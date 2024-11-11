¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àSmart Boarding¤¬Æ³Æþ´ë¶È¿ô1100¼Ò¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼ÒFCE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî½ß±Ù¡¢Åì¾Ú9564¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSmart Boarding ¿Íºà°éÀ®¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¿ô¤¬2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç1149¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢1100¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2023Ç¯9·îËö¤Ë600¼Ò¤òÃ£À®¤·¤¿¸å¡¢Ìó£±Ç¯¤Ç1100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉOJT¤â¸¦½¤¤âe-¥éー¥Ë¥ó¥°¤â¡ÉÁÈ¿¥À®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¼Ò°÷¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Smart Boarding ¤È¤Ï¡©
Smart Boarding¤Ï¡¢¶µ°é¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥À®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¼Ò°÷¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¡¢³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ö¿ÍºàÉ¾²Á¡×¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸½¾õÇÄ°®¤ÈÌÜÉ¸´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿Íºà´ÉÍý¡×¤Î£³¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤Ë¤ä¤é¤µ¤ì´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¶µ°é¤¬·ë¶É¸½¾ì¤ÎOJTÍê¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³Ø¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¸¦½¤ÆâÍÆ¤¬¸½¾ì¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢º£¤Î¼Ò°÷¶µ°é¤Ç½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¡Ä¤³¤¦¤·¤¿¿Íºâ°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥ºî¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¿Íºà°éÀ®¡§ https://www.smartboarding.net/
¡¦¿ÍºàÉ¾²Á¡§ https://hre.smartboarding.net/
¡¦¿Íºà´ÉÍý¡§ https://hrm.smartboarding.net/
1100¼ÒÆÍÇË¡ª¿Íºâ°éÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àSmart Boarding¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¼Ò°÷¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î¿Íºâ°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥ºî¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤³¤½¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò¿¿¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢È¼Áö»Ù±ç¤¬Smart Boarding¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£Áª¤Ð¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
£±.¸¦½¤ËþÂÅÙ96%(¢¨£±¡Ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³Ø¤Ù¤ë½¸¹ç·¿¸¦½¤
¤¿¤ÀÆ°²è¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡ÖINPUT·¿¶µ°é¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡ÖOUTPUT¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©Îý½¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö·¿¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢Ëè·î50～60²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¾¼Ò¤Î»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥×¥í¥È¥ìー¥Êー¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤³°Éô»É·ã¤Ë¤è¤ê¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£². ·ÑÂ³Î¨98.6%(¢¨£²¡Ë´ë¶È¤ÎÌÜ»Ø¤¹¿ÍºâÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®
Smart Boarding¤òÆ³Æþ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃæÄ¹´ü¿ÍºâÀïÎ¬¤Î¶¦ÁÏ¡¢³¬ÁØ¤äÌò³äÊÌ¤Ëµá¤á¤ë¿ÍºâÁü¤Î¶ñÂÎ²½¤ä¼Ò°÷¶µ°é²ÝÂê¤ÎÆÃÄê¡¢¡Ö³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡×ºî¤ê¤Î»Ù±ç¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î°Ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Öµá¤á¤ë¿Íºâ¡×¤ò°é¤Æ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¤·¡¢"¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é³Ø¤Ó»Ï¤á¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê"¤Ø¤ÎÅ°ÄìÈ¼Áö¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸½¾õÇÄ°®¤ÈÌÜÉ¸´ÉÍý¤Ç
¸ú²ÌÅª¤Ê¼Ò°÷¶µ°é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Öµá¤á¤ë¿ÍºâÁü¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸½ºß¤ÈÆÃÀ¤ò¸«¤¨¤ë²½¡Ê£±.¸½ºßÃÏ¤ÎÇÄ°®¡Ë¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡×¤Ø¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡Ê£².¥´ー¥ë¤ÎÌÀ³Î²½¡Ë¡¢·ë²Ì³ÎÇ§¤ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡¦¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤òÆ³¤¤À¤¹»ÅÁÈ¤ß¡Ê£³.PDCA¤¬²ó¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤Ç¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´.³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖÉ¾²Á¡×¤È¤ÎÏ¢·È
¼Ò°÷¤¬¼«¤é³Ø¤Ö´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤¹¤ëÍýÍ³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Îµá¤á¤ë¿ÍºâÁü¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬º£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò´ð½à¤ËÉ¾²Á¤ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬Smart Boarding¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤Ë±è¤Ã¤¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ê¡¢É¾²Á»þ´ü¡¦É¾²Á¼Ô¡¦É¾²ÁÊýË¡¡¦É¾²Á´ð½à¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢³Æ´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿Íºâ¤ÎÍ×·ï¤Ë±è¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¡¢Smart Boarding¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ¼
¢£¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸ÃßÀÑ¤Ç¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¿Íºà³«È¯¥Áー¥à¤Î¶µ°éÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×
https://www.smartboarding.net/example/489/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ
¡È³Ø¤Ó¤¿¤¤»þ¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¡È ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ËSmart Boarding¤Ç³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.smartboarding.net/example/907/
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ûー¥à¥ºËÌ¶å½£³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Ë¡×¼Ò°÷¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Smart Boarding
https://www.smartboarding.net/example/1834/
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
Smart Boarding ¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://www.smartboarding.net/
³ô¼°²ñ¼ÒFCE
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î21Æü¡¡¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî½ß±Ù
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9564
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£²-£´-£±¡¡¿·½ÉNS¥Ó¥ë10³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¿ä¿Ê»ö¶È¡¢¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È
URL¡§https://fce-hd.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢DX¿ä¿Ê»ö¶È¤È¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¶¯¤ÎIT¥Äー¥ë¡Û¤È¤·¤ÆÌó7300À½ÉÊÃæÂè1°Ì¡Ê¢¨¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖRPA¥í¥Ü¥Ñ¥Ã¥ÈDX(https://fce-pat.co.jp/)¡×¡¢¼Ò°÷¶µ°é¤ò°ì¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÄê³ÛÀ©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmart Boarding(https://smartboarding.net/)¡×¡¢À¤³¦4000ËüÉô¡¢¹ñÆâ260ËüÉôÈ¯´©¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø7¤Ä¤Î½¬´·(https://fce-publishing.co.jp/)¡Ù¤Î½ÐÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÇúÈ¯Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ÖFCE¥×¥í¥ó¥×¥È¥²ー¥È(https://go.fce-promptgate.com/)¡×¡¢¤Ê¤ÉÃæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤ËÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡2022Ç¯10·î～2023Ç¯9·îËö¤Î´ü´Ö¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÉ¾²Á¤è¤êÁ´Í¸ú²óÅúÃæ¡ÖÎÉ¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¹àÌÜ¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤òÉ´Ê¬Î¨¤ÇÉ½¸½¡Ê¾®¿ôÅÀÂè1°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¤·¤¿¿ôÃÍ¡£
¢¨2¡¡2022Ç¯10·î～2023Ç¯9·îËö¤Î´ü´Ö¤ËSmart Boarding¤ò·ÀÌóÃæ¤Î´ë¶È¿ô¤ÎÃæ¤«¤é1-¡Ê¥Á¥ãー¥ó¥ìー¥È¡Ë¤ò»»½Ð¤·É´Ê¬Î¨¤ÇÉ½¸½¡Ê¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¤·¤¿¿ôÃÍ¡£¡Ã ¢¨1¢¨2¤¤¤º¤ì¤â³ô¼°²ñ¼ÒFCE¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー»ö¶ÈËÜÉô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡£
¢¨3 ITreview Best Software in Japan2023¤è¤ê