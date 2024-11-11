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¥«¥Ê¥À¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥ëー/´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë - 2024Ç¯11·î6Æü - BlackBerry Limited(https://www.blackberry.com/us/en)¡ÊËÜ¼Ò¡§¥«¥Ê¥À ¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¡¢CEO¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥¢¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¢NYSE¡§BB¡¢TSX¡§BB¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ëー¥×¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHyundai Mobis¡Ê°Ê²¼¡¢¸½Âå¥âー¥Ó¥¹¡Ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËBlackBerry QNX¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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