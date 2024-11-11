¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¥Ú¥Ã¥È¤â²¹³è¤Î»þÂå¡ª´¨¤¬¤ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÈ¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¡Ö¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡×¥É¥Ã¥°¡¦¥¦¥§¥¢¤¬11·î9Æü¤ËMakuake¤Ë¿·ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò±óÀÖµ»¸¦¡ÊÄ¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¡Ë¤Ï¡¢±óÀÖ³°Àþµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ÈÂÎ²¹ÊÝ»ý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥é¥Ú¥Ã¥È¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥¦¥§¥¢¡×¡Ê°¦¸¤ÍÑ±óÀÖ³°Àþ¥¦¥§¥¢¡Ë¤ò2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë8:00¤è¤ê¡¢ ¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake¤Ë¤ÆÀè¹Ô¤·¤ÆÆÈÀêÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅßµ¨¤ä¹âÎð¸¤¤Î·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/fs_wish/
¡¦ºÇÂç30¡óOFF¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹
¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Î¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï28.6%¡¦»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡Ö¸¤¡×¤¬44.4¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ½Å»ë¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Æ°Êª°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥³¥à²ÈÄí¤É¤¦¤Ö¤ÄÇò½ñ¤Ë2023¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¡¢14.2ºÐ¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤ÊËýÀÉÂ¤äÂ¹ø¤ËÉÔ°Â¤ò¤«¤«¤¨¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤¬¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤êÄ¹À¸¤¤¹¤ë»þÂå¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Åß¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×³«È¯¤µ¤ì¤¿¥É¥Ã¥°¡¦¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£°åÎÅÍÑ²¹Ç®¥Ñ¥Ã¥¯ÈÎÇä¤ËÄ¹Ç¯¤¿¤º¤µ¤ï¤ê¡¢±óÀÖ³°Àþ¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±óÀÖµ»¸¦¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÐ¾ì¡ª¤Ý¤«¤Ý¤«²á¤´¤¹±óÀÖ³°Àþ¥¦¥§¥¢¡£¥Ú¥Ã¥È¤â²¹³è¡£
¤µ¤à¤¤Åß¤â¤Ý¤«¤Ý¤«
¿Í´Ö¤â¸¤¤âÆ±¤¸Æ°Êª¤Ç¤¹¡£Åß¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
☑¡¡¼êÂ¤ò¤Ö¤ë¤Ö¤ë¤·¤Æ¡¢´¨¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
☑¡¡¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÁ°¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
☑¡¡´¨¤¤Æü¤Ï³°¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¡£
☑¡¡Åß¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¾²ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤º¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬´¨¤½¤¦¡£
☑¡¡¤º¤Ã¤È¡¢¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥é¥Ú¥Ã¥È¡¡¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¡£±óÀÖ³°Àþ¤Î»ý¤Ä·ì¹ÔÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤ò¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Éô²°Ãå¡¦¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¤·¤ÆËèÆü¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤³¤ÎÅßÃíÌÜ¤Îµ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤Æ´¨¤¤¤è
¡ÚÆÃÄ§£±.¡Û
¡Ö±óÀÖ³°Àþ¡¡¥Æ¥é¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¡×¤Ç¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ý¤«¤Ý¤«¥±¥¢¡£
±óÀÖ³°ÀþÎÎ°è¤ÎÆâ¤ÎÄ¹ÇÈÄ¹°è¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥é¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö°éÀ®¸÷Àþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¸Ì¿¤ÎÂå¼Õ¡¦À®Ä¹¡¦°éÀ®¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ËÍÍÑ¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1980Ç¯Âå¤ËNASA¤¬¤½¤Î¸ú²Ì¤òÄó¾§¤·¤Æ°ÊÍè¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸¦µæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥é¥Ú¥Ã¥È¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥¦¥§¥¢¡×¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¥Æ¥é¥Ø¥ë¥Ä¿Í¹©¹ÛÀÐ¡Ê¥Ý¥ê¥·¥ê¥³¥ó¡Ë¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¡¢Ç®Êü¼Í¡Ê±óÀÖÊü¼Í¡Ë¤¬¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë½ÐÍè¤ëÍÍ¡¡½õºÞÅª¤Ê¹ÛÀÐ¤ò²¿¼ïÎà¤«¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ºÙ¤«¤¯Ê´ºÕ¤·¤¿Êª¤ò¥×¥ê¥ó¥È²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈëÌ©¤Ï¡Ö±óÀÖ³°Àþ¥Æ¥é¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¡×
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª±óÀÖ³°Àþ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¡£
±óÀÖ³°Àþ¤¬ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢¶¦ÌÄ¡¡¶¦¿¶±¿Æ°¤òÈ¯À¸¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥¿ー²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÊ¬»Ò¤äÂ¾¤ÎÊª¼Á¤È·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬»Ò¤òºÙ¤«¤¯¤µ¤»·ì¹Ô¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¿å¤ÎÊ¬»Ò¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤äÏ·ÇÑÊª¤ÈÈó¾ï¤Ë·ë¹ç¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ¤ÎËö¾¿ÉôÊ¬¤Þ¤Ç±ÉÍÜ¤ò±¿¤Ó¡¢Ëö¾¿ÉôÊ¬¤«¤é½Ð¤ëÏ·ÇÑÊª¤â±¿¤Ó½Ð¤¹»ö¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ËÅÅ»Ò¤òÍ¿¤¨´Ô¸µ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹³»À²½µ¡Ç½¸¡ºººÑ¤ß¡Ë
¼ç¸¶ÎÁ¤Î¥Ý¥ê¥·¥ê¥³¥ó¤Ï¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¡¡Ç®µÛ¼ýÎ¨¡¡Ç®³È»¶Î¨¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¡¿Í¤ÎÇ®¡ÊÂÎ²¹¡Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥ÈÌÌ¤Ë°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£µÛ¼ýÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç®Êü¼Í¡Ê±óÀÖ³°ÀþÊü¼Í¡Ë¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¥ë¥Ò¥Õ¥©¥Õ¤ÎË¡Â§¡Ë
±óÀÖ³°Àþ¤Î·ì¹ÔÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤ò¼êÂ¤Þ¤Ç¡£
¼êÂ¤Þ¤Ç¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤è¡£
¡ÚÆÃÄ§£².¡Û
¹³¶Ý³èÀ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹³¶ÝËÉ½¸ú²Ì¡×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹³¶Ý³èÀÃÍ ¡æ 2.0¡×¤òÂçÉý¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¿ôÃÍ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§£³.¡Û
¤«¤é¤À¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£
Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÃÈ¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¡üÎ©ÂÎÅª¤ÊË¥À½¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëË¥À½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËË¥À½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÆÃÄ§£´.¡Û
¥·¥Ë¥¢¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÇØÃæ¤¢¤ï¤»¡×¥¿¥¤¥×¡£¼êÂ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢¸¤¤Ë¤â¡¢²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¡£ÇØÃæ¤¢¤ï¤»¤ÇÃå¤»¤é¤ì¤Þ¤¹
¡ÚÆÃÄ§£µ.¡Û
¡ü¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÀ¤µ¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¤Ï¡¢S¥µ¥¤¥º¤Ï3²Õ½ê¡¢M¥µ¥¤¥º¤ÈL¥µ¥¤¥º¤Ï4²Õ½ê¤Ë¡¢¾®Ê¬¤±¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´À°¤·¤ä¤¹¤¤¡ªÊ£¿ô¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¡£
¡Ú°ÂÁ´°Â¿´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¡£¤³¤³¤â¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â°Â¿´
ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¤â¡£
¡ÚMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§¡Ú°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ーÈ¯¡Û±óÀÖ³°Àþ¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡ª°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¤Ì¤¯¤Ì¤¯¼é¤ëµ¡Ç½À¥¦¥¨¥¢
¾¦ÉÊÌ¾¡§F¡Ç£ó Wish¡¡¥Æ¥é¥Ú¥Ã¥È¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥¦¥§¥¢
´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¥ê¥¿ー¥ó¡§
Âµ¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¡¡Äê²Á11,700±ß¡ÊÀÇ¹þÁ÷ÎÁ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í30%OFF¡¡8,190±ß¤Ê¤É¡£
Âµ¤Ê¤·¥¿¥¤¥×¡¡Äê²Á10,600±ß¡ÊÀÇ¹þÁ÷ÎÁ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í30%OFF¡¡7,420±ß¤Ê¤É
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸URL¡§https://www.makuake.com/project/fs_wish/
¡ö¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢S¡¦M¡¦L¤Î3¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢Åß¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ò¡ª¡¡F¡Ç£óWish¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò±óÀÖµ»¸¦
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¡¡°ËÆ£¶³É§
¡¦¸ø¼°HP¡§ https://www.ensekigiken.co.jp/
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/fs.wish