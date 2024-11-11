¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó2024¤ò¼Â»Ü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥Ô¥¢¥Ã¥¸¥ª ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

2024 Ç¯11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤òÌµÎÁ¤ÇÅÀ¸¡¤¹¤ë¡Ø¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á ¥§¥Ã¥¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó2024¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤Ë¤ª¾è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥È¡¦¥° ¥Ã¥Ä¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤¬ÆÃÄê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤òÌµÎÁ¤ÇÅÀ¸¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢MOTO GUZZI ¥í¥´Æþ¤ê¥­ー¥Á¥§ー¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü³µÍ×


- Ì¾¾Î¡§ ¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£ ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯ ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó2024
- ´ü´Ö¡§ 2024Ç¯11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
- ÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¡§ 2010Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ½Â¤¡¦Àµµ¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£
- ÆâÍÆ¡§ ¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÌµÎÁÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü ¤µ¤é¤ËÅöÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ MOTO GUZZI¥í¥´Æþ¤ê¥­ー¥Á¥§ー¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£

ÅÀ¸¡¹àÌÜ¡§
Åô²ÐÎà¡¢¥Ö¥ìー¥­¡¢¥¿¥¤¥ä¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢ÎäµÑ¿å¡ÊV100¥·¥êー¥º¤Î¤ß¡Ë ¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー



¢£Åö¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ø»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£ ¢£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤äÌý»éÎà¤ÎÈñÍÑµÚ¤Ó¤½¤Î¸ò´¹¹©ÄÂ¤ÏÍ­ÎÁ¤Ç¤¹¡£


¢£Åö¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï¡¢Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤Î°ú¼èµÚ¤Ó¼«Âð¤Þ¤Ç¤ÎÇ¼¼Ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¢£ ¾Ü¤·¤¯¤ÏºÇ´ó¤ê¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È ¡§


https://www.motoguzzi.com/jp_JA/promotion/quick-check/