11·î11Æü¤Ï¡ÖWi-Fi¥ëー¥¿ー¸«Ä¾¤·¤ÎÆü¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢11·î11Æü¤Î¡ÖWi-Fi¥ëー¥¿ー¸«Ä¾¤·¤ÎÆü¡×¤òµ¡¤Ë¡¢¤´¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëWi-Fi¥ëー¥¿ー¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤äÀßÃÖ¾õ¶·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÀßÄê¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤ÇÌµÀþLAN¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬96%¢¨¤È¸À¤ï¤ì¤ëºòº£¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äWi-FiÂÐ±þµ¡´ï¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤òÌµÀþ·ÐÍ³¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Wi-Fi¥ëー¥¿ー¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇWi-Fi¥ëー¥¿ー¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î³«ÄÌ»þ°ÊÍè¡¢ÀßÃÖÅö½é¤Î¤Þ¤Þ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¹ØÆþ¸å5Ç¯Ä¶¤Îµ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤¬Ìó29%¡¢¹ØÆþ»þ´ü¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤¬Ìó21%Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª»ÈÍÑ´ü´Ö¤ÎÄ¹¤¤µ¡´ï¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Wi-Fi¤ÎÄÌ¿®µ¬³Ê¤ä¥ëー¥¿ー¤Îµ¡Ç½¤¬Ç¯¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢·ÐÇ¯¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤êÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ìÈÌÅª¤ËWi-Fi¥ëー¥¿ー¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖWi-Fi¥ëー¥¿ー¸«Ä¾¤·¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËÜÆü¡¢eo¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Öeo¥¢¥×¥ê¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë30Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎWi-Fi¥ëー¥¿ー¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡ÖWi-Fi¥ëー¥¿ー¸«Ä¾¤·¡×¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁíÌ³¾ÊÄ´¤Ù¡Ö½ÐÅµ¡§ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¡¡ÌµÀþ£Ì£Á£Î¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë·¸¤ë¼ÂÂÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×https://www.soumu.go.jp/main_content/000957255.pdf¡¡
¡ã»²¹Í¡§Åö¼Ò¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥ëー¥¿ー[ÌµÀþLAN(Wi-Fi)¥ëー¥¿ーµ¡Ç½ÉÕ¤]¤ÎÊÑÁ«¡ä
¢¡¡ÖWi-Fi¥ëー¥¿ー¸«Ä¾¤·¤ÎÆü¡×¤È¤Ï
¡ÖINTERNET Watch¡×¤Ê¤É¡¢IT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤¬¡¢²ÈÄí¤ÎWi-Fi¥ëー¥¿ー¤Î°ÂÁ´À¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©Äê¡¢2023Ç¯11·î6Æü¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¤è¤êÇ§Äê¡¦ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Wi-Fi¥ëー¥¿ー¤Î³°Éô¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¿ô»ú¤Î1¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢11·î11Æü¤òµÇ°Æü¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
¢§INTERNET Watch¡§https://internet.watch.impress.co.jp/¡¡
¢¡Wi-Fi¥ëー¥¿ー¸«Ä¾¤·¤ÎÆâÍÆ
£±¡¥ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤Ï¾ã³²Êª¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÌµÀþÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼þ¤ê¤ËÂç¤¤Ê¾ã³²Êª¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾²¤Ø¤ÎÄ¾ÃÖ¤¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¤âÀßÃÖ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§eo¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥È¡ÖÌµÀþ¥ëー¥¿ー¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤È¤è¤¤¤«¡©¡×¡§
https://support.eonet.jp/usqa/net/40006552_14139.html¡¡
£²¡¥ÀßÃÖ¾õ¶·¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡µ¡´ï¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÌµ¤¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÀßÄê¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡·Ù»ëÄ£¡¦·Ù»¡Ä£¤è¤ê¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¡Ö²ÈÄíÍÑ¥ëー¥¿ー¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Wi-Fi¥ëー¥¿ー¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÂÐºö¶¯²½¤¬ØÑØÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥ëー¥¿ー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥¡ー¥à¥¢¥Ã¥×¡ÊÀ©¸æ¥½¥Õ¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÀßÄê¹¹¿·¤Ê¤É¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¥ëー¥¿ー¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÀßÄê²èÌÌ¤è¤ê¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¡¢ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/wi-fi/¡¡
£´¡¥Çã¤¤ÂØ¤¨¤Î¸¡Æ¤
¡¡Æ±°ì¤ÎWi-Fi¥ëー¥¿ー¤òÄ¹´ü´ÖÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÀÇ½¤ä¥µ¥Ýー¥È¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿·¤·¤¤µ¡´ï¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤â¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
eo¸÷¥Í¥Ã¥È¤Îµì·¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥ëー¥¿ー¡Êeo¸÷¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥ëー¥¿ー/eo¸÷ÌµÀþ¥ëー¥¿ー¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸½¹Ô·¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥ëー¥¿ー¡Êeo¸÷Â¿µ¡Ç½¥ëー¥¿ー¡Ë¤Ø¤Î¸ò´¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§eo¥³¥é¥à¡Öeo¸÷¤Î¥ëー¥¿ー¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡ª¸ò´¹»þ´ü¤ä¼ê½ç¤ò²òÀâ¡×¡§
https://eonet.jp/column/optical-line/change-eo-light-router¡¡
¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤¢¤È²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊµºÜ¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´µºÜ¤Î¤â¤Î¤ò½ü¤ÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£ÀÇÎ¨¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â³Û¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
°Ê¡¡¾å