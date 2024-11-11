³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È 25¼þÇ¯µÇ°ËÌÎ¦±þ±ç¥×¥é¥ó/ÊÌÃíÎÁÍýÈÎÇä¤ËÈ¼¤¦ËÌÎ¦±þ±çµÁ±ç¶â¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò ¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´Åò²Ï¸¶Ä®¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÅÄ¹ÀÆó¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌºÒ³²µÁ±ç¶â¤È¤·¤Æ568,200±ß¤òÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ø¤È´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Î¤É¤°¤í
¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò ¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´Åò²Ï¸¶Ä®¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÅÄ¹ÀÆó¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î11Æü¤ËÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÀÐÀî¸©»ÙÉô¤Ø¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌºÒ³²µÁ±ç¶â¤È¤·¤Æ568,200±ß¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é7·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡ØËÌÎ¦±þ±çÊÌÃíÎÁÍýÉÕ¥×¥é¥ó¡ÜÊÌÃíÎÁÍýÈÎÇä¡Ù´ë²è¤ò¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë12¤«½ê¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ÇÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ÈÎÇä1·ï¤Ë¤Ä¤100±ß¤òËÜÇ¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÎºÒ³²µÁ±ç¶â´óÉÕ¤ò¾ò·ï¤ËÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ç·×5,682·ïÊ¬¡Ê´óÉÕ³Û568,200±ß¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤¬³ÎÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤«¤é¡¢´óÉÕ¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯1·î¤Ë¼Ò°÷²ñ¡Ø¿¹¤Î²ñ¡Ù¤«¤éËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤È¤Ê¤ëÅò²Ï¸¶Ä®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÌºÒÉü¶½¤ÎµÁ±ç¶â50Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥ëー¥×»ÜÀß¤ÎÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô»³Âå²¹Àô¡ØÅò¤Î½É¡¡Çò»³¾Ô³÷Äâ¡Ù¤Î±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢¿ÌºÒÄ¾¸å¤Ë¤Ï±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä2¼¡ÈòÆñ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤âËÌÎ¦Éü¶½»Ù±ç¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢1Æü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ÈÀ¸³èºÆ·ú¤òµ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
£´·î1Æü～7·î26Æü¤Î´ü´Ö¡¢¹âµéµû¤Î¤É¤°¤í1É¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë2L¥µ¥¤¥º1¸ª¤òÄÌ¾ï3,000±ß¤Î¤È¤³¤íÆÃÊÌÎÁ¶â1,600±ß¤ÇÈÎÇä¡£¤´¹ØÆþ¶â³Û¤«¤é1¿Í¤¢¤¿¤ê100±ß¤òµÁ±ç¶â¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤Ë¤è¤ë´óÉÕ³Û¤ò²¼µ¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÎÇä¼ÂÀÓ
¥×¥é¥ó¡§1,155·ï¡¡¡¡ÊÌÃíÎÁÍý¡§4,527·ï¡¡¡¡¹ç·×¡§5,682·ï
¢£´óÉÕ³Û
5,682·ï☓100±ß¡á568,200±ß
¢£´óÉÕÀè
ÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÀÐÀî¸©»ÙÉô
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È
´ë²èÉô¡¿Çë¸¶¡¢ÎÓ
TEL:0465-43-7262¡¡FAX:0465-43-7261
Email¡§info@its-forest.jp
HP¡§www.its-forest.jp
¤´»²¹Í
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È
½êºßÃÏ ¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´Åò²Ï¸¶Ä®¾ëËÙ207ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô ÀÐÅÄ ¹ÀÆó
ÀßÎ©Ç¯·îÆü 1999Ç¯¡ÊÊ¿À®11Ç¯¡Ë1·î20Æü
»ñËÜ¶â 50,000,000±ß
½¾¶È°÷¿ô 333Ì¾¡Ê¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ 541Ì¾¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ Î¹´Û·Ð±Ä¡¦½ÉÇñ»ÜÀß±¿±Ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦ÂßÀÚ¥Ð¥¹»ö¶È¡¦Î¹¹Ô¶È¡¦
Î¹´Û·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î´ðËÜÍýÇ°
¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡Ö°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê½ÉÇñ¡×¤Î¤´Äó¶¡
¸ÄÀË¤«¤ÊÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡£
Â¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢´ðËÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¡×¤³¤È¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Î´ðËÜ¡£
¤É¤Î¶ÈÂÖ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö²÷Å¬¡×¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£
ÁÏ¶È70Ç¯Ä¶¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â
³§ÍÍ¤Ë¡Ø¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡Ö°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê½ÉÇñ¡×¤Î¤´Äó¶¡¡Ù¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¹¹¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë
³§ÍÍ¤ÎÎ¹¤ò¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï½ÉÇñ¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿À®22Ç¯¤Ë¥Ð¥¹»ö¶È¡¦Î¹¹Ô¶È¤Îµö²Ä¡¦ÅÐÏ¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹Î¹¹Ô¤È½ÉÇñ¤ò°ì¼Ò¤Ç°ì³ç¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥¢ー¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®25Ç¯¤Ë³Ø¹»µë¿©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢Ê¿À®26Ç¯¤ËµûÎà²·Çä¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Òµû±º¾¦Å¹¡¢Ê¿À®27Ç¯¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥µ¥ó¥ëー¥ÈÆÊÌÚ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡¢Ê¿À®29Ç¯¤Ë¤³¤³¤í¤ò¤Ê¤Ç¤ëÀÅ¼ä ¤ß¤ä¤³¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¤ß¤ä¤³¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤ËÅò¤Î½É Çò»³¾Ô³÷Äâ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÍ¸Â²ñ¼ÒÇò»³¾Ô³÷Äâ¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¡¢ÎáÏÂ6Ç¯11·î¤Ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ê¥¾ー¥È½é¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥ê¥¾ー¥ÈÎÇ¡ÖITU¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¡Ë¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¡¢¿©»öÄó¶¡ÉôÌç¤È½ÉÇñÉôÌç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÉÇñ¡×¡Ö°û¿©¡×¡Ö¥Ð¥¹¡×¤Î³Æ»ö¶È¤¬È¼¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷Î¹¹Ô~¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÉÇñ～¶µ°éÎ¹¹ÔÅù¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÖÍå¤·¡¢³§ÍÍ¤ÎÎ¹¤ò¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎM&A¡¦·Ð±Ä¼õÂ÷¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B to C¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢B to B¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤¿±¿±Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¹¤Ê¤ë¤´Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä»ö¶È½ê
´ØÏ¢²ñ¼Ò
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ÉÙ»Î¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¶ÌÀî1433-2¡¡¡¡
TEL¡§055-230-6830¡¡FAX¡§055-230-6832
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ÆÃÄêµë¿©¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÜÀßÆâ¿©Æ²±¿±Ä¼õÂ÷¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÛÅö¡¢ÁÚºÚ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµû±º¾¦Å¹¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»ÔËÜÄ®1-9-50¡¡
TEL¡§0465-22-3403¡¡FAX¡§0465-22-3390
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡µûÎà²·Çä¶È
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë¥µ¥ó¥ëー¥ÈÆÊÌÚ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»ÔËüÄ®16ÈÖ1¹æ
TEL¡§0282-24-5858¡¡FAX¡§0282-24-6520
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Û¥Æ¥ë¥µ¥ó¥ëー¥ÈÆÊÌÚ¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½ÉÇñ¡¦±ã²ñ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°Åù¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡65¼¼
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¤ß¤ä¤³¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¤³¤³¤í¤ò¤Ê¤Ç¤ëÀÅ¼ä¡¡¤ß¤ä¤³
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¿¹2505
TEL¡§0576-25-3181¡¡FAX¡§0576-24-1012
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡²¹ÀôÎ¹´Û
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡19¼¼
¡ÚÍ¸Â²ñ¼ÒÇò»³¾Ô³÷Äâ¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¡ÖÅò¤Î½É¡¡Çò»³¾Ô³÷Äâ¡×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô»³Âå²¹ÀôµË¹¼µÖ4-34-1
TEL¡§0761-77-0335 FAX¡§0761-76-3711
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡²¹ÀôÎ¹´Û
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡49¼¼