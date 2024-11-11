¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¿·ËÜ¼Ò¡ÖThe Flagship¡×¤ò¥ªー¥×¥ó

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Vision : Yuichiro Shimizu (for Startups, Inc.)
Project Owner : Isao Kikuchi (for Startups, Inc.)
Creative Direction : Munechika Ishibashi (for Startups, Inc.)
Project Management : Munechika Ishibashi (for Startups, Inc.), Ayaka Takaku (Social Interior Inc.), Chika Katsura (Social Interior Inc.)
Direction : Takamichi Hara (for Startups, Inc.), Munetoku Sato (for Startups, Inc.), Minako Seno (for Startups, Inc.), Iida Masahiko (Social Interior Inc.)
Design : Keiichi Katayama (cozzi.inc), Takeshi Shima (moss. Inc.)
Construction Management : Shinri Suzuki (Social Interior Inc.), Shunsuke Hashizume (Mori Building Co., Ltd.)
Construction : Yayoi Fukumorita (Isetan Mitsukoshi Property Design) , Tomohiro Matsushita (Studio inc.), Kaede Sawa (Studio inc.)
Sign Design : Kohei Sasaki (for Startups, Inc.)
Wall Art : RELISH (Ayumu Kurashima, Yusuke Doteuchi)
Interior : Oura Takuya (Social Interior Inc.)
Lighting design : Yoshiki Ichikawa (AURORA Inc.)
Interior green design : Kaoru Enomoto (Tan)
IT Facility : Naho Mojima (for Startups, Inc.), Ikumi Onuma (Too Corporation.), Yuji Yamashita (Too Corporation.)
AV System Design : Takahiro Mori (VELVA), Kouhei Ueda (VELVA)
AV System UI Design : Munechika Ishibashi (for Startups, Inc.)
PR : Yoshitaka Sakuma (for Startups, Inc.), Hitomi Hori (for Startups, Inc.)
Special Thanks : Yoko Akai, Nobuto Ogawa (BROOK Inc.), Yuhei Yagi
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