movie TIMES

IBS、パーソナライズド動画「personalize me」を活用した新卒採用向け動画サービスの提供を開始

昨今の売り手市場による採用難の煽りを受け、多くの企業で新卒採用における学生の確保が困難な状況となっています。そのため多くの企業では、学生と直…