³ô¼°²ñ¼ÒTCV¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTCV¡×¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á20¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ØTCV 20th Anniversary¡Ù¤ò¼Â»ÜÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§Ê¿Èø¾æ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3679¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTCV¡Ê¥Æ¥£ー¥·ー¥ô¥£ー¡Ëhttps://www.tc-v.com/¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£¿¿¼£¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTCV¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡ØTCV 20th Anniversary¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTCV¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð»ö¶È¼Ô¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤òµá¤á¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤ò·ë¤Ö¡¢Ãæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¡¢140Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÄ¾ÀÜ³¤³°¤Ø¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä»þ¤Î±Ñ¸ì¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ë³«¶È¥×¥í¥°¥é¥à¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¡£¼ÖÎ¾¤Î»ÅÆþ¤ì¤ä¡¢³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤È¤Î¸ò¾ÄÊýË¡¤Ê¤É¡¢Í¢½Ð»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖTCV¡×¤Ï2004Ç¯¤ËÆüËÜÈ¯¤ÎÃæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Í¢½Ð»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¡ØTCV 20th Anniversary¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äーÍÍ¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ²ÃÌÁÅ¹¡ÊÍ¢½Ð»ö¶È¼Ô¡ËÍÍ¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØTCV 20th Anniversary¡ÙÂè1ÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î1Æü～2024Ç¯11·î30Æü
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§¡ÖTCV¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³¤³°¥Ð¥¤¥äーÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖTCV¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¾ò·ï¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖTCV¡×¤Ç¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤·¡¢2024Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÂå¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤·¤¿Êý
¡Ê¡ú±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¡§100ÊÆ¥É¥ëÊ¬¤Î³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª ¢¨2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤ÇÍ¸ú¡Ë
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tc-v.com/campaign/20th_anniversary
¡ÖTCV¡×¤Ï¡¢Í¢½Ð»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÈÎÇä¥µ¥Ýー¥È¤Î¶¯²½¤ä¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTCV¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
2004Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖTCV¡× https://www.tc-v.com/ ¤Ï¡¢Ìó20ËüÂæ¤ÎÃæ¸Å¼Ö¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤ÊÃæ¸Å¼ÖÍ¢½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éÃæ¸Å¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò´õË¾¤¹¤ë140Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³¤³°¥æー¥¶ー¡Ê¥Ð¥¤¥äー¡Ë¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÇ¯´Ö9600Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëPV¤ä·î´Ö6Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTCV ²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Ï ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-4-8
¡ÎÂåÉ½¼Ô¡Ï ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ ¿¿¼£
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ï ¼«Æ°¼Ö¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤ー¥³¥Þー¥¹»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë
¤½¤ì¤é¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡Î¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡Ï TCV¡Ê¥Æ¥£ー¥·ー¥ô¥£ー¡Ë
¡ÎURL¡Ï https://www.tc-v.com/¡¡
¡Î²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Ïhttps://biz.tc-v.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Î¼ÒÌ¾¡Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó (ZIGExN Co., Ltd.)
¡Î¾Ú·ô¥³ー¥É¡Ï3679 ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
¡ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-4-8
¡ÎÀßÎ©Ç¯·îÆü¡Ï2006Ç¯6·î1Æü
¡ÎÂåÉ½¼Ô¡ÏÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO Ê¿Èø¾æ
¡Î»ñËÜ¶â¡Ï125É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ï¥é¥¤¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡Î¼çÍ×¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¸¥ç¥Ö¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¯¥¹¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°¸÷¥¢¥É¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBizMo
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥é¥Ü¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥É¥Üー¥Àー¥º
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥º¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥µ¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥ïー¥ë¥É
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTCV¡¡³ô¼°²ñ¼Òand A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒCORDA¡¡ÊÝ¸±¥Þ¥ó¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÎURL¡Ïhttps://zigexn.co.jp/
¢£¤¸¤²¤ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖUpdate Your¡¡Story ― ¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÎ°è¡Êµá¿Í¡¦½»¤Þ¤¤¡¦¼Ö¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òUpdate ¤¹¤ë40°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ë¾å¾ì¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú°ìÉô¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¡¢2022Ç¯¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾ì¸å¤Ï¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÈóÏ¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£