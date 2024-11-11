¹Åç¸©¹Åç»Ô¤Ë¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¤¬ÃÂÀ¸¡ª¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥à¤òOPEN
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥à¹ÅçÀ¾¥ªー¥×¥ó
¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ï¥ë¥Ó¥¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥Ç¥£ー¥éー¡×¤¬¡¢¹Åç¸©¹Åç»Ô¤ËÃÂÀ¸¡£±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹©¶ñ¤ä¶âÊª¡¢·úÃÛ»ñºàÅù¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼ÒÆ£¸¶¾¦²ñ¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¥ëー¥à³°´Ñ
¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê ¥·¥çー¥ëー¥à ¹ÅçÀ¾
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¥·¥çー¥ëー¥à¹ÅçÀ¾¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤ä¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¾åÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Î¿·ÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»þ¤ä¡¢Å¹ÊÞ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î¥µ¥¦¥ÊÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9¡§00～17¡§00¡ÊÆüÍË½ËÆüÄêµÙ¡Ë
±¿±Ä¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆ£¸¶¾¦²ñ
½êºßÃÏ¡¡¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¾¶è¾¦¹©¥»¥ó¥¿ー4-7-21
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡info@fujiwara-syokai.com
URL¡¡ http://fujiwara-syokai.com
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡
JR»³ÍÛËÜÀþ¡¡¿·°æ¸ý±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬
Íè¾ìÍ½Ìó¡¡ÅÅÏÃ¡¢¥áー¥ë¡¢HP¤è¤ê
Å¸¼¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤ä¡¢È¾±ß·Á¤ÎÁë¤«¤éÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿··¿¥Ð¥ì¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£¼ÂºÝ¤Ë¥í¥¦¥ê¥åÂÎ¸³¤Ç¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌþ¤·¤ÎÇ®¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ý1212
¤¢¤°¤é¤âÁÈ¤á¤ë±ü¹Ô¤¿¼¤á¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬Ì¥ÎÏ¡£½¼¼Â¤Î¥µ³è¤¬³Ú¤·¤á¤ë²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥½¥Ý1212
·¿¼°¡§SOP1212
¥µ¥¤¥º¡§W1,214¡ßD1,235¡ßH2,060mm
Äê°÷¡§1～2Ì¾
¥Ð¥ì¥ë2218¥Ïー¥Õ¥àー¥ó
·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥¢½ãÀµ¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥ì¥ë2218¥Ïー¥Õ¥àー¥ó
·¿¼°:BR2218HM
¥µ¥¤¥º:W2,200¡ßD1,840¡ßH2,260
Äê°÷:3～4 Ì¾
¥ì¥¸¥§¥ó¥É125
ÃòÅ´À½¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Òー¥¿ー
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É125
·¿¼°:PO12E
Ç®¸»:»°Áê200V(50/60Hz)
¥Òー¥¿ー½ÐÎÏ:11.6kW
¥µ¥¦¥Ê¥ëー¥à¤Î¥µ¥¤¥ºÌÜ°Â:11.6Î©ÊÆ°Ê²¼
³ô¼°²ñ¼ÒÆ£¸¶¾¦²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆ£¸¶¾¦²ñ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¹Åç»ÔÀ¾¶è¾¦¹©¥»¥ó¥¿ー£´ÃúÌÜ£·-£²£±
ÂåÉ½¼Ô¡¡Æ£¸¶ÆÆ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ÅÅÆ°¹©¶ñ¡¢Âç¹©º¸´±Æ»¶ñ¡¢·úºà»ñºà¡¢ÇÀÎÓµ¡ºà¡¢¹âµé¿ÏÂÇÊª¡¢±à·ÝÍÑÉÊ¡¢¿åÆ»µ¡´ïµÚ¤ÓÍÑ¶ñ¤Î²·¡¦¾®Çä¶È¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾¦ÉÊ¡¢¥¹¥Èー¥Ö¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
Æ£¸¶¾¦²ñ¤ÏÁÏ¶È80Ç¯¡¢4Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Åç¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¹©¶ñ¤ä¶âÊª¡¢·úÃÛ»ñºà¡¢±à·ÝÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¹¥Èー¥Ö¤ò¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡ÖÆ»¶ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ð´é¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡ª¡×»ö¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¾Ð´é¤Ë°î¤ìÍ¾²Ë¤ò½¼¼Â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹ÅçÃÏ°è¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆ£¸¶¾¦²ñ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ï¥ë¥Ó¥¢¹ÅçÀ¾¤È¤·¤Æ¹ÅçµÚ¤ÓÀ¥¸ÍÆâÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ¤³¦No1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥¢¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â£±¿Í¤Î¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊ¸²½¤ä¥µ¥¦¥Ê·úÃÛ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò½ä¤ëÃæ¡¢ÉÊ¼Á¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶¯¤¯¤â¤Ä¥Ï¥ë¥Ó¥¢À½ÉÊ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¹©Ì³Å¹¤ä·úÃÛ¡¦·úÀß²ñ¼Ò¡¢Àß·×»öÌ³½ê¡¢²¹Íá»ÜÀß¤ä¥¸¥à¤äÊ£¹ç»ÜÀß¤Ê¤É¸þ¤±¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Î¾¦ºà¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Ù¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤±¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥¢À½ÉÊ¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ò¹½¤¨¡¢¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ëµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤¡¢¡Ö¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡×¤Î¾ì½ê¤òºî¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥ë¥Ó¥¢¥í¥´
¹â¤¤°ÂÁ´À¤È°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡1950Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜ¾ì¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÁÏ¶È¡£¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£¤Ç¤â°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¶È³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÎÇ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß200¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄó·È¤·¡¢À¤³¦90¥ö¹ñ¤Ø¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡HARVIA JAPAN¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë10kW°Ê²¼¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ーÁ´µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅµ¤°ÂÁ´Ë¡¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¸·¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢
¡¡¥Ï¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤´²ÈÄí¤Ç¤â»ö¶È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Ñ¤ÎÀ¤³¦No.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHARVIA JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHARVIA JAPAN
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-1-1ÀÄ»³°ÂÅÄ¥Ó¥ëB1F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Þ´Ö À»»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ï¥ë¥Ó¥¢ ¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥ÑÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþµÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯8·î
HP¡§https://harvia.jp