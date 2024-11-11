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HCNET¤¬HPE Aruba Networking¤È ¡ÖAXIES 2024¡×¤Ë¶¦Æ±½ÐÅ¸
¥¨¥¤¥Á¡¦¥·ー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü: https://prtimes.jp/i/4901/180/resize/d4901-180-9b7a82b69e70913b40f0-0.png ]Âç³Ø£É£Ã£Ô¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¹âÅù¶µ°é¡¦³Ø½Ñ¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦·Ð±Ä¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¡¦³Ø½Ñ¸¦µæ¡¦Ê¸²½¤Ê¤é¤Ó¤Ë»º¶È¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆàÎÉ¸©¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÇÇ¯¼¡Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¼¡Âç²ñ¤ÇÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¦¥¢¥¯¥»¥¹Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÂç³ØDX²½¤ò¤µ¤µ¤¨¤ë¡¢¿·¹âÂ®ÌµÀþµ¬³ÊWi-Fi 7À½ÉÊ¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àHPE Aruba Networking Central¡¢³ØÇ§¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Åý¹çID´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àOneID@Adapter¡¢Ç§¾Ú¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Account@Adapter+ V7¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢£¸«¤É¤³¤í¢¡HPE Aruba Networking¡§Wi-Fi 7¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¦¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÌµÀþLAN´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤Æhttps://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/wi-fi_7_campus_ap.html¢¡HPE Aruba Networking¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¡HPE Aruba Networking Central¡¦Âç³Ø¡¿ÉíÂ°¹»¡¿½ÐÀè¤ÎÀ©¸æ¡¦´Æ»ë¡¦AI²òÀÏhttps://www.arubanetworks.com/ja/products/network-management-operations/central/¢¡HCNET¡§³ØÇ§¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Åý¹çID´ÉÍý¡¡OneID@Adapter¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡¢´ÉÍý¥ëー¥ëÅý°ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î°ì³ç¥¢¥¯¥»¥¹https://www.hcnet.co.jp/products/adapter/oneidadapter.html¢¡HCNET:Account¡÷Adapter¡Ü V7¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¢ÌµÀþLAN´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯ÅÙ¸þ¾å¤ò»Ù±çhttps://www.hcnet.co.jp/products/adapter/accountadapter.html¢¡¡Ú»öÎã¡Û¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¡¡ÅìËÌ³Ø±¡ ÍÍhttps://www.hcnet.co.jp/case/touhokugakuin-jirei.html¢¡¡Ú»öÎã¡Û¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¡¡ÍÍhttps://www.hcnet.co.jp/case/todairikei-jirei.html¢£Å¸¼¨²ñ³µÍ×¡¦Å¸¼¨²ñÌ¾ ¡§ Âç³ØICT¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ 2024Ç¯ÅÙ¡¡Ç¯¼¡Âç²ñhttps://axies.secretari.jp/conf2024/¡¦Æü»þ ¡§ 2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨Å¸¼¨²ñÆüÄø(Í½Äê) 12·î10Æü 12:00～17:45 12·î11Æü 9:00～17:45 12·î12Æü 9:00～15:00¡¦²ñ¾ì ¡§ ÆàÎÉ¸©¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー ¢©630-8013ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô»°¾òÂçÏ©°ìÃúÌÜ691-1https://www.nara-cc.jp/access/index.html#location¡¦Æþ¾ìÎÁ ¡§ ÍÎÁ¡¡»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡¡¡Ê¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ëhttps://axies.secretari.jp/conf2024/registration¡¦¼çºÅ ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Âç³Ø£É£Ã£Ô¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¢£¥¨¥¤¥Á¡¦¥·ー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥·ー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢Åý¹çIT¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ù¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤Ç¥µー¥Ðー¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢²¾ÁÛ²½¡¢¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤È¡¢¼«¼Ò³«È¯À½ÉÊ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¡¢SIer¤È¥áー¥«ーÎ¾Êý¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¡¦¹â¿®Íê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÅý¹çIT¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ÇÀ®Ä¹¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£https://www.hcnet.co.jp/¢£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢©111-0053ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶1-22-16¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÀõÁð¶¶¥Ó¥ë5F¥¨¥¤¥Á¡¦¥·ー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÉô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»URL¡§https://www.hcnet.co.jp/inquiry/¢£ÅÐÏ¿¾¦É¸HCNET¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Á¡¦¥·ー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¡ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢URL¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£