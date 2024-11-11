¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥Õ¥êー¥È¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·°áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥Õ¥êー¥È¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò11·î5Æü(²Ð)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹) [²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-f25dd5e83909717530f0-11.png ]https://amnibus.com/products/title/378?utm_source=press¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-2085e00373e28e309f8c-0.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-9f9940e5abbbf4cc2cbf-1.jpg ]Î©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ \4,950(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´2¼ï¡ÊÎ©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXLÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-3e89703953f257c3ec73-2.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-61e4902bda89693fd81a-3.jpg ]Î©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ü¤µ20mm¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ \6,578(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´2¼ï¡ÊÎ©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë15¡ß10cm¡¡¸ü¤ß¡§2cmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-c5df60dd3865ce5d4485-4.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-980e326c39be0d6afcb7-5.jpg ]Î©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ \4,378(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´2¼ï¡ÊÎ©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë¹â¤µ40¡ßÉý48¡ßÄì¥Þ¥ÁÉôÊ¬15cmÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-046f9d7a4706ffa1a2c5-6.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· Î©ÀÐ »ÖËà °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ç¥¹¥¯¤ËÉß¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ \3,850(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´3¼ï¡ÊÎ©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¡¢Î©ÀÐ »ÖËà&À¾ºê ²ê°Í¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë60¡ß35cmÁÇºà¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥é¥Ðー¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ñ¥¹¥±ー¥¹[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-376e61e508b130983733-7.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-f995578779d2908acf5d-8.jpg ]Î©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¹âÉÊ¼Á¤Ê¹çÈé¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀµÊý·Á¤Î¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£ Î¢ÌÌ¤¬2¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì¾»É¤ÈÆþ¼¼´ÉÍý¥«ー¥É¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤È¼Ò°÷¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ \2,420(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´2¼ï¡ÊÎ©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë10.3cm¡ß10.3cmÁÇºà¡¡¡§¹çÈé¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· °áÁõ¸ò´¹(¥Ñ¥¸¥ã¥Þ)ver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-e8aa7de7f3d606d2d53a-9.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-2f9cbca790f912649b08-10.jpg ]Î©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´2¼ï¡ÊÎ©ÀÐ »ÖËà¡¢À¾ºê ²ê°Í¡Ë¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë16.7¡ß11.5cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë11.5¡ß3.7cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm ¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ëÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/16064/6819/resize/d16064-6819-f25dd5e83909717530f0-11.png ]https://amnibus.com/products/title/378?utm_source=presshttps://twitter.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡¡¡http://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)AAS¡¿¿·³¤¾å°ÂÁ´À°È÷¶É