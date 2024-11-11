Amazon Music¡¢2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ÖBEST OF 2024 Best Artists¡×¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½

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¢£BEST OF 2024 J-Rock¡ÊURL: https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BJCTZX8G(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BJCTZX8G)¡Ë
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BEST OF 2024 J-Rock¤Ï¡¢ONE OK ROCK¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ìÈÇÂè4ºî¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDelusion:All¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Üー¥«¥ëTaka¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¹â²»¥Ü¥¤¥¹¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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