ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¾µÇ§¡ª¡Ö¸×¡Ê¥É¥é¡Ë£±Áª¼ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦·ãÆ®ÊÔ¡×¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡ª
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/90470/table/34_1_a15a459a5c87ee2c599cda22325e316a.jpg ]
¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎÆüËÜ°ì¤ÇÊÄËë¤·¤¿2024Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥·ー¥º¥ó
ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ï74¾¡63ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ïº£²óÁªÈ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿4¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«·î¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´öÅÙ¤ÎÈ¯Çä±ä´ü¤ÎËö¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Â¤·ÁÈþ¤ÈºÌ¿§Èþ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÍÑ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä
²¼µÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¸»º¿ô¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤êºÆÈÎÍ½Äê¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¼¤ÒÅö¼ÒÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈCUEÆàÎÉÂçÏÂ¹âÅÄÅ¹(https://maps.app.goo.gl/XgddWFRmunUnUY7H8)
ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ¹âÅÄ»ÔÅìÃæ£²-£±£±-£±£¶
¡»¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈCUEÆàÎÉ»°¾òÅ¹(https://maps.app.goo.gl/mHDBq4Fudtb8NsGJ6)
ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô»°¾òÄ®£´£·£¸-£±
¡»¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈCUEµþÅÔ±ßÄ®Å¹(https://maps.app.goo.gl/sZd95TmwZZcgurHd6)
µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥ÎµþÀ¾±ßÄ®£´£° ¥¥ó¥°À¾±ßÄ®Å¹£²F
¡»BABY CUEÉ±Ï©¥Õ¥é¥ïーÄÌ¤êÅ¹(https://maps.app.goo.gl/jNvuZ6ELALuq16J59)
Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô±ØÁ°Ä®£²£´£¶
¡»BABY CUEÆàÎÉ¹á¼ÇÅ¹(https://maps.app.goo.gl/qtPnSmXQSUj2MjmK9)
ÆàÎÉ¸©¹á¼Ç»Ô°ëÊÉ3ÃúÌÜ40-1 ¤¸¤ã¤ó¤Ü¥¹¥¯¥¨¥¢¹á¼Ç2F
¢¨Å¹ÊÞÌ¾¤ò²¡¤¹¤ÈGooglemap¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª¶á¤¯¤ËCUE¤Î¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～16Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥¨¥¥¹¥Ý2024¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ø¤âÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅöÆü¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000090470.html
2016Ç¯ÅÙ ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì Âç»³ ÍªÊå
2018Ç¯ÅÙ ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì ¶áËÜ ¸÷»Ê
2020Ç¯ÅÙ ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì º´Æ£ µ±ÌÀ
2022Ç¯ÅÙ ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì ¿¹²¼ æÆÂÀ
¼¡ÃÆ±Ô°Õ³«È¯Ãæ
Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡û¡û¡û¡û¡»ÊÔ¤â¸½ºß±Ô°Õ³«È¯Ãæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅö¼Ò¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÍÑ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Âè1ÃÆ ÆàÎÉ¸©¸øÇ§ ¤»¤ó¤È¤¯¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000090470.html
³ô¼°²ñ¼ÒCUE¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCUE¤Ç¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¤ä¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à·ÊÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥Èµ¡´ï¡Ê¥²ー¥àµ¡¡ËÅù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤éÍÌ¾IP¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹Ãøºî¸¢¼ÔÍÍ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤òÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤´Ï¢Íí¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£