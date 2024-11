¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤È¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤¬¡¢2024Ç¯11·î15Æü(¶â)¤è¤êMARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤Á¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¡ª

ベネリック株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-ecb02910159af0444809-0.jpg ]■会場情報名 称 :ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in MARK IS 福岡ももち開催期間:2024年11月15日(金)~2024年12月25日(水)開催地 :MARK IS 福岡ももち 2Fももちステージ(福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1)営業時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00までの開催です。■お買い上げ特典について[画像2: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-6042a6b3178c3622995e-1.jpg ]その1内 容 :「ステッカー」(全8種・非売品)をおひとつプレゼント対 象 :3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま期 間 :2024年11月15日(金)~ なくなり次第終了対象店舗:ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in MARK IS 福岡ももち備 考 :1会計につきランダムでおひとつのお渡しとなります。 その他店舗・オンラインショップで配布している特典と 同一です。[画像3: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-57f3c1ae4a7592d5bb1c-2.jpg ]その2内 容 :「オリジナルトートバッグ」(非売品)をプレゼント対 象 :7,700円(税込)以上お買い上げのお客さま期 間 :2024年11月15日(金)~ なくなり次第終了対象店舗:ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in MARK IS 福岡ももち備 考 :1会計につきおひとつのお渡しとなります。商品を7,700円 (税込)以上お買い上げの場合、ステッカー1枚、トートバッ グ1枚のお渡しです。■11月15日発売の新商品[画像4: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-50b7f980df67d24a27a2-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-22b3c1d4698c736ae605-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-5e1f24bf87d866c8ff6c-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-e694d5c5eb38587497c2-6.jpg ]見る角度によって絵柄が変わって見える、不思議な缶に入ったドーナツです。ハリー、ロン、ハーマイオニーたちが楽しそうにごちそうを食べているシーンと、ダンブルドア、マクゴナガル先生たちが食事を共にするシーンの2つの絵柄をお楽しみいただけます。側面には作中に登場するごちそうのモチーフが描かれており、どの角度から見てもパッケージのデザインをお楽しみいただけます。ドーナツはストロベリー、抹茶、ブルーベリー、キャラメル、ココアの全5種のラインアップ。見た目は各寮とホグワーツの紋章をモチーフにしており、小腹が空いた時やおやつの時間にうれしい大きめサイズが、心もお腹も満たしてくれます。商品名:ハリー・ポッター Tasty Magic Collection ドーナツ缶価 格:3,850円(税込)サイズ:缶/W205×H70×D155mm、ドーナツ/Φ72mm素 材:缶/ブリキ、レンチキュラー/PET、ロック/鉄[画像8: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-a0b123c137a432663637-7.jpg ]『ハリー・ポッターと賢者の石』の作中、ハリーとロンが仲良くなるきっかけとなったホグワーツ特急で、一緒にお菓子を食べるワンシーンがよみがえるようなフォトフレームです。蛙チョコレートやバーティー・ボッツの百味ビーンズのモチーフがあしらわれ、お菓子のパッケージデザインは紙素材でできており、リアルに再現されています。商品名:ハリー・ポッター Tasty Magic Collection 立体フォトフレーム価 格:7,260円(税込)サイズ:W167×H125×D32mm素 材:フレーム(本体)/ポリエステル樹脂・紙、PETシート/PET、台紙/白紙、スタンド/紙[画像9: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-85a00b9b4df2aa1870c3-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-0a879d9b577a1b6e26d0-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-dc30ea80b94435c0356f-10.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-08e8019d9920a0eb9d9d-11.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-0c46ceb7871baba2093f-12.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-0967d527f9319b7f8fae-13.jpg ]ホグワーツ魔法魔術学校の大広間に生徒や先生が集まって、一緒に豪華な食事をしているシーンを切り取った絵柄のマグネットコレクションが登場です。額縁が合金でできているため高級感があり、並べて飾ると小さな美術館のような雰囲気をお楽しみいただけます。チキンやキャロットケーキ、ホッグズ・ヘッド ピッチャーなど、映画に登場するモチーフが描かれており、作品の世界観に浸れるアイテムです。商品名:ハリー・ポッター Tasty Magic Collection 額縁マグネットコレクション価 格:1,320円(税込)/セット(6個)7,920円(税込)サイズ:W63×H83×D6mm素 材:亜鉛合金・磁石・エポキシ樹脂備 考:ブラインド商品です。セットのご購入で全種類そろいます。[画像15: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-ed327e28e7dd126f3274-18.jpg ]魔法界で大人気のお菓子「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」の複製画です。百味ビーンズのお洋服を身にまとった、カラフルでポップな百味ビーンズの子どもたちが描かれています。 直筆サインに添えられた百味ビーンズの色味は、一枚ごとに色味が異なるランダムの仕様です。ポップなカラーリングが、飾るだけでお部屋を華やかにしてくれます。商品名:ハリー・ポッター Tasty Magic Collection バーティー・ボッツの百味ビーンズ 複製画価 格:33,000円(税込)サイズ:W370×H445×D12mm素材:複製画/紙、額縁/木材・石膏・MDF・アクリル・発泡スチロール、鉄、紐/ポリエステル備考:店頭での販売はございません。オンラインショップのみの取り扱いです。[画像16: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-da79ad422aaa68dc924f-15.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-2dcb6b45d65bba2030d2-16.jpg ][画像18: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-9132e3e2ee4cba6bc7fe-17.jpg ][画像19: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-5a21b5572226036214c8-18.jpg ]クリスマスツリーや壁などに飾ることができるオーナメントに新作が4種登場します。ニンバス2000、メラメラメガネ、蛙チョコレート、魔法薬学教科書とハリー・ポッター作品好きにはたまらないラインアップ。商品によって金属や合皮など素材にこだわり、高級感のある質感が特徴的なアイテムです。季節を選ばないデザインなので、年中お楽しみいただけます。年の瀬の自分へのごほうびはもちろんのこと、大切な人への贈り物にもおすすめです。商品名:ハリー・ポッター オーナメント ニンバス2000/メラメラメガネ/蛙チョコレート/魔法薬学教科書価 格:各2,530円(税込)サイズ:ニンバス2000/W140×H14×D30mm、メラメラメガネ/W98×H14×D3mm、 蛙チョコレート/W76×H78×D10mm、魔法薬学教科書/W65×H96×D23mm素 材:ニンバス2000/真鍮・ポリエステル・鉄、メラメラメガネ/亜鉛合金・真鍮・ポリエステル・ 鉄・エポキシ樹脂、蛙チョコレート/亜鉛合金・PVC・ポリエステル・真鍮・鉄、 魔法薬学教科書/合成皮革(PU)・EVA・ポリエステル・真鍮・鉄■「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」について「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。どうぞゆっくりしていってくださいね。ショップコンセプト作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。店舗情報店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂 Wizarding World Street店所在地 :赤坂Bizタワー 1F(東京都港区赤坂5-3-1)営業時間:11:00~21:00※施設の状況により営業時間は変更となる場合がございます。店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店所在地 :オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)営業時間:10:00~21:00 ※施設に準じる店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店所在地 :ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)営業時間:11:00~20:00 ※施設に準じるオンラインショップ店舗名称:ハリー・ポッター マホウドコロURL:https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。SNSでの最新商品情報【「ハリー・ポッター」スタイル公式X(旧Twitter)】 @hpst_jpURL:https://x.com/hpst_jp「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式X(旧Twitter)アカウントです。「ハリー・ポッター」フランチャイズについて11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについてワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.Publishing Rights (C) JKR. (s24)