movie TIMES
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動画の最後に注目！Canonがオシャレで壮大なピタゴラ装置を仕掛けた理由とは？
レンズキャップを転がすところから始まるピタゴラ動画。見ているだけでもワクワクを楽しめますが、Canonがこの壮大な装置を組んだのはなんと、“奇跡…
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ギネス認定！ボルボ・トラックが贈る世界最大の「開封動画」に子どもも大人も大興奮！
毎年注目を集めるボルボ・トラックによる動画の最新作は、昨今YouTubeで人気の「開封動画」です。3歳の男の子の家に届いたのは、なんと最新モデルのト…
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ギネス認定！ボルボ・トラックが贈る世界最大の「開封動画」に子どもも大人も大興奮！
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全編iPhoneで撮影！三輪車の大冒険の末に待ち受ける、ちょっぴり切なくて心温まる結末とは？
映画「エターナル・サンシャイン」を手掛けたミシェル・ゴンドリーを監督に迎えて制作されたAppleのショートフィルム。バケーションに出かける一家は…
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思わず涙がホロリ。不妊に悩む女性を支える魔法のアイテムとは…？
グリーティングカードのメーカー、American Greetingsが公開した本作の主人公は、不妊に悩む女性。夫と二人三脚で妊活に励むものの思うようにいかず、…
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思わず涙がホロリ。不妊に悩む女性を支える魔法のアイテムとは…？
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IBS、パーソナライズド動画「personalize me」を活用した新卒採用向け動画サービスの提供を開始
昨今の売り手市場による採用難の煽りを受け、多くの企業で新卒採用における学生の確保が困難な状況となっています。そのため多くの企業では、学生と直…
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動画マーケティングに最適なSNSはどれ？国内5大ソーシャルメディアを徹底比較した、便利なSNSデータ集！
人々のSNS利用が一般化し、動画機能を備えたSNSが増えたことで、動画マーケティングに活用できるSNSの選択肢が広がっています。企業は各種SNSをどのよ…
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アロエヨーグルト誕生の意外すぎる理由とは？“日本らしさ”満載の動画でアメリカ人の心をつかむ！
森永アロエヨーグルトが米国市場に進出するにあたり、ユニークなテレビCMを公開しました。富士山や桜を望むとある場所で、殺陣の練習中に偶然アロエベ…
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明日のことなんて心配しないで“今”を楽しもう！テキーラブランドによる壮大なスケールの秀逸CM動画
明日の予定や仕事のために、今日の楽しみはほどほどにして切り上げる――。そんなシチュエーションは、現代人であれば誰しも一度は経験したことがある…
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電子レンジを上空150mから落として破壊！そんなハチャメチャ企画を通して伝えたかったこととは？
新鮮な素材を使うことをウリにするメキシカンフードチェーンが公開した本動画。同店では電子レンジも冷凍食品も使わないことをアピールするため、ヘリ…
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プレロール動画広告を徹底研究！【後編】――広告効果を高めるための4つのヒント
前編では、広告の内容を問わず“習慣的に”動画広告をスキップする視聴者が7割を超えているというデータをご紹介しましたが、その一方で、スキップさ…
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YouTube、アノテーション編集機能を5月2日に廃止へ
YouTubeによると、新しいインタラクティブ機能である「終了画面」や「カード」の利用増加に伴い、アノテーションの利用は70%以上も減少しており、アノ…
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ヤフー、YDNでの動画広告の配信が可能に
ヤフーによるこの新しい動画広告は、現時点では「Yahoo! JAPAN」アプリトップへのみ配信が可能です。インフィード広告と同様、タイムライン上に掲載さ…
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進化を続ける「360度動画」の最新動向まとめ――YouTube／Facebook／Vimeo
Vimeoが360°動画に対応クオリティの高い動画が多いことで知られる動画共有サイトのVimeoがついに、360度動画のアップロードと視聴に対応しました。36…
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真っ白な空間で真紅のラインが華麗に舞う！計算しつくされた美しすぎるストップモーション動画
米国のペンキブランド、Benjamin Moore（ベンジャミンムーア）は、マットな質感が特徴の新商品ラインのプロモーションとして、ひとつの動画を公開しま…
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プレロール広告を徹底研究！【前編】――スキップされた広告はまったく効果がないのか？
米MagnaとIPGが公開した本レポートでは、11,338名の視聴者を対象に調査を実施。8業種、11ブランド、23タイプのクリエイティブを用意し、本調査のため…
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博報堂とマイクロソフト、AIを活用し人の特徴や表情に合わせて広告を出し分ける屋外広告配信システムを開発
従来のアウトドアメディアは、送り手側が用意した広告を、その広告の前にいる人が誰であっても一様に同じ表示をしてきました。「Face Targeting AD」…