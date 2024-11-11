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¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/10701/907/resize/d10701-907-2b1316f1413d5bb1743d-9.jpg ]¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÈ¯²»¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯³Ú´ï¤ÈÆ±¤¸Êý¼°¤Ç¹Ô¤¦¥ä¥Þ¥ÏÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¡ÖTransAcoustic(TM)¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥×¤ä¥¹¥Ôー¥«ー¤òÍÑ¤¤¤º¤Ë¡¢¥®¥¿ーËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤«¤±¤¿±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¹¤Ê¤É¤Î¿¶Æ°¤òÅÅµ¤¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È½èÍý¤·¡¢¥®¥¿ーÆâÉô¤ËÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¡×¤ËÅÁ¤¨¡¢¥®¥¿ー¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È²»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â²»¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È²»¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥®¥¿ーÁ´ÂÎ¤Ç¶Á¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¶Á¤¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±éÁÕÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØTAG3 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]£²¡¥¥®¥¿ーËÜÂÎ¤À¤±¤ÇÏ¿²»¡¦ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ëー¥Ñーµ¡Ç½¥®¥¿ーËÜÂÎ¤Ç¼«¿È¤Î±éÁÕ¤òÏ¿²»¤·¡¢¥ëー¥×ºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ëー¥Ñー¡×µ¡Ç½¤â½éÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³ー¥É±éÁÕ¤ä¥®¥¿ーËÜÂÎ¤òÃ¡¤¯²»¤Çºî¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤òÏ¿²»¤·¡¢¤½¤ì¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥í¥Ç¥£ー¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Áàºî¤ÏËÜÂÎÂ¦Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤äÉ½ÈÄ¤Î¥¿¥Ã¥×¥»¥ó¥µー¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥Õ¥ìー¥º¤òÁÇÁá¤¯·Á¤Ë¤Ç¤¡¢¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç10¸Ä¤Î¥ëー¥×¥Õ¥ìー¥º¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤»¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/10701/907/resize/d10701-907-34afcaf7e64d9c734631-0.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/10701/907/resize/d10701-907-058991f740329fc061de-0.jpg ]£³¡¥BluetoothÀÜÂ³¤ÇËÜÂÎ¤«¤é¥ªー¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¡£¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¡ØTAG3 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