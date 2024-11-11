¡Ú¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡Û²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë»³Íü¥Ìー¥Üー¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö»³Íü¥Ìー¥Üー²ò¶Ø¥»¥ì¥â¥Ëー¡×³«ºÅ¤Î¤´Êó¹ð¡Ã³«ºÅÆü¡§2024Ç¯11·î3Æü
º¸¤«¤éÇòÀÐÁÔ¿¿»á¡¢¸þ»³¸ù°ì»á¡¢½©ÍÕÎÉ»Ò»á
¼«Á³Ë¤«¤ÊÈ¬¥ö³Ù¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î3Æü¤Ë¡¢²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë»³Íü¥Ìー¥Üー¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö»³Íü¥Ìー¥Üー²ò¶Ø¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ï´äºê¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡¿°Ê²¼¡Ö´äºê¾úÂ¤¡×¡Ë¤ÎÇòÀÐÁÔ¿¿»á¡¢¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿°Ê²¼¡Ö¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¡×¡Ë¤Î¸þ»³¸ù°ì»á¡¢ÇòÉ´¹ç¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡¿°Ê²¼¡ÖÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¡×¡Ë¤Î½©ÍÕÎÉ»Ò»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³ÙÁí»ÙÇÛ¿Í¤Î¹â¶¶Îâ±û¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥¿¥ïー¤Ë»³Íü¥Ìー¥Üー¤òÃí¤¤¤Ç²ò¶Ø¤ò½ËÊ¡¡£»²²Ã¼Ô¤Ï³Æ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë»³Íü¥Ìー¥Üー¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥óÆÃ¶è¡×¡Ê¡ö1¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ
¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥íー¥¦¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎÅªÂÎ¸³¡¢´ÛÆâ»ÜÀß¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³Íü¸©¤Ïº£¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ÎÌÃ¾úÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Íµ¨¤ÎÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ÷ÅÚ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ö2¡Ë¿·¼ò¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë½©¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö»³Íü¥Ìー¥Üー¡×¡Ê¡ö3¡Ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇËÜ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö1¡¡Ê¿À® 14 Ç¯ÁÏÀß ¹½Â¤²þ³×¶è°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼òÀÇË¡¤ÎÄê¤á¤ëÀµµ¬¤ÎºÇÄãÀ¸»ºÎÌ¡Ê6,000¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤Î3Ê¬¤Î1¤Îµ¬ÌÏ¡Ê2,000¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤ÇÌÈµö¤¬¼è¤ì¤ëÆÃÊÌµö²Ä¶è°è¡Ê¹½Â¤²þ³×ÆÃ¶è¡Ë
¡ö2¡¡»³Íü¸©¥ï¥¤¥ó¼òÂ¤ÁÈ¹ç¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¹ñ»³Íü »³Íü¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î±è³×»Ë(https://www.wine.or.jp/wine/enkakushi.html)¡×(https://www.wine.or.jp/wine/enkakushi.html)
¡ö3¡¡»³Íü¸©Æâ¤Çº£Ç¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÉòÆº¤Ç¡¢¼ç¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÉÊ¼ï¡Ö¹Ã½£¡×¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼ç¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÉÊ¼ï¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ùー¥êーA¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¿·¼ò¥ï¥¤¥ó¤Î¤³¤È
¥ï¥¤¥Ê¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢´äºê¾úÂ¤¤ÎÇòÀÐÁÔ¿¿»á¡¢¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¤Î¸þ»³¸ù°ì»á¡¢ÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¤Î½©ÍÕÎÉ»Ò»á¤È¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³ÙÁí»ÙÇÛ¿Í¤Î¹â¶¶Îâ±û¤Ç¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£³Æ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ï¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉòÆº¤Î¼ý³Ï¾õ¶·¤äº£Ç¯¤Î»³Íü¥Ìー¥Üー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´äºê¾úÂ¤¤ÎÇòÀÐÁÔ¿¿»á¤Ï¡Ö½ë¤µ¤Ï¹ë²÷¤Ê¿§¡¢½À¤é¤«¤¤»ÀÌ£¤ÈËËþ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¥ï¥¤¥ó¤ËÍ¿¤¨¤¿°õ¾Ý¡×¡¢¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¤Î¸þ»³¸ù°ì»á¤Ï¡Ö¹â²¹¤¬Â³¤¯Æñ¤·¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ùー¥êーA¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¿¥ó¥Ë¥ó¤È²Ì¼ÂÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢ÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¤Î½©ÍÕÎÉ»Ò»á¤Ï¡Ö¥Ìー¥ÜーÍÑ¤ÎÉòÆº¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤»ÀÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢°û¤ß¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥°¥é¥¹¥¿¥ïー¤Ç»³Íü¥Ìー¥Üー¤Î²ò¶Ø¤ò½ËÊ¡
ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë10ÉÃÁ°¤«¤é¡¢²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²ò¶Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³Íü¥Ìー¥Üー¤ò³Æ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥°¥é¥¹¥¿¥ïー¤ËÃí¤®¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë½ËÊ¡¡£¥¿¥ïー¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãí¤¬¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ï¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï³Æ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢ÉòÆº¤¬°é¤Ã¤¿´Ä¶¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²ò¶ØÄ¾¸å¤Î»³Íü¥Ìー¥Üー¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/sp/winefesta/)
2024Ç¯11·î3Æü～17Æü¤Î´Ö¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡Ö¥Ôー¥Þ¥óÄÌ¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¶õ¤Î²¼¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ôー¥Þ¥óÄÌ¤ê¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ30¼ïÎà¤Î»³Íü¥Ìー¥Üー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ï¥¤¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤âÍÑ°Õ¡£¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î³Ø¹»～»³Íü¥Ìー¥ÜーÊÔ～¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥ï¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë½©¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î3Æü～17Æü
»þ´Ö¡§13:00～17:00
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¾ì½ê¡§¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡Ö¥Ôー¥Þ¥óÄÌ¤ê¡×
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô¡¢Æüµ¢¤ê
È÷¹Í¡§±«Å·¡¢¹ÓÅ·»þÃæ»ß
¢£¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×(https://hoshinoresorts.com/jp/sp/ottosette/)
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¼«¤é¤¬»ºÃÏ¤ËÉë¤½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ò½ÏÀ®¡¦ÃùÂ¢¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥«ー¥ô¤òÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤·¤¿½¨°ï¤ÊÁÇºà¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤È¡¢·Ð¸³Ë¤«¤Ê¥½¥à¥ê¥¨¤¬¥ï¥¤¥ó¥»¥éー¤ÎÌó2,000ËÜ¤«¤éÁª¤Ö¥ï¥¤¥ó¤È¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡§17:30～20:15¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë
Í½Ìó¡§Í×Í½Ìó
ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³ー¥¹ 15,730 ±ß¡ÊÁ´10ÉÊ¡Ë¡öÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
¢£¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/sp/winehouse/)
¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö È¬¥ö³Ù¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó24¼ïÎà¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ðー¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤Î25ml¤«¤é¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¹¥¤ß¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òµ¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥ó½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡§10:00～22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー21:30¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó150±ß～
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô¡¦Æüµ¢¤ê
¥ê¥¾¥Êー¥ìÈ¬¥ö³Ù(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/)
È¬¥ö³Ù¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤¬¹¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾
ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»³³ÙÅÔ»Ô¤ò´¶¤¸¤ë»Ü
ÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë´²¤²¤ëµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢ÍºÂç
¤Ê¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÅÚÃÏ¤Î¥ï¥¤
¥ó¤òÌ£¤ï¤¦¿©»ö¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©408-0044 »³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¾®Ê¥ÂôÄ®129-1
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§050-3134-8093¡Ê¥ê¥¾¥Êー¥ìÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡§172¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§1Çñ 25,000±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¾®Ê¥Âô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬(ÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê)
¥ê¥¾¥Êー¥ì(https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/)
¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì¡×¤Ï¡¢À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹
¡ÖPLAY HARD¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÆÃÀ¤ò¤«¤·¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤½
¤Ê¤¨¡¢ÃÏ°è¤äµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾¥Êー¥ì¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÂÚºß¤ò
ÄÌ¤·¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°7»ÜÀß¤ËÅ¸³«¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì²¼´Ø¡×¤¬»³¸ý¸©¡¦²¼´Ø»Ô¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£