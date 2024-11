¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¿·ËÜ¼Ò¡ÖThe Flagship¡×¤ò¥ªー¥×¥ó

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:志水雄一郎 以下、フォースタートアップス)は、2024年11月11日に麻布台ヒルズ 森JPタワー31Fに新本社「The Flagship」をオープンし、業務を開始したことをお知らせいたします。国内外のスタートアップエコシステムビルダーが集う進化したイノベーションオフィスを目指し、コンセプト「The Landmark」のもと、「Global」「Harmoney 」「Innovation」をキーワードにして設計されました。

当社グループは、成長戦略の一環として人材採用を強化しており、将来的な増員に対応するオフィスフロア面積を確保するとともに、新産業創出に向けVCと連携し、起業家やスタートアップ企業で挑戦する人に対する支援を拡大させていく方針です。また、当社グループが中長期的な企業価値向上を目指すうえで、国内外のVC/CVCとより一層の連携が必要であることから、日本初の大規模なVCの集積拠点「Tokyo Venture Capital Hub」を有する麻布台ヒルズで、人的交流だけでなく、新規事業の創出に向けて取り組んでまいります。

フォースタートアップスは、引き続き産官学の共創を通じて、スタートアップ・エコシステムを発展させることで日本経済の成長に貢献してまいります。

*オフィス移転の背景については、2023年11月7日公開のプレスリリースをご覧ください。

https://www.forstartups.com/news/office-20231107

‍■代表取締役社長 志水雄一郎 コメント

フォースタートアップスは、2016年9月にアークヒルズフロントタワー RoPにて設立をしました。2018年3月に泉ガーデンタワーに移転してから6年半の時を経て、この度、2024年11月11日より麻布台ヒルズ森JPタワーに本社オフィスを移転することとなりました。

今回の麻布台ヒルズへの移転は、弊社ビジョンである「(共に)進化の中心へ」にもとづく戦略的な意思決定です。麻布台ヒルズは、国内外を代表する企業群が集い、Tokyo Venture Capital Hubという国内を代表するVC群も集う場でもあります。共に進化の中心を目指し、さらに共創することを最も体現できる場であると考えております。

フォースタートアップスは、麻布台ヒルズの新オフィスを起点として企業価値の向上に尽力するだけでなく、日本のスタートアップの未来、そして、日本経済の再成長の実現に向けて、さらなる成長・進化を続けてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。



■新オフィス「The Flagship」について

当社オフィスは、コーポレートロゴのモチーフである旗「Flag」と、ビジョンに共に向かう船「Ship」を組み合わせ、「Flagship」(=至高のもの・最高のもの)を生み出す場所として名付けられ、当社のブランドおよび文化を体現する場所として重要な位置付けにあります。2018年3月にオープンした「Flagship」、2022年4月にオープンした「New Flagship」、そしてこの度オープンした2024年11月にオープンした「The Flagship」へと、事業拡大と文化の進化を牽引する場所となっています。

企業文化を表現する独自の会議室名

目的に応じて利用ができる大小20の会議室を設置。会議室名は社内公募をもとに、当社のバリューや歴史、企業文化を表現する独自の名称がそれぞれに命名されています。

各会議室の名称:Kokorozashi, Innovators, Startups First, Be a Talent, The Team, Collective Genius, Challengers, Flag, Creation, Peace, Hope, Day One, Hypergrowth, Visionary, Dialogue, Story, Make



Entrance

お客様をお迎えするエントランス 大型ディスプレイで様々なコンテンツを展開

Avenue

大小20の会議室へのアクセスが容易かつイベント用のスペースも兼ねた大通り

Central

ハイブリッドイベント機能を備えた国内外の人々が集うオープンスペース

Collective Genius

研修・教育・セミナーなどに活用されるコミュニケーションスペース

Kokorozashi

大人数の会議にも対応可能な大会議室

Refresh Space

眺望に優れたリフレッシュスペース

PROJECT : 「The Flagship」

Vision : Yuichiro Shimizu (for Startups, Inc.)

Project Owner : Isao Kikuchi (for Startups, Inc.)

Creative Direction : Munechika Ishibashi (for Startups, Inc.)

Project Management : Munechika Ishibashi (for Startups, Inc.), Ayaka Takaku (Social Interior Inc.), Chika Katsura (Social Interior Inc.)

Direction : Takamichi Hara (for Startups, Inc.), Munetoku Sato (for Startups, Inc.), Minako Seno (for Startups, Inc.), Iida Masahiko (Social Interior Inc.)

Design : Keiichi Katayama (cozzi.inc), Takeshi Shima (moss. Inc.)

Construction Management : Shinri Suzuki (Social Interior Inc.), Shunsuke Hashizume (Mori Building Co., Ltd.)

Construction : Yayoi Fukumorita (Isetan Mitsukoshi Property Design) , Tomohiro Matsushita (Studio inc.), Kaede Sawa (Studio inc.)

Sign Design : Kohei Sasaki (for Startups, Inc.)

Wall Art : RELISH (Ayumu Kurashima, Yusuke Doteuchi)

Interior : Oura Takuya (Social Interior Inc.)

Lighting design : Yoshiki Ichikawa (AURORA Inc.)

Interior green design : Kaoru Enomoto (Tan)

IT Facility : Naho Mojima (for Startups, Inc.), Ikumi Onuma (Too Corporation.), Yuji Yamashita (Too Corporation.)

AV System Design : Takahiro Mori (VELVA), Kouhei Ueda (VELVA)

AV System UI Design : Munechika Ishibashi (for Startups, Inc.)

PR : Yoshitaka Sakuma (for Startups, Inc.), Hitomi Hori (for Startups, Inc.)

Special Thanks : Yoko Akai, Nobuto Ogawa (BROOK Inc.), Yuhei Yagi



<業務開始日>

2024年11月11日



<住所>

106-6036 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー31F

※31Fへは、森JPタワーB1Fオフィスロビー HALL Cのエレベーターをご利用ください



<電話番号>

03-6893-0650 ※今回の移転に伴い、電話番号に変更はございません



<アクセス>

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 (地下通路直結)徒歩 約6分

東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩 約7分





【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名:フォースタートアップス株式会社

代表者:代表取締役社長 志水雄一郎

設立:2016年9月1日

事業内容:成長産業支援事業

証券コード:7089(東証グロース市場上場)

所在地:東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、「(共に)進化の中心へ」というミッションを掲げ、「for Startups」というビジョンのもと、国内有力VCとの連携による起業支援や、スタートアップ企業の組織構築を含めた人材支援を中核に、戦略的資金支援も行うハイブリッドキャピタルとして成長産業支援事業を展開。また、成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」を中心とした産官学共創モデルによるスタートアップエコシステム構築にも取り組んでいます。



当社では、共に成長産業支援に取り組む仲間を募集しています。採用情報については、 当社の採用ページをご確認ください。

https://www.forstartups.com/careers