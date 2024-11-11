¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¤è¤êÎÉ¤¤ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¹¤¯°Õ¸«¤òÊç½¸¡ª¡Ö2025Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò³°¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤è¤êÎÉ¤¤ÈÖÁÈºî¤ê¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç2025Ç¯¤Î¼Ò³°¥â¥Ë¥¿ー¤ò²¼µÍ×ÎÎ¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü: https://prtimes.jp/i/84/1669/resize/d84-1669-6da3a4661982ba2add51-0.jpg ]£±¡¢Ç¤´ü¡¡¡¡¡¡¡¡£±.Á°´ü 2025Ç¯£³·î～2025Ç¯£¸·î£±Æü¡ÊÀâÌÀ²ñ£²·îËö¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¸å´ü 2025Ç¯£¹·î～2026Ç¯£²·î£¶Æü¡ÊÀâÌÀ²ñ£¸·îËö¡Ë£²¡¢±þÊç¾ò·ï¡¡¡¡£±.Åìµþ¶á¹Ù¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¡¡Ê¹â¹»À¸¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.·î£±²ó¤Î¥â¥Ë¥¿ー²ñµÄ¤ËÉ¬¤º½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè·îÂè£±¶âÍËÆü14»þ～16»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Âæ¾ì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼ÒÆâ¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â²Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¼ýÏ¿¡¦»£±Æ¤¢¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê´é½Ð¤·¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°É½¼¨¤Ê¤·¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.»ØÄê¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷3Æü¸å¤Î¸áÁ°9»þ¡Ê¸¶Â§¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡WEB¾å¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥ê¥Ýー¥È¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ.¥â¥Ë¥¿ー²ñµÄ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡ÊMicrosoft Teams¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È£³¡¢±þÊçÊýË¡¡¡¡¡²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.fujitv.co.jp/tvmonitor/¡¡¢¨WEB±þÊç¤Î¤ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö2025Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò³°¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸¡×¢ª¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡×£´¡¢Êç½¸´ü´Ö¡¡¡¡2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë£°»þ～2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬£µ¡¢Áª¹Í¡¡¡¡¡¡¡¡½ñÎàÁª¹Í¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤ÎÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ñÎàÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿Êý¤Ë¤Î¤ß¡¢2025Ç¯£±·îÃæ¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡££¶¡¢¼ÕÎé¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ýー¥È£±ËÜ¤Ë¤Ä¤3,000±ß¡Ê·î£´ËÜÄøÅÙ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥â¥Ë¥¿ー²ñµÄ¡Ê·î£±²ó¡Ë¤Î»²²ÃÈñ¡§ ÂÐÌÌ¤Î¾ì¹ç¤Ï6,000±ß¡Ê¸òÄÌÈñ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï3,000±ßÃí¡§¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸ÌÜÅª°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊüÁ÷¶É¤Î¼Ò³°¥â¥Ë¥¿ーÀ©ÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¥â¥Ë¥¿ー²ñ°÷¤òÊç½¸¤·¡¢²ñÈñ¤Ê¤É¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï°ìÀÚÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£