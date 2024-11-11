¡ÚËâË¡µ³»Î¥ì¥¤¥¢ー¥¹¡Û¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-e333a7dfff5938e84d50-0.jpg ]¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡ª°ì½ï¤Ë¤¿¤Î¤·¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸https://vvstore.jp/feature/detail/21691/?utm_source=press¾¦ÉÊ¾Ò²ð[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-602c8860dbef7c176f63-1.jpg ]¢£T¥·¥ã¥Ä²Á³Ê¡¡¡§³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´3¼ï¥µ¥¤¥º¡§S¡ÊÌó¡Ë¿È¾æ65cm / ¿ÈÉý49cm / Âµ¾æ19cm¡¢M¡ÊÌó¡Ë¿È¾æ69cm / ¿ÈÉý52cm / Âµ¾æ20cm¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡L¡ÊÌó¡Ë¿È¾æ73cm / ¿ÈÉý55cm / Âµ¾æ22cm¡¢XL¡ÊÌó¡Ë¿È¾æ77cm / ¿ÈÉý58cm / Âµ¾æ24cmÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100¡ó[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-d32a3d4232970bba571a-3.jpg ]¢£¸÷¡¦³¤¡¦É÷¤Î·õ ¥éー¥¸¥Èー¥È/NATURAL²Á³Ê¡¡¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´1¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä40¡ß²£48¡ß¥Þ¥Á15cmÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100¡ó[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-0aa1a4f8babaeb5656d5-3.jpg ]¢£¶¯²½¥¬¥é¥¹iPhone¥±ー¥¹²Á³Ê¡¡¡§³Æ2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´3¼ï¥µ¥¤¥º¡§iPhone 7¡¦8¡¦SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡¢iPhone X¡¦XS ÂÐ±þ¡¢iPhone XR¡¦11ÂÐ±þ¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡iPhone 12¡¦12ProÂÐ±þ¡¢iPhone 13¡¦14¶¦ÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ÖiPhone XR¡×¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤È¥«¥á¥éÉôÊ¬¤Ë¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¡¡¡§¥Ñ¥Í¥ëÌÌ¡§¶¯²½¥¬¥é¥¹¡¢¥Ð¥ó¥ÑーÉôÊ¬¡§TPU»ÅÍÍ¡¡¡§¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ûー¥ëÉÕ¤[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-2c92b3f4b8adc8aa6348-4.jpg ]¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥¹¥¿¥ó¥É²Á³Ê¡¡¡§³Æ2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´3¼ï¥µ¥¤¥º¡§¥×¥ìー¥È¡§11.5cm¡ß17.5cm ¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡§1.5cm¡ß6cmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½»ÅÍÍ¡¡¡§ÂæºÂ¥Ñー¥ÄÉÕ¤[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-98dc48fa22168dc54a2b-5.jpg ]¢£¥Õ¥ë¥«¥éー¥Þ¥°¥«¥Ã¥×²Á³Ê¡¡¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´1¼ï¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ9.5¡ßÄ¾·Â8cmÁÇºà¡¡¡§Æ«´ïÀ½[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-b38386f7f816041f1499-6.jpg ]¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É²Á³Ê¡¡¡§³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´3¼ï¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§14cm¡ß10cm°ÊÆâ¡¢ÂæºÂ¡§5cm¡ß5cm°ÊÆâ¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/18131/5755/resize/d18131-5755-4b3d68e6ca20568a1c20-7.jpg ]¢£¥â¥³¥Ê »É½«¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë²Á³Ê¡¡¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼ïÎà¡¡¡§Á´1¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë25¡ß25cmÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100¡ó(C)CLAMP¡¦ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦TMS-----------------------------------¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥óhttp://vvstore.jp/?utm_source=press¡ÚX¡Êµìtwitter¡Ë¡Ûhttps://twitter.com/vgvd¡ÚFacebook¡Ûhttp://www.facebook.com/VillageVanguardOnline¡Úinstagram¡Ûhttp://instagram.com/village_vanguard---------------------------------