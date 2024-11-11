¤Î¤ê¡¢±ö¡¢¤´¤ÞÌý¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿À¹ç¤ï¤»¡ª¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¤Î¤ê±ö¤´¤ÞÌýÌ£L¥µ¥¤¥º¡Ù2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¿·È¯Çä
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¹¾¸¶ ¿®)¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤´¤ÞÌý¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Î¤ê¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤Û¤É¤è¤¤±öÌ£¤Ç°ú¤Äù¤á¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¤Î¤ê±ö¤´¤ÞÌýÌ£L¥µ¥¤¥º¡Ù¤ò2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯Çä·Ð°Þ¡Û
¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤ÎL¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥Áー¥º¡×¡ÖÌÀÂÀ¥Áー¥º¤â¤ó¤¸¤ãÌ£¡×¤¬ÄêÈÖ¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¤Î¤ê±ö¤´¤ÞÌýÌ£L¥µ¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯ºÆÈÎÇä¤Î¤´Í×Ë¾¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ì£¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·ºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¿È¤Ï¡¢¤Î¤ê¤È¤´¤ÞÌý¤ÎÉ÷Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢¤Î¤ê±ö¤È¤´¤ÞÌý¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¾ð½ï¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£½©Åß¤Ë¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ü±ö¤È¤´¤ÞÌý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Î¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ä¤Ä½©Åß¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Ë¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂÊÁ¥â¥Áー¥Õ¤òÇØ·Ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¤Î¤ê±ö¤´¤ÞÌýÌ£L¥µ¥¤¥º
ÆâÍÆÎÌ¡§66g
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡ÊÀÇ¹þ¤ß210±ßÁ°¸å¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î11Æü(·î)
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊóÅù¡§¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.calbee.co.jp/jagarico/
¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@jagarico_cp