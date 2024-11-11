½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¤Î¾©Îå¶âÉÕÍ¿Î¨°ú¤¾å¤²¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡ËÜÎµÆó¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7325¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×) ¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤Î¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¤Î¾©Îå¶âÉÕÍ¿Î¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¡¡·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÁ´½¾¶È°÷¤ÎÊª¿´Î¾ÌÌ¤Î¹¬¤»¤ÎÄÉµá¡×¤ò¤«¤«¤²¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤È·Ð±Ä»²²Ã°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¤È¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¼«¼Ò¤Î³ô¼°¤òËè·î·ÑÂ³Åª¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÇ¤°Õ²ÃÆþ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿³ô¼°¼èÆÀ¤ÎºÝ¤ËÅö¼Ò¤¬»Ùµë¤¹¤ë¾©Îå¶â¤ÎÉÕÍ¿Î¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤ËÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤Ø¤Î¼«¼Ò³ô¼°ÊÝÍ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó
ÊÑ¹¹¤ÎÆâÍÆ
¡¡¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢·î¡¹¤ÎÀÑÎ©¶â³Û10,000±ß¤Þ¤Ç¾©Îå¶â50¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê10,000±ßÄ¶²áÊ¬¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê10¡ó¡Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î10,000±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï15,000±ßÊ¬¡¢Ëè·î30,000±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï37,000±ßÊ¬*¤Î¼«¼Ò³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
*ÀÑÎ©¶â30,000±ß+¾©Îå¶â7,000±ß¡£¾©Îå¶â¤Ï¡¢10,000±ßÊ¬¤Þ¤Ç¤Î50¡ó¡Ê5,000±ß¡Ë¤È20,000±ßÊ¬¤Î10¡ó¡Ê2,000±ß¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¡£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2022Ç¯ÅÙ½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¾õ¶·Ä´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤ÈÄ´ººÂÐ¾Ý²ñ¼Ò3,262¼ÒÃæ¡¢¾©Îå¶âÎ¨50¡ó°Ê¾å¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï23¼Ò¡ÊÁ´ÂÎ¤Î0.71¡ó¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2023Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Êhttps://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)¡Ë
¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É 7325¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1256/table/946_1_84f668a87001b9b388ff058cd57ee7d2.jpg ]
*¡ÖÆüËÜ½é¤ÎÍèÅ¹·¿¾è¹çÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥§ー¥ó**¡×
**Å¹ÊÞ¿ô11Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Þ¤¿¤ÏÇ¯¾¦10²¯±ß°Ê¾å¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¹¤ÈÄêµÁ¡¡
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡Ê2018Ç¯6·î¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¡Ö¿Í¤ÈÊÝ¸±¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡Fintech Innovation¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÊÝ¸±Î®ÄÌ³×Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿ÍÀ¸100 Ç¯»þÂå¤òÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤æ¤±¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£