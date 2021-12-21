¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥Á
-
¥¤¥®¥ê¥¹È¯¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÊÑ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¤Î¼ïÎà¤ÇÌ´¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×±½¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿
¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Î»çÁÉ¤æ¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ë¥È¥ó¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤ÈÊÑ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£ ¡Ä
-
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¡Û100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¡¡¥µ¥Ó»ÄÊÔ¡Ú11¡Û
100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¥µ¥Ó»ÄÊÔ?¥³¥á¥ó¥È¤¬µì»úÂÎ¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤ÈÀïÃæ¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ù¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï2·î14Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¤Ç¤¹Á°²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é ¡Ä
-
¡ÚÂçÊç½¸¡Û¡Ö¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥Á¡×ÊÔ½¸¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ê2022.2¹¹¿·¡Ë¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÊÔ½¸¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊç½¸¡Ä
-
8cmCD¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯É´¹ç¤ª¤ó¤¬Áª¤Ö¡ÖÀáÊ¬¤ËÄ°¤¤¿¤¤8cmCD¥Ù¥¹¥È3¡×
ÌµÎà¤Î8cmCD¹¥¤¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯É´¹ç¤ª¤ó¤Ç¤¹¡ª¤É¤Î¤¯¤é¤¤8cmCD¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â8cmCD¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡ª ¡Ä
-
¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡Ö¼èºà¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¼èºà¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥Á¡Ä
-
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¡Û100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¡¡¥µ¥Ó»ÄÊÔ¡Ú10¡Û
100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¥µ¥Ó»ÄÊÔ?¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¤¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡ù¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï2·î7Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ä
-
GoogleËÝÌõ¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ç³¤³°¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡Âè5²ó ¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¤ªÀµ·î¥ì¥·¥Ô
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÀéÄ»¤¢¤æ¤à¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªGoogleËÝÌõ¤ÎËÝÌõ·ë²Ì¤ËÇ¤¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç³¤³°¤Î¥ì¥·¥Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¤â5²óÌÜ¡£º£·î¤Ï¡Ä
-
¡ÚÌ¡²è¡Û£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤«¤é¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó´¶¡×¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÇ§Äê¡ª
º£²ó¤Î¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¡Ê@pullalongduck¡Ë¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Æü¤ËÆü¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó´¶¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤Î¥¿¥Ü¥Á¥ã¥ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡£Â©»Ò¤ÎÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤äYouTub¡Ä
-
µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹50¡î¡¢Åà¤Ã¤¿µíÆý¤ÇÅ£¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥ä¥¯¡¼¥Ä¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºß¥í¥·¥¢¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥í¥·¥¢ºß½»Îò15Ç¯°Ê¾å¤Î¥í¥·¥¢¤ÊÎ¹¿Í¤µ¤ó¡Ê@Japanese_in_Rus¡Ë¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¥ä¥¯¡¼¥Ä¥¯¤Î²°³°»Ô¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢Åê¹Æ¤«¤é10Æü¤¢¤Þ¡Ä
-
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¡Û100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¡¡¥µ¥Ó»ÄÊÔ©
100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¥µ¥Ó»ÄÊÔ? ¾åµé¼Ô¤ÏÂ²»¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡©¡ù¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï1·î31Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¤Ç¡Ä
-
ÎäÅà¥Ý¥Æ¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯¾Æ¤¯¥³¥Ä¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤¿¤Á¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿
¤Õ¤¸»Ò¡÷°é»ù4¥³¥ÞÈ¯¿®Ãæ¡Ê¡÷huziko32¡Ë¤µ¤ó¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÎäÅà¥Ý¥Æ¥È¤Î¾Æ¤Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¡²è¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÅà¥Ý¥Æ¥È¤Î¾Æ¤Êý¤¬¤ä¤¿¡Ä
-
8cmCD¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯É´¹ç¤ª¤ó¤¬Áª¤Ö¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¤±ïµ¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê8cmCD¥Ù¥¹¥È3¡×
¤É¤¦¤â¡¢»ä8cmCDÂç¹¥¤¿Í´Ö¡£¥Ç¥£¥¹¥¯É´¹ç¤ª¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö8cmCD¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¤¤¤¤Ê¤êËÜÂê¤ËÆþ¤ë¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤«¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ê¤Î¡Ä
-
80Ç¯Âå¥³¥ß¥±¤Ç¤Î¡Ö¥é¥à¤Á¤ã¤ó¡×¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á¡ªÌ¡²è²È¡¦°ìËÜÌÚÈÚÀèÀ¸¤ËÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
º£¤äÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½¤ÎÂç¤¤Ê°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ê¤¤¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥ß¥±¡Ë¡×¡£2021Ç¯12·î¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÍèÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡Ä
-
¡ÚÌ¡²è¡Û¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å»®¡×¤ÎÊ¸²½¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÂ©»Ò¤Ë´¶Æ°
º£²ó¤Î¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¡Ê@pullalongduck¡Ë¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¤ª»®¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£»®Àö¤¤¤¬·ù¤¤¤Ê¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë»®Àö¤¤¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ä
-
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¡Û100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¡¡¥µ¥Ó»ÄÊÔ¨
100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¥µ¥Ó»ÄÊÔ?¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë°û¤ßÊª¤Ï¥À¥á¡¢ÀäÂÐ¡Ä¤Ã¡ª¡ù¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï1·î24Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¤Ç¤¹Á°²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é ¡Úµ¡Ä
-
±ØÊÛ¤ò°ìÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡Ö±ØÊÛÂç²ñ¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂç¶½Ê³¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÏÃ
¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Î»çÁÉ¤æ¤«¤ê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢±ØÊÛ¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö±ØÊÛ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤Çµ¼»÷Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ä
-
¡Ú2022Ç¯·èÄêÈÇ¡Û¡Ö¤ª¤·¤ë¤³¡×¤ÇÌß°Ê³°¤Ë²¿¤òÆþ¤ì¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡ª¡©Áª¼ê¸¢
¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¤á¤¬¤Í¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¡Ä
-
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤Ã¤¿¤¯¡Ä¥È¥¤¥ì¤°¤é¤¤°ì¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¤ï¡Ä¡×¤È¥¤¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢
º£²ó¤Î¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¡Ê@pullalongduck¡Ë¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿Â©»Ò¥¿¥Ü¥Á¡Ä
-
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡×Éã¤¬½ñ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ö°é»ùÆüµ¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î²¬ËÜ¤«¤Ê»Ò¡Ê¡÷kanakookamoto¡Ë¤µ¤ó¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö°é»ùÆüµ¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï2021Ç¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤¬¡¢²¬ËÜ¤µ¡Ä
-
Ç¤¬¾ã»Ò¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¡ÄÉÛ¤ËÅ½¤êÂØ¤¨¤¿¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÇ¤â¤¢¤¤é¤á¤Î¶ÃÏ¤Ø
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎEconeco¡Ê@ECONECOxxx¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ÖÇ¤Ë¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¾ã»Ò¡×¤òÉÛÄ¥¤ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢5Æü¤Ç17Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ä
-
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¡Û100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¡¡¥µ¥Ó»ÄÊÔ§
100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¥µ¥Ó»ÄÊÔ?¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÅÚÆü¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡£¡ù¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï1·î17Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¤Ç¤¹Á°²ó¤Î¡Ä
-
¡ÚÇ¯»Ï´ë²è¡Û¸µÆü¤ÎÄ«¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÇ¾¤Ï¥Ð¥°¤ë¤Î¤«
ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Î¤ÕËÞ¼ÒÎëÌÚ¤Ç¤¹¡£¸µÆü¤È¸À¤¨¤Ð¤ª¤»¤Á¡£1·î1Æü¤ÎÄ«¤Ë¡¢Àµ·îÆÃÈÖ¤Ê¤É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡Ä
-
Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ËÆ´¤ì¤ë¶¾Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼»ý¤Á¤¬¡Ö¶¾Çþ¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤ÌÍ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Î¤ÕËÞ¼ÒÎëÌÚ¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÂç³¢Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¶¾Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþ¡Ä
-
2021Ç¯¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤Ö¥Ê¥¤¥¹µ»ö10Áª
¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥ÁÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂçÊÑ¤ÊÀ¸³è¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ï¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤¿½ÐÍè»ö¡Ä
-
¡ÚÌ¡²è¡Û¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐËè·îÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦Êì
º£²ó¤Î¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¡Ê@pullalongduck¡Ë¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â©»Ò¥¿¥Ü¥Á¥ã¥ó¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¸«¤é¤ì¡Ä
-
ÁÏºîÌ¡²è¡ÖÆ±¿Í½÷¤¬Æ±¿Í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ½»¤àÏÃ¡×Ì´¤È¸½¼Â¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡ÖÂ³¤¤ò¤Ï¤è¡×¤ÎÀ¼
Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ìÍè (@VillaFana_abcde¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÁÏºîÌ¡²è¡Ø¥ô¥£¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ê¡¼Æ±¿Í½÷¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¼¡Ù¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆþµï¼ÔÁ´°÷¡¢Æ±¡Ä
-
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¡Û100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¡¡¥µ¥Ó»ÄÊÔ¦
100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿47ºÐ¥µ¥Ó»ÄÊÔ?¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤â¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡ª¡ª¡ù¼¡²ó¤Ï2022Ç¯1·î10Æü¡Ê·î¡Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹ Á°²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é ¡Ä
-
¡ÖÊ¡Åç°¦¡×¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿ºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¼«Á³¤ä¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ëÁÏºîÌ¡²è¡ÖÊ¡Åç¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëOL¤ÎÏÃ¡×
Ì¡²è²È¤Î¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Þ¤á¡Ê@3v64GDgTx1nDYRT¡Ë¤µ¤ó¤¬2021Ç¯9·î¤«¤éTwitter¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏºîÌ¡²è¡ÖÊ¡Åç¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëOL¤ÎÏÃ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä
-
¡ÚÌ¡²è¡ÛÌë¿²¤ëÁ°¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤ËÅ·°æ¤ÎÀ±¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤¬Âº¤¹¤®¤ë
º£²ó¤Î¥Ä¥Ü¥¦¥Á¤µ¤ó¡Ê@pullalongduck¡Ë¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¥¿¥Ü¥Á¥ã¥ó¤È°ì½ï¤ËÌ²¤ëÁ°¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÅ·°æ¤ËÀ±¤òÅê±Æ¤·¤Æ¡Ä
-
¡Ö³¤¤Î¥®¥ã¥ó¥°¡×¥¦¥Ä¥Ü¤µ¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤Ã¤¿¡Ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¦¥Ä¥Ü¥é¥¤¥Õ¤òÊ¹¤¤¤¿
¥¦¥Ä¥Ü¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤è¤¯¡Ö³¤¤Î¥®¥ã¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Æó¤ÄÌ¾¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¯¤ÆàØÌÔ¤Êµû¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê°õ¡Ä