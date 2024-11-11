¡ÚÃø¼Ô¼õ¾Þ2²óÌÜ¤Î²÷µó¡ª¡Û2024Ç¯NY¥¿¥¤¥à¥º»æ¡¿NY¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û ºÇÍ¥½¨³¨ËÜ¾Þ¤Ë¡¢¤ß¤ä¤³¤·¤¢¤­¤³¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¥È¥¬¥ê¥Í¥º¥ß¡Ù¤Î±Ñ¸ìÈÇ

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¢§2024 New York Times/New York Public Library Best Illustrated Children's Books Award
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https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784034395806
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