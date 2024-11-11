¡ÚËÜÆü10»þ³«»Ï¡Û¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¡ÉMt. FUJI Football Dream Festival¡É¡¡ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÃÏ¸µ¤Ë½¸·ë¡ª»Ò¶¡Ã£¤ÈÌ´¤Î»þ´Ö¤ò¡ª¡×¤ò¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¼Â»Ü¡ª
¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤ÏMt. FUJI Football Dream Festival¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜÆü11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤Î10:00¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.spportunity.com/shizuoka/team/954/invest/695/detail
£±¡¥»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
1¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL
https://www.spportunity.com/shizuoka/team/954/invest/695/detail
³«»Ï¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ê²¼URL¤è¤ê¤¢¤é¤«¤¸¤á¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
¡¡
2¡Ë»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë10:00～12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÌÜÉ¸¶â³Û
150Ëü±ß
4¡Ë»ñ¶â»ÈÅÓ
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ëÃÏ°è¤Î¥µ¥Ã¥«ーÉáµÚ¡¦°éÀ®³èÆ°¤Î³ÈÂç¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä»ñ¶â
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÍøÍÑÂå¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Î¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤Ë¤¢¤Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°è¤Î¥µ¥Ã¥«ーÉáµÚ¡¦°éÀ®³èÆ°
¡¡»Ò¶¡Ã£¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥ìー´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¡ÊÎã¤¨¤Ð¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥ó¥É¤ÎÍøÍÑÁý²Ã¡Ë¤ä¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡ÊÎã¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤ä³¤³°±óÀ¬/Î±³Ø¤Ê¤É¡Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥µ¥Ã¥«ーÉáµÚ¡¢°éÀ®³èÆ°¤Ë½¼¤Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: Mt. FUJI Football Dream Festival¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼/¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¡¦³«ºÅÆü: 2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦²ñ¾ì: ÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¦»²²ÃÍ½ÄêÁª¼ê¡§¡Ê½çÉÔÆ±¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡¡ß·ÅÐÀµÏ¯¡ÊÉÙ»ÎµÜ»Ô½Ð¿È¡¦¸µÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢º´Æ£Í³µªÉ§¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µFCÅìµþ¤Ê¤É¡Ë¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£1969¤Ê¤É¡Ë¡¢¾¡Ëô·ÄÅµ¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ê¤É¡Ë¡¢µÆ²¬ÂóÏ¯¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µSCÁêÌÏ¸¶¤Ê¤É¡Ë¡¢ÀÖÀ±µ®Ê¸¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢Ê¿²¬¹¯Íµ¡ÊÉÙ»ÎµÜ»Ô½Ð¿È¡¦¸µÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¸åÆ£Æú²ð¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ê¤É¡Ë¡¢²Ã²ìÈþæÆ¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢°ËÅì¹¬ÉÒ¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢Ç®ÀîÆÁÀ¯¡ÊÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¡¦¸µ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂçÀÐº»Ìï¹á¡ÊÉÙ»ÎµÜ»Ô½Ð¿È¡¦¸µ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Ê¤É¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Î»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ï»þÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
5¡ËÊÖÎéÉÊÅù¥ê¥¿ー¥ó¡¡¢¨¤ª¤¹¤¹¤áÊÖÎéÉÊ
Mt. FUJI Football Dream Festival »ØÄê¥¨¥ê¥¢Æâ¼«Í³ÀÊ¡Ê4ÀÊ¡Ë+ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡¡50,000±ß
https://www.spportunity.com/shizuoka/team/954/invest/695/detail/4885/ec_return
Mt. FUJI Football Dream Festival »ØÄê¥¨¥ê¥¢Æâ¼«Í³ÀÊ¡Ê4ÀÊ¡Ë+ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à(¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·) + ´õË¾Áª¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ + ²ñ¾ìÃó¼Ö¾ì¡¡35,000±ß
https://www.spportunity.com/shizuoka/team/954/invest/695/detail/4886/ec_return
Mt. FUJI Football Dream Festival ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à (¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)¡¡¡¡30,000±ß
https://www.spportunity.com/shizuoka/team/954/invest/695/detail/4891/ec_return
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Ê https://media.spportunity.com/ ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ê info@spportunity.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡Mt. FUJI Football Dream Festival ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://mosuperio.jp/dreamfestival2025/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://x.com/ffd0105
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/fujifootballdream
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@fujifootballdream.com
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯3·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.spportunity.com/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/spportunity/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/Spportunity_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spportunity/
¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
³µÍ×¡§¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£