ë¤ò¡Ö´Ñ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷¤Ç±é½Ð ¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢É¬¤º¤ä³§ÍÍ¤Î ¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âçºå¾ë¥¤¥ë¥ß¥Êー¥¸¥å～¾·³¤È»ø¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½～
²ñ¾ì¡§Âçºå¾ë¡¡À¾¤Î´ÝÄí±à
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â)～2025Ç¯2·î16Æü(Æü)
¢¨´ü´ÖÃæÌµµÙ
³«ºÅ»þ´Ö¡§17¡§00～22¡§00¡¡
ÅÀÅô»þ´Ö¡¡17¡§00～21¡§30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ýÄÌ¾ïÎÁ¶â
¤ª¤È¤Ê¡Ê13ºÐ°Ê¾å¡Ë 2000±ß / ¤³¤É¤â¡Ê1ºÐ-12ºÐ¡Ë1000±ß
¢¨¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¡Ê12/21～12/25¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://illuminagegroup.com/¡¡¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¼çºÅ¡§Âçºå¾ë¥¤¥ë¥ß¥Êー¥¸¥å¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§ÂçºåÉÜ¡¢¡Ê¸øºâ¡ËÂçºå´Ñ¸÷¶É¡¢Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡Ë2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ
¶¨ÎÏ¡§Osaka Metro