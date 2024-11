Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¡Ö±Ç²è¤ÎÆü¡×³«ºÅ¡ª

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:山本 直人)が、運営する「東京ガーデンシアター」(所在地:東京都江東区)で開催する映画イベント『東京ガーデンシアター 映画の日』についてお知らせいたします。

このイベントでは、ライブ会場ならではの臨場感あふれる空間で映画と音楽が融合し、名作映画の新しい感動を味わうことができます。名作ミュージカル映画の美しい旋律と、CGアニメーション映画の迫力ある映像美を、大スクリーンと迫力のサウンドで体感してください。

イベント概要

本イベントの詳細は以下のリンク先でご確認ください。

東京ガーデンシアターについて

最大収容人数約8,000人を誇る、東京屈指の劇場型イベントホール

先進の舞台機構、上質さを追求した音響、 そして東京屈指の広がりを見せる大空間。コンサートや各種ショーイベントだけでなく、 国際会議や各種セミナーをはじめ、アワード受賞式や展示会などの あらゆる催事にも対応可能です。「東京ガーデンシアター」は、 世界に誇るエンターテインメントホールとして、かつてない臨場感、経験したことのない感動を人々に提供します。

東京ガーデンシアター外観

