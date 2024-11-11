¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤È¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤¬¡¢2024Ç¯11·î15Æü(¶â)¤è¤êMARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤Á¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¡ª
¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-ecb02910159af0444809-0.jpg ]¢£²ñ¾ì¾ðÊóÌ¾¡¡¾Î¡¡¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í POP-UP STORE in MARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤Á³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â)～2024Ç¯12·î25Æü(¿å)³«ºÅÃÏ¡¡¡§MARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤Á £²F¤â¤â¤Á¥¹¥Æー¥¸¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-1¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï19:00¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¢£¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-6042a6b3178c3622995e-1.jpg ]¤½¤Î£±Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¡ÊÁ´8¼ï¡¦ÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¤ª¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¡¡¾Ý¡¡¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ´ü¡¡´Ö¡¡¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â¡Ë～ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í POP-UP STORE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡in MARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤ÁÈ÷¡¡¹Í¡¡¡§£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ±°ì¤Ç¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-57f3c1ae4a7592d5bb1c-2.jpg ]¤½¤Î£²Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¡¡¾Ý¡¡¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ´ü¡¡´Ö¡¡¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â¡Ë～ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í POP-UP STORE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡in MARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤ÁÈ÷¡¡¹Í¡¡¡§£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤¤ª¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ò£·,700±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー£±Ëç¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°£±Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¹¡£¢£11·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-50b7f980df67d24a27a2-3.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-22b3c1d4698c736ae605-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-5e1f24bf87d866c8ff6c-5.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-e694d5c5eb38587497c2-6.jpg ]¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ï¥êー¡¢¥í¥ó¡¢¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥Ëー¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤È¡¢¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¡¢¥Þ¥¯¥´¥Ê¥¬¥ëÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Î2¤Ä¤Î³¨ÊÁ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤´¤Á¤½¤¦¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¢ËõÃã¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥³¥³¥¢¤ÎÁ´5¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï³ÆÎÀ¤È¥Û¥°¥ïー¥Ä¤ÎÌæ¾Ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Âç¤¤á¥µ¥¤¥º¤¬¡¢¿´¤â¤ªÊ¢¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー Tasty Magic Collection ¥Éー¥Ê¥Ä´Ì²Á¡¡³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§´Ì¡¿W205¡ßH70¡ßD155mm¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¡¿¦µ72mmÁÇ¡¡ºà¡§´Ì¡¿¥Ö¥ê¥¡¢¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¡¿PET¡¢¥í¥Ã¥¯¡¿Å´[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-a0b123c137a432663637-7.jpg ]¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤ÎºîÃæ¡¢¥Ï¥êー¤È¥í¥ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥°¥ïー¥ÄÆÃµÞ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Ç¤¹¡£³¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥Ðー¥Æ¥£ー¡¦¥Ü¥Ã¥Ä¤ÎÉ´Ì£¥Óー¥ó¥º¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï»æÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー Tasty Magic Collection Î©ÂÎ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à²Á¡¡³Ê¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§W167¡ßH125¡ßD32mmÁÇ¡¡ºà¡§¥Õ¥ìー¥à¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¡¦»æ¡¢PET¥·ー¥È¡¿PET¡¢Âæ»æ¡¿Çò»æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¿»æ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-85a00b9b4df2aa1870c3-8.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-0a879d9b577a1b6e26d0-9.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-dc30ea80b94435c0356f-10.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-08e8019d9920a0eb9d9d-11.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-0c46ceb7871baba2093f-12.jpg ][²èÁü14: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-0967d527f9319b7f8fae-13.jpg ]¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤ÎÂç¹´Ö¤ËÀ¸ÅÌ¤äÀèÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿³¨ÊÁ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£³Û±ï¤¬¹ç¶â¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤È¾®¤µ¤ÊÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Á¥¥ó¤ä¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±ー¥¡¢¥Û¥Ã¥°¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É ¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー Tasty Magic Collection ³Û±ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²Á¡¡³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥»¥Ã¥È¡Ê6¸Ä¡Ë7,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§W63¡ßH83¡ßD6mmÁÇ¡¡ºà¡§°¡±ô¹ç¶â¡¦¼§ÀÐ¡¦¥¨¥Ý¥¥·¼ù»éÈ÷¡¡¹Í¡§¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇÁ´¼ïÎà¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-ed327e28e7dd126f3274-18.jpg ]ËâË¡³¦¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥Ðー¥Æ¥£ー¡¦¥Ü¥Ã¥Ä¤ÎÉ´Ì£¥Óー¥ó¥º¡×¤ÎÊ£À½²è¤Ç¤¹¡£É´Ì£¥Óー¥ó¥º¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉ´Ì£¥Óー¥ó¥º¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿É´Ì£¥Óー¥ó¥º¤Î¿§Ì£¤Ï¡¢°ìËç¤´¤È¤Ë¿§Ì£¤¬°Û¤Ê¤ë¥é¥ó¥À¥à¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÉô²°¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー Tasty Magic Collection ¥Ðー¥Æ¥£ー¡¦¥Ü¥Ã¥Ä¤ÎÉ´Ì£¥Óー¥ó¥º¡¡Ê£À½²è²Á¡¡³Ê¡§33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§W370¡ßH445¡ßD12mmÁÇºà¡§Ê£À½²è¡¿»æ¡¢³Û±ï¡¿ÌÚºà¡¦ÀÐ¹Ñ¡¦MDF¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¡¦È¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¡¢Å´¡¢É³¡¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÈ÷¹Í¡§Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-da79ad422aaa68dc924f-15.jpg ][²èÁü17: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-2dcb6b45d65bba2030d2-16.jpg ][²èÁü18: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-9132e3e2ee4cba6bc7fe-17.jpg ][²èÁü19: https://prtimes.jp/i/22901/1713/resize/d22901-1713-5a21b5572226036214c8-18.jpg ]¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤äÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿·ºî¤¬4¼ïÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ð¥¹2000¡¢¥á¥é¥á¥é¥á¥¬¥Í¡¢³¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢ËâË¡Ìô³Ø¶µ²Ê½ñ¤È¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ーºîÉÊ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÂ°¤ä¹çÈé¤Ê¤ÉÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ãæ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ë¥ó¥Ð¥¹2000¡¿¥á¥é¥á¥é¥á¥¬¥Í¡¿³¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¿ËâË¡Ìô³Ø¶µ²Ê½ñ²Á¡¡³Ê¡§³Æ2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¥Ë¥ó¥Ð¥¹2000¡¿W140¡ßH14¡ßD30mm¡¢¥á¥é¥á¥é¥á¥¬¥Í¡¿W98¡ßH14¡ßD3mm¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡³¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¿W76¡ßH78¡ßD10mm¡¢ËâË¡Ìô³Ø¶µ²Ê½ñ¡¿W65¡ßH96¡ßD23mmÁÇ¡¡ºà¡§¥Ë¥ó¥Ð¥¹2000¡¿¿¿ï«¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦Å´¡¢¥á¥é¥á¥é¥á¥¬¥Í¡¿°¡±ô¹ç¶â¡¦¿¿ï«¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¡¡¡¡¡¡¡¡Å´¡¦¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¡¢³¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¿°¡±ô¹ç¶â¡¦PVC¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¿¿ï«¡¦Å´¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡ËâË¡Ìô³Ø¶µ²Ê½ñ¡¿¹çÀ®Èé³×¡ÊPU¡Ë¡¦EVA¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¿¿ï«¡¦Å´¢£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡ÊHarry Potter - Mahou Dokoro¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖHarry Potter - Mahou Dokoro¡×¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡£¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¤ÏËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾¯¤·¤À¤±ËâË¡¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Ä¤á¤³¤ó¤ÀÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¾ì½ê¡£¤É¤¦¤¾¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥·¥ç¥Ã¥×¥³¥ó¥»¥×¥ÈºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¶½Ê³¤È´¶Æ°¡¢¤½¤·¤Æ´¶¤¸¤¿Í§¾ð¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÎÏ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤À¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤âÊª¸ì¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤«Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Ìö¤ë¾¦ÉÊ¤äºîÉÊ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ç ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¶á¤ÊËâË¡³¦¡É¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¾ðÊóÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í ÀÖºä Wizarding World StreetÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§ÀÖºäBiz¥¿¥ïー 1F¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-3-1¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～21¡§00¢¨»ÜÀß¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í ±É¸ø±àÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§¥ª¥¢¥·¥¹21 B1F (°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1-11-1)±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§00 ¢¨»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ëÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶Å¹½êºßÃÏ¡¡¡§¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ 2F (¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1)±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00 ¢¨»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¡¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥íURL¡§https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÎÀ¤òÁªÂò¤·¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌæ¾Ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ø¥Ã¥Àー¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¢¨½é²óÅÐÏ¿»þ¤Ë¤´¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤ÀÎÀ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£SNS¤Ç¤ÎºÇ¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ú¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û¡¡@hpst_jpURL¡§https://x.com/hpst_jp¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11ºÐ¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤¬¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¸°¤ÈÎÎÃÏ¤ÎÈÖ¿Í¡¢¥ë¥Ó¥¦¥¹¡¦¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÇ¯·î¤ÏÎ®¤ì¡¢¥Ï¥êー¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎËÁ¸±¤Ï¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¡Èº¯À×¡É¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿º£¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·ºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£J.K.¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¡¢£±¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¿Ê²½¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤éÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8ºî¤â¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ÈÁÔÂç¤Ê3ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ÏÉñÂæ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Ýー¥È¥ー¡¦¥²ー¥à¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ËâË¡³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦5¥«½ê¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò´Þ¤à¡¢ÁÔÂç¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤ÎÂÎ¸³¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Î¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡×¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤È¾ì½ê¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿²è´üÅª¤Ê¥Ä¥¢ーÂÎ¸³¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ê¥Æー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à 9 3/4¡×¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¡Ö¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¥í¥ó¥É¥ó ¡¾¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ ¡¾¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÈëÌ©¤òÂÎ¸³¤·¡¢ËâË¡»È¤¤¤â¥Þ¥°¥ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¸¶ºî¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤¯HBO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤¬»ÏÆ°¤·¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ò¤í¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¿·Á¯¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËâË¡¤òÃµµá¤·¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÌ¥ÏÇ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ÈÆÃ½¸¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡ÊWBDGCP¡Ë¤Ï¡¢¥ïー¥Êー¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WBDGCP¤Ï¡¢DC¡¢¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¢¥ëー¥Ëー¡¦¥Æ¥åー¥ó¥º¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ê=¥Ðー¥Ù¥éºîÉÊ¡¢HBO¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´á¶ñ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.Publishing Rights (C) JKR. (s24)