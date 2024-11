¥Óー¥ë¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë¡ª¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í WITH BEER ¥¢¥ó¥Ðー¥¨ー¥ë¡×¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä

サッポロホールディングス株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/12361/2733/resize/d12361-2733-3f76dcdf324490e1c567-1.png ]サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ WITH BEER アンバーエール」を、11月12日に全国で数量限定発売します。本商品は当社が2024年の事業方針(注1)で掲げた日本のビール市場活性化に貢献するための、ビールに関心が無かった方々の興味・関心を惹き立てるアプローチの一つとして、若年層と共創するビールプロジェクトから生まれた商品です。第1弾の「サッポロ WITH BEER ホワイトエール」(注2)はターゲットである若年層を中心に、多くの支持をいただきました。第2弾は、多くの若年層が持つビール特有の苦みに対する苦手意識の解決だけでなく、自分らしく心から楽しめる本格ビール体験をしてほしいとの想いで造りました。3種の麦芽と苦みの穏やかな2種のホップを使い、やわらかな炭酸にすることで、麦の甘みと香ばしさを楽しめるまろやかな飲み心地のアンバーエールに仕上げました。パッケージにおいても若年層の意見を参考に、ビールの本格感と自由さ・楽しさを両立させたスタイリッシュで上質なデザインにしました。[画像2: https://prtimes.jp/i/12361/2733/resize/d12361-2733-9f012dbda277a96549f8-2.jpg ]当社は本商品の開発と発売を通じて、ビールを自由に楽しむきっかけをつくり、ビール市場の活性化に貢献していきます。(注1) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016504/(注2) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016687/■商品概要1.商品名 サッポロ WITH BEER アンバーエール2.パッケージ 350ml缶、500ml缶3.品目 ビール4.アルコール分 4.5%5.純アルコール量 350ml缶:12.6g、500ml缶:18g6.発売日・地域 2024年11月12日・全国7.参考小売価格 オープン価格8.デザイン特長・ビールの本格感と自由さ・楽しさを両立させたスタイリッシュで上質なデザイン。9.中味特長・3種の麦芽をブレンド。・上面発酵酵母使用。・苦みの穏やかな2種のホップを使用。・通常のビールよりも炭酸を弱めに設計。<参考>サッポロ WITH BEER ブランドサイトhttps://www.sapporobeer.jp/withbeer<消費者の方からのお問い合わせ先>サッポロビール(株)お客様センターTEL 0120-207-800