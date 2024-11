¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×CTO¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖStartup CTO of the Year 2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËCTO¾®´Ö¤¬Áª½Ð

シンプルフォーム株式会社

シンプルフォーム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO 田代 翔太、以下「当社」)は、当社取締役CTO小間洋和が、株式会社ユーザベース(本社:東京都千代田区、代表取締役:稲垣裕介、佐久間衡)が主催する「Startup CTO of the year 2024」のファイナリスト7名に選出されたことをお知らせします。小間をはじめとするファイナリスト7名は、11月19日にハイブリッド開催されるピッチコンテストに登壇し、プレゼンテーションを披露します。

「Startup CTO of the year」は、技術的な観点からスタートアップの経営を牽引するCTOに焦点を当て、挑戦を讃える場として2022年から開催されています。公募のなかから書類・面談を経て選出されたファイナリストがピッチコンテストに出場し、当日4名の審査員による「経営インパクト」「組織開発力」「リーダーシップ」という3つの観点からの評価を受け、受賞者が決定します。

登壇者紹介

シンプルフォーム株式会社 取締役 CTO 小間 洋和(こま・ひろかず)

大阪大学理学研究科物理学専攻修了。2014年に株式会社NTTデータに入社し、R&D部門で人工知能の研究開発に従事。先端技術の発展に寄与する。2019年にはフリーランスエンジニアとして独立し、複数のスタートアップに参画。技術的観点から創業初期の企業に対し、経営支援を行う。2020年より現職のシンプルフォーム株式会社CTOとしてプロダクト開発、組織構築、セキュリティ対応など、幅広い分野で企業の成長を牽引している。

開催概要

イベント名:Startup CTO of the year 2024 powered by Amazon Web Services

日時:2024年11月19日(火曜日)15:00~19:00

開催方法:ハイブリッド(オンライン及び会場(Club eX 品川プリンスホテルアネックスタワー3F/東京都港区高輪4丁目10-30))

参加費:無料

主催:NewsPicks Brand Design

協賛:Amazon Web Services

公式サイト:https://np2024.startup-coy.com/(https://np2024.startup-coy.com/)

会社概要

シンプルフォーム株式会社は「全ての法人がフェアに繋がれる世界」の実現を目指し、事業を展開。テクノロジーと地道な人力調査の力を結集し、金融・商取引における審査の効率化や、高度化を支援しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101212/table/27_1_ec9a14770783102e238d9a687657628c.jpg ]