¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È½÷»Ò¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë´¨¤¤Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Åß¤Î¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡¢Çò¤¤Â©¤ò¤Ï¤¤Ê¤¬¤é¡Ö´¨¤¤¤Í¡Ä¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¡Ù¤È½÷»Ò¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë´¨¤¤Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö²¶¤Ë±£¤ì¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯½÷¤Î»Ò¤ÎÉ÷¤è¤±¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÍ¥¤·¤¤¤·¡¢¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢Âç¹¥¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤«¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é½÷¤Î»Ò¤ÎÉ÷¾å¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¹¤®¤ë¾ì½ê¤Ç·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¨¤¤¾õ¶·¤Ê¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ºµ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤â¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤³¤¦¡×¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ½÷À¤ò²¹¤á¤ë
¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢´¨¤¤¤È¤¤ÏÆÃÊÌ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´¨É÷¤Õ¤¤¹¤µ¤Ö¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥é¥À¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö²¹¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤ì¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¶»¥¥å¥ó¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Î²¹ÅÙ¤òµ¤¸¯¤¦
¡Ö¹øÄË»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ºÂÌÌ¤ä¼ÖÆâ¤òÅ¬²¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð½÷¤Î»Ò¤ò¾è¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤â¥·¡¼¥È¤â²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈËüÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤³¤³¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¼ê¤¬¾ø¤ì¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë½÷¤Î»Ò¤Î¼ê¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¡¢¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤°¤Î¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì©ÀÜ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶á¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤Î¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤ÇÃå¤»¤ë
¡ÖÌ¡²è¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥¿Å¸³«¤«¤â¤À¤±¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥³¡¼¥È¤ò½÷¤Î»Ò¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÂÎ½¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÎä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡Ä¡×¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÍê¤à
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Âç¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë´¨¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ò¤¶³Ý¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤â¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ÎÃ¼¤ÇÈ÷ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¡×¤È´Ê°×¥«¥¤¥í¤ò¼êÅÏ¤¹
¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤½÷¤Î»Ò¤òÎä¤¨¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤¤¬¤±¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÎä¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ²¹¤á¤ë
¡Ö¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¤´¤¯¼«Á³¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê¤â¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Ê¤é¡¢´¨¤µ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥Ï¥¤¡ª¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç²¹¤«¤¤°û¤ß¤â¤Î¤òº¹¤·½Ð¤¹
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÎºÇ½é¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½¸¹ç¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤¿¼ê¤ò²¹¤á¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤Î¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤¾¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷¤Î»Ò¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¸¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤¤Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö²¶¤Ë±£¤ì¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯½÷¤Î»Ò¤ÎÉ÷¤è¤±¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÍ¥¤·¤¤¤·¡¢¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢Âç¹¥¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤«¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é½÷¤Î»Ò¤ÎÉ÷¾å¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¹¤®¤ë¾ì½ê¤Ç·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¨¤¤¾õ¶·¤Ê¤é¡¢¤¹¤«¤µ¤ºµ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢´¨¤¤¤È¤¤ÏÆÃÊÌ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´¨É÷¤Õ¤¤¹¤µ¤Ö¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥é¥À¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö²¹¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤ì¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¶»¥¥å¥ó¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Î²¹ÅÙ¤òµ¤¸¯¤¦
¡Ö¹øÄË»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ºÂÌÌ¤ä¼ÖÆâ¤òÅ¬²¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð½÷¤Î»Ò¤ò¾è¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤â¥·¡¼¥È¤â²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈËüÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤³¤³¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¼ê¤¬¾ø¤ì¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë½÷¤Î»Ò¤Î¼ê¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¡¢¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤°¤Î¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì©ÀÜ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶á¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤Î¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤ÇÃå¤»¤ë
¡ÖÌ¡²è¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥¿Å¸³«¤«¤â¤À¤±¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥³¡¼¥È¤ò½÷¤Î»Ò¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÂÎ½¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÎä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡Ä¡×¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÍê¤à
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Âç¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë´¨¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ò¤¶³Ý¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤â¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ÎÃ¼¤ÇÈ÷ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¡×¤È´Ê°×¥«¥¤¥í¤ò¼êÅÏ¤¹
¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤½÷¤Î»Ò¤òÎä¤¨¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤¤¬¤±¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÎä¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ²¹¤á¤ë
¡Ö¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¤´¤¯¼«Á³¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê¤â¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Ê¤é¡¢´¨¤µ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥Ï¥¤¡ª¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç²¹¤«¤¤°û¤ß¤â¤Î¤òº¹¤·½Ð¤¹
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÎºÇ½é¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½¸¹ç¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤¿¼ê¤ò²¹¤á¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤Î¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤¾¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷¤Î»Ò¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¸¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤¤Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë