John¡ìs Blend¡Ê¥¸¥ç¥ó¥º¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ë¤«¤é2025Ç¯½Õ¤òºÌ¤ë¥·ー¥º¥Ê¥ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÅÐ¾ì¡£½À¤é¤«¤Ê½ÕÉ÷¤ËÉñ¤¦ºù¤ò´¶¤¸¤ë¡ØMUSK BLOSSOM¡Ù11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚJohn's Blend¡Ê¥¸¥ç¥ó¥º¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ë¡Û¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ë¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡ÖMUSK BLOSSOM¡Ê¥à¥¹¥¯¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë¡×¤ò2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê https://www.johns-blend.com/f/store (https://www.johns-blend.com/f/store)¡Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡ËÁ´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡ËÂ¾¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Concept&Art
¡Ø½À¤é¤«¤Ê½ÕÉ÷¤ÈÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Êºù¡Ù
Ëþ³«¤Îºù¤¬½À¤é¤«¤ÊÉ÷¤ËÍÉ¤é¤°½Õà¥Ì¡¤Îµ¨Àá¡£
Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇòºù¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿§¤Å¤¯ºù¿§¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿2025Ç¯¥·¥êー¥º¤ÎMUSK BLOSSOM¡Ê¥à¥¹¥¯¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë¡£
¶õµ¤¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¿§¤Å¤¯½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤òÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÈÃ¸¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Fragrance
ºù¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´Å¤µ¤È¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê
¥¸¥ç¥ó¥º¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎMUSK BLOSSOM¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢ºù¤Î²Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹á¤ê¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºù¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Êµ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉ÷¡Ê½ÕÉ÷¡Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´¹á¡£
ºù¤¬ºé¤¯µ¨Àá¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÊÌ¤ì¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀáÌÜ¡£
´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢°Â¤é¤®¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥¨ー¥ë¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¹á¤êÎ©¤Á¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥Ú¥¢¤Ê¤É¤Î¿ð¡¹¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¿·¤¿¤Êµ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¸¤¯½À¤é¤«¤¤¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥à¥¹¥¯¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Çºù¤Î¤â¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ë¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¤ª¹á¡Ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥¹¥âー¥ー¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢½À¤é¤«¤¯¹¤¬¤ëMUSK BLOSSOM¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Lineup
Home Fragrance
¢£¥¨¥¢ー¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Êー¡¿¥¸¥ãー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êº¸¡Ë
352±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¨¥¢ー¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Êー¡Ê±¦¡Ë
385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¼´Ø¤ä¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡¢¼ÖÆâ¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤ËÄß¤ë¤¹¤À¤±¤Ç¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë§¹á»ýÂ³´ü´Ö¡§Ìó2～4½µ´Ö
¡Êº¸¡Ë¥¸¥ãー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡Ê±¦¡ËÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ë
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹á¤ê¤Î¥¸¥§¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×¡£¤ªÉô²°¤ä¸¼´ØÀè¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§135g
Ë§¹á»ýÂ³´ü´Ö¡§Ìó4～5½µ´Ö
¢£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õ¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¥ëー¥à¥ß¥¹¥È
1,188±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾Ã½¸ú²Ì¤Ä¤¤Î¥¹¥×¥ìー¡£
¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¤Õ¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·ù¤Ê½¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½¤·¡¢¤ªÉô²°¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ã½¸ú²Ì¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§220mL
¢£¥êー¥É¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹á¤ê¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§100mL
Ë§¹á»ýÂ³´ü´Ö¡§Ìó3¥ö·î
¢£¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë
1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥Ã¥È¥ó¤ä¥¢¥í¥Þ¥Ý¥Ã¥È¡¢¥ª¥¤¥ë¥¦¥©ー¥Þー¤Ê¤É¤Ë¿â¤é¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§8mL
¢£¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊNEW¡Ë
1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥·¥êー¥º¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªÆÈ¼«¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÇÄ´¹á¤·¤¿¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ê²¤ÉÕ¤±¤ë¤È¥¹¥âー¥ー¤Ç½À¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§25ËÜ
¢¨¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥Û¥ë¥Àー¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
Body Care
¢£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥êー¥à¤¬¥¹¥Ã¤È¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼êÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
»ØÀè¤«¤é½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ÎË¬¤ì¤ò¤É¤¦¤¾¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§38g
Perfume
¢£¥Ø¥¢&¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È
1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È±¤Ë¤â¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â»È¤¨¤ë¹á¤ê¤Î¥¹¥×¥ìー¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ä¤¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤È½á¤¤¤ò¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§95mL
È¯ÇäÆü¡¿Î®ÄÌ
2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢John's BlendÄ¾±ÄÅ¹¡ÊÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸ËÅ¹¡¢¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÉÙ»Î¸«Å¹¡Ë¡¢Á´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× :
https://www.johns-blend.com/f/store
¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È :
https://www.johns-blend.com/f/shoplist_
¡Ö¹á¤ê¤ÈÊë¤é¤½¤¦¡×Fragrance for Life
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤º¤È¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤ä¥¤¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¹á¤ê¡×¡£
John¡Çs Blend¤Ï¤¤¤¤¹á¤ê¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊÁ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤¬¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢John¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È ¡¡www.johns-blend.com/(https://www.johns-blend.com/)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡www.johns-blend.com/f/store(https://www.johns-blend.com/f/store)
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡www.instagram.com/johns_blend/(https://www.instagram.com/johns_blend/)
¸ø¼°TikTok¡¡www.tiktok.com/@johns_blend(https://www.tiktok.com/@johns_blend)
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡https://lin.ee/v54WiFE¡¡◀︎Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡£
¥â¥Î¤òÄÌ¤·¤Æ
¡Ö¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¡×
¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÆü¡¹¤Î¡ÉÊë¤é¤·¡É¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nolcorp.co.jp/
¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤â¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/nolcorppr/